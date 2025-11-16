Robert Lewandowski jednak nie zagra w AC Milan?! Ogromna przeszkoda

Robert Lewandowski jest łączony z transferem do AC Milan, jednak przeszkodą mogą być wysokie zarobki piłkarza (mowa o 20 mln euro rocznie) oraz jego ewentualne przedłużenie kontraktu z Barceloną.

Zlatan Ibrahimović, doradca w funduszu inwestycyjnym Red Bird (właściciela AC Milan), widziałby Lewandowskiego w mediolańskim zespole.

Być może AC Milan mógłby zaoferować Lewandowskiemu 10 mln euro netto za sezon, ale nie wiadomo, czy taka oferta zostałaby zaakceptowana przez piłkarza.

Robert Lewandowski ma być na celowniku AC Milan

Robert Lewandowski z jednodniowym opóźnieniem dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Maltą. Powodem obsuwy były obowiązki patriotyczne - "Lewy" z okazji polskiego Święta Niepodległości rozświetlił Empire State Building. W wtorek, 11 listopada, Robert Lewandowski przyleciał już do Warszawy i... zdążył się przebrać na lotnisku. Jego spóźnienie raczej nie miało wpływu na postawę "Biało-czerwonych" na boisku, bo Polska po bardzo dobrej grze zremisowała z faworyzowaną Holandią 1:1, a nasz kapitan popisał się fenomenalną asystą przy golu Jakuba Kamińskiego. Mimo że Robert Lewandowski ciągle jest jednym z kluczowych graczy Barcelony, cały czas mówi się o tym, że zmieni klub. Nasz najlepszy piłkarz ponoć jest na celowniku m.in. AC Milan. "Lewego" w "Rossonerri" widziałby Zlatan Ibrahimowvić, który jest doradcą w funduszu inwestycyjnym Red Bird, właściciela słynnego klubu z Mediolanu. Ogromną przeszkodą mogą być jednak pieniądze.

Robert Lewandowski w AC Milan? Są dwa problemy

Daniele Longo, dziennikarz serwisu calciomercato.com z Mediolanu, w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet nakreśla, jak wygląda sytuacja. Zwraca uwagę na dwa problemy, w tym jeden finansowy.

Władze Milanu zdają sobie sprawę, że muszą pokonać dwie główne przeszkody do czerwca, ponieważ Lewandowski nie może opuścić Barcelony w styczniowym oknie transferowym. Pierwsza to kwestia pensji. Robert zarabia 20 mln euro, trzy razy więcej niż Rafael Leao, który jest już w limicie płacowym Rossonerich. Sądzę, że włodarze Red Bird mogliby zatwierdzić propozycję 10 mln euro netto za sezon, ale wątpię, czy zostanie ona zaakceptowana. Drugą przeszkodą wydaje mi się jego chęć do przedłużenia kontraktu z Barceloną

- stwierdził dziennikarz. To wszystko może oznaczać, że Robert Lewandowski jednak do AC Milan nie trafi.

