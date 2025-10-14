Lewandowski i Szczęsny w nowej odsłonie na El Clásico. Gwiazdorska współpraca, słynny wokalista

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-14 10:37

FC Barcelona po raz kolejny połączy świat futbolu i muzyki. Podczas zbliżającego się El Clásico z Realem Madryt piłkarze „Dumy Katalonii” zagrają w specjalnych koszulkach inspirowanych Edem Sheeranem i jego najnowszym albumem „Play”, będących efektem współpracy klubu ze Spotify.

Robert Lewandowski FC Barcelona

i

Autor: Associated Press

W 2022 roku FC Barcelona zawarła umowę sponsorską ze Spotify, w wyniku której logo platformy streamingowej pojawiło się na koszulkach zawodników katalońskiego klubu. Partnerstwo to obejmuje jednak znacznie więcej — szczególne znaczenie ma podczas prestiżowych meczów El Clásico.

Przy okazji starć z Realem Madryt „Blaugrana” prezentuje specjalne edycje strojów, na których pojawiają się logotypy znanych artystów. W poprzednich latach byli to m.in. Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay oraz Travis Scott.

Podczas najbliższego El Clásico, zaplanowanego na 26 października, na trykotach Barcelony zagości Ed Sheeran. To nawiązanie do jego najnowszego albumu „Play”, wydanego 12 września, którego okładka ma ozdobić koszulki „Dumy Katalonii”.

Artysta od lat pozostaje silnie związany z futbolem — często występuje na scenie w piłkarskich koszulkach różnych klubów, a prywatnie jest mniejszościowym właścicielem Ipswich Town.

