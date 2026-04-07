Tragiczne wieści. Nie żyje legendarny trener, Mircea Lucescu. 12 dni od ostatniego meczu

Świat piłki nożnej żył problemami słynnego trenera od piątku, 3 kwietnia. Wtedy do publicznej wiadomości podano informację o zawale serca Mircei Lucescu, który wcześniej trafił do szpitala po zasłabnięciu na jednym z treningów reprezentacji Rumunii. Dzień przed zawałem oficjalnie stracił zresztą posadę. Pierwotne doniesienia mówiły o stabilnym stanie 80-latka, ale ten w sobotę uległ pogorszeniu.

Nie żyje legenda światowego sportu. Był poprzednikiem Polaka w WADA

Nie żyje Mircea Lucescu, legendarny trener

"Mircea Lucescu został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej po kolejnym poważnym epizodzie arytmii. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Módlcie się za niego" - pisał wtedy rumuński dziennikarz Emanuel Rosu. Niestety, we wtorek (7 kwietnia) przekazał jeszcze gorsze wieści.

"Tragiczna wiadomość. Mircea Lucescu zmarł 15 minut temu. Zostawił po sobie cały wszechświat. Niech Bóg ma go w opiece. Niecałe dwa tygodnie temu poprowadził Rumunię z Turcją w barażach do mistrzostw świata, mimo że był bardzo chory" - poinformował Rosu na portalu X. Tę smutną wiadomość potwierdził szpital w Bukareszcie, w którym trwała walka o życie Lucescu.

Na śmierć uznanego szkoleniowca zareagowały już jego byłe kluby, m.in. Galatasaray. "Składamy kondolencje rodzinie Mircei Lucescu, jego bliskim i całej społeczności piłkarskiej. Nie zapomnimy o tobie, Lucescu" - napisano w mediach społecznościowych tureckiej drużyny.

Mircea Lucescu to jedna z największych legend rumuńskiego futbolu. Był kapitanem reprezentacji na mistrzostwach świata w 1970 roku, a 14 lat później trenerem, gdy drużyna debiutowała w mistrzostwach Europy. W długiej karierze szkoleniowej prowadził także kluby we Włoszech (Pisa, Brescia, Inter), Turcji (Galatasaray, Besiktas, reprezentacja), Ukrainie (Szachtar Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA, Dynamo Kijów) i Rosji (Zenit St. Petersburg). W 2024 roku powrócił jako trener ojczystej drużyny narodowej, aby spróbować awansować z nią do tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, ale Rumunia przegrała w półfinale baraży o MŚ z Turcją (0:1).

Tragic news. Mircea Lucescu died 15 minutes ago. He leaves behind an entire univers. May God rest his soul. Less than two weeks ago, he led Romania v Turkiye in the play-off for the World Cup, despite being so ill. pic.twitter.com/ZuB2PXQriS— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2026