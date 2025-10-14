Ten koszmar się nie kończy, niepokojące wieści o Miliku. Ból nie odpuszcza, Juventus traci nadzieję

Michał Skiba
2025-10-14 11:33

Było głośno o Arkadiuszu Miliku, gdy niedawno policzono mu aż 500 dni od ostatniego występu na boisku. Uraz odniesiony tuż przed Euro 2024 miał go wykluczyć z gry na kilkanaście tygodni. Rozkręcają się rozgrywki 2025/2026, a polski napastnik wciąż jest daleki od powrotu na murawę. Kolejne doniesienia na temat jego zdrowia budzą niepokój.

Fatalne informacje o Arkadiuszu Miliku. Kolejna kontuzja podczas... leczenia kontuzji! Szokujące wieści

Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Milik dalej ma problemy ze zdrowiem

Jeszcze przed czerwcowymi Klubowymi Mistrzostwami Świata Arkadiusz Milik wznowił treningi z zespołem i udał się z Juventusem na turniej do Stanów Zjednoczonych. Choć nie pojawił się na boisku, wydawało się, że jego powrót do pełni sił jest już bliski.

Po rozpoczęciu nowego sezonu sytuacja jednak się nie zmieniła — polski napastnik wciąż nie jest gotowy do gry. Jak informuje Piotr Koźmiński, zawodnik nadal odczuwa ból podczas intensywniejszych treningów.

– Gdy tylko zwiększa tempo biegu, uraz daje o sobie znać. Z naszych ustaleń wynika, że wkrótce 31-latek ponownie przyleci do Polski na dodatkowe badania i konsultacje. Wcześniej już korzystał z opinii specjalistów w kraju. Na ten moment nie ma mowy o wyznaczeniu terminu jego powrotu do gry — dopóki ból się nie cofnie, to niemożliwe – przekazał dziennikarz.

Choć kontrakt Milika z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, klub nie wiąże z nim długofalowych planów. Ostatnio pojawiały się spekulacje o potencjalnym transferze zimą, jednak jego realizacja będzie uzależniona od stanu zdrowia reprezentanta Polski.

