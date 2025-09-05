Robert Lewandowski jednym zdaniem wywołał burzę! Boniek od razu zareagował: „Nie zgadzam się”

Piotr Mika
2025-09-05 18:29

Robert Lewandowski po dużym zamieszaniu wokół opaski kapitańskiej i osoby selekcjonera Michała Probierza wrócił do reprezentacji Polski. Nowy szkoleniowiec polskiej kadry, Jan Urban, przywrócił Lewandowskiego do roli kapitana, co również odbiło się szerokim echem. Dla samego Lewandowskiego temat tej nie jest zbyt istotny, z czym nie zgadza się m.in. Zbigniew Boniek.

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport

Lewandowski umniejsza znaczeniu tematu opaski kapitańskiej. Boniek stanowczo reaguje

Ostatnie miesiące w reprezentacji Polski przyniosły kolejne zawirowania. Podczas jednego zgrupowania doszło do zakończenia kariery przez Kamila Grosickiego, odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu i zawieszeniu przez byłego kapitana kariery w kadrze, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz. Co więcej, drużyna przegrała mecz z Finami, bardzo ważny w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata. Ostatecznie Michał Probierz stracił pracę, Lewandowski i Grosicki wrócili do kadry zaproszeni przez Jana Urbana, a na dodatek nowy selekcjoner szybko oddał opaskę Lewandowskiemu. Jeszcze przed meczem z Holandią szeroko temat opaski komentował m.in. Jan Tomaszewski, budził on też emocje wśród kibiców.

Po meczu z Holandią znów rozgorzała dyskusja na ten temat, choć Jan Urban nie chciał, by się tym zajmowano. Sam Robert Lewandowski wyznał, że jego zdaniem sprawa opaski nie jest ważna. – Temat opaski jest trochę wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony opaska nigdy nie była i pewnie nie będzie w reprezentacji problemem – ocenił kapitan kadry. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się kategorycznie Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN wskazał, że to właśnie wokół tej sprawy kręciła się w głównej mierze afera z ostatnich miesięcy. 

Super Sport SE Google News

Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy zareagował na słowa Lewandowskiego wpisem na portalu X. – Halo Robert, opaska spowodowała rewolucję i twój powrót. Nie zgadzam się z tym, że to „temat wyolbrzymiony” – napisał Boniek, komentując wideo, na którym pada wspomniana wcześniej wypowiedź. Trudno się ze Zbigniewem Bońkiem nie zgodzić, bo przecież to właśnie z powodu odebrania mu opaski (i sposobu, w jaki to się stało) Lewandowski zrezygnował z gry u Michała Probierza. To zaś z pewnością wpłynęło na fakt, że Probierz swojej posady nie utrzymał.

