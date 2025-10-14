Ten koszmar się nie kończy, niepokojące wieści o Miliku. Ból nie odpuszcza, Juventus traci nadzieję

Milik dalej ma problemy ze zdrowiem

Jeszcze przed czerwcowymi Klubowymi Mistrzostwami Świata Arkadiusz Milik wznowił treningi z zespołem i udał się z Juventusem na turniej do Stanów Zjednoczonych. Choć nie pojawił się na boisku, wydawało się, że jego powrót do pełni sił jest już bliski.

Po rozpoczęciu nowego sezonu sytuacja jednak się nie zmieniła — polski napastnik wciąż nie jest gotowy do gry. Jak informuje Piotr Koźmiński, zawodnik nadal odczuwa ból podczas intensywniejszych treningów.

– Gdy tylko zwiększa tempo biegu, uraz daje o sobie znać. Z naszych ustaleń wynika, że wkrótce 31-latek ponownie przyleci do Polski na dodatkowe badania i konsultacje. Wcześniej już korzystał z opinii specjalistów w kraju. Na ten moment nie ma mowy o wyznaczeniu terminu jego powrotu do gry — dopóki ból się nie cofnie, to niemożliwe – przekazał dziennikarz.

ZOBACZ TEŻ: Lewandowski i Szczęsny w nowej odsłonie na El Clásico. Gwiazdorska współpraca, słynny wokalista

ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Choć kontrakt Milika z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, klub nie wiąże z nim długofalowych planów. Ostatnio pojawiały się spekulacje o potencjalnym transferze zimą, jednak jego realizacja będzie uzależniona od stanu zdrowia reprezentanta Polski.

ZOBACZ TEŻ: Wiadomo, co z Ewą Pajor! Jest oficjalny komunikat Barcelony. Wielka ulga dla kibiców