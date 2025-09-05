Robert Lewandowski z pilnym apelem do kibiców. Opublikowano specjalne wideo

Specjalny apel Lewandowskiego do kibiców. Poprosił o jedno

Robert Lewandowski szybko wrócił do reprezentacji Polski. Po tym, jak Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską, napastnik Barcelony zdecydował, że u tego selekcjonera już nie zagra. Kilka dni później Probierza w kadrze już nie było, a nowy selekcjoner, Jan Urban, oczywiście wysłał powołanie do najlepszego polskiego piłkarza w historii. Lewandowski nie dość, że wrócił do kadry, to została mu „zwrócona” opaska kapitańska i w takiej roli wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Holandią w Rotterdamie, które ostatecznie zremisowaliśmy 1:1. Nie było w tym jednak wielkiej zasługi napastnika „Dumy Katalonii”.

W meczu przeciwko Holandii Robert Lewandowski był jednym z najgorszych zawodników na boisku, a jak wspomnieliśmy, lepiej od niego spisał się choćby jego zmiennik, Karol Świderski. Nie od dziś jednak Lewandowskiemu trudno gra się w reprezentacji przeciwko mocniejszym zespołom. W starciu z Finlandią to Polacy powinni być częściej przy piłce i częściej atakować, co może sprawić, że Lewandowski będzie miał więcej wsparcia kolegów i więcej swobody.

Na dobry występ kapitana z pewnością liczy wielu kibiców – natomiast piłkarze liczą na ich wsparcie, ponieważ będzie to być może najważniejszy mecz tych eliminacji. Z tego powodu sam Lewandowski o to wsparcie poprosił w krótki nagraniu na „Łączy nas piłka”. – Drodzy kibice! Dziękujemy wam za wsparcie w meczu z Holandią w Rotterdamie. A teraz przed nami bardzo ważny mecz z Finlandią w Chorzowie, więc mam nadzieję, do zobaczenia. Czekamy na was i bądźmy razem – powiedział kapitan w ledwie kilkunastosekundowym nagraniu.

