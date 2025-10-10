Robert Lewandowski spotkał się z Jakubem Błaszczykowskim. Wszystko uwiecznili na zdjęciach! [GALERIA]

Robert Lewandowski nie wystąpił w meczu Polska – Nowa Zelandia w Chorzowie

Kapitan kadry powinien wybiec na boisko w Kownie w walce o punkty w el. MŚ

Robert Lewandowski w piątek pojawił się na meczu kadry U-21, gdzie spotkał się z Jakubem Błaszczykowskim

Lewandowski spotkał się z Błaszczykowskim [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski będzie walczyła o kolejne punkty w eliminacjach mistrzostw świata w piłce nożnej. Podopieczni Jana Urbana wygrali w czwartek, 9 października w towarzyskim meczu z Nową Zelandią 1:0 po pięknej bramce Piotra Zielińskiego. W niedzielę zmierzą się z Litwą w meczu, którego stawką są kolejne punkty w kwalifikacjach do mundialu. Biało-czerwoni pojadą do Kowna. Zanim do tego dojdzie, Robert Lewandowski skorzystał z wolnego czasu.

Kapitan reprezentacji Polski w piątkowy wieczór pojawił się na meczu młodzieżówki. Kadra U-21 mierzyła się z Czarnogórą w Katowicach na nowym stadionie GKS-u. Biało-czerwoni byli dopingowani z trybun przez wielu kibiców, a na jednym z sektorów zasiadła także Robert Lewandowski. Wśród publiczności był także wybitny reprezentant kraju Jakub Błaszczykowski.

Panowie wpadli na siebie na trybunach i przybili sobie piątkę oraz przez pewien czas wymieniali trochę uwag i komentarzy. Zobacz zdjęcia ze spotkania Lewandowskiego i Błaszczykowskiego w galerii poniżej.

U-21: Polska pokonała Czarnogórę

Polscy piłkarze pokonali w Katowicach Czarnogórę 2:0 (2:0) w swoim trzecim meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21, których finałowy turniej odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii. Biało-czerwoni odnieśli trzecie zwycięstwo w rozgrywkach.

Polska - Czarnogóra 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Antoni Kozubal (4), 2:0 Oskar Pietuszewski (32).

Żółte kartki: Polska – Mateusz Kowalczyk; Czarnogóra – Andrija Bulatovic, Vladimir Perisic, Balsa Mrvaljevic, Stefan Melentijevic, Balsa Vukotic.

Czerwona kartka: Czarnogóra – Andrija Bulatovic (73, za drugą żółtą).

Sędzia: Joonas Jaanovits (Estonia). Widzów: 4274.