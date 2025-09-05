Robert Lewandowski jednym zdaniem wywołał burzę! Boniek od razu zareagował: „Nie zgadzam się”

Lewandowski umniejsza znaczeniu tematu opaski kapitańskiej. Boniek stanowczo reaguje

Ostatnie miesiące w reprezentacji Polski przyniosły kolejne zawirowania. Podczas jednego zgrupowania doszło do zakończenia kariery przez Kamila Grosickiego, odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu i zawieszeniu przez byłego kapitana kariery w kadrze, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz. Co więcej, drużyna przegrała mecz z Finami, bardzo ważny w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata. Ostatecznie Michał Probierz stracił pracę, Lewandowski i Grosicki wrócili do kadry zaproszeni przez Jana Urbana, a na dodatek nowy selekcjoner szybko oddał opaskę Lewandowskiemu. Jeszcze przed meczem z Holandią szeroko temat opaski komentował m.in. Jan Tomaszewski, budził on też emocje wśród kibiców.

Reprezentacja Polski po meczu z Holandią. Lewandowski i Grosicki nie zawiedli kibiców, tak wyglądał powrót do kraju

Po meczu z Holandią znów rozgorzała dyskusja na ten temat, choć Jan Urban nie chciał, by się tym zajmowano. Sam Robert Lewandowski wyznał, że jego zdaniem sprawa opaski nie jest ważna. – Temat opaski jest trochę wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony opaska nigdy nie była i pewnie nie będzie w reprezentacji problemem – ocenił kapitan kadry. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się kategorycznie Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN wskazał, że to właśnie wokół tej sprawy kręciła się w głównej mierze afera z ostatnich miesięcy.

Holandia - Polska: Tak Robert Lewandowski potraktował kibiców po meczu. Jest wideo!

Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy zareagował na słowa Lewandowskiego wpisem na portalu X. – Halo Robert, opaska spowodowała rewolucję i twój powrót. Nie zgadzam się z tym, że to „temat wyolbrzymiony” – napisał Boniek, komentując wideo, na którym pada wspomniana wcześniej wypowiedź. Trudno się ze Zbigniewem Bońkiem nie zgodzić, bo przecież to właśnie z powodu odebrania mu opaski (i sposobu, w jaki to się stało) Lewandowski zrezygnował z gry u Michała Probierza. To zaś z pewnością wpłynęło na fakt, że Probierz swojej posady nie utrzymał.

Lewandowski ujawnił zaskakujący plan Jana Urbana. Wszystko się powiodło

Halo Robert, opaska spowodowała rewolucję i twój powrót. Nie zgadzam się z tym, że to „ temat wyolbrzymiony” https://t.co/mPeG4fxRLy— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 5, 2025