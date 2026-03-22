Arkadiusz Milik mógł zostać wielkim bohaterem. Zrobił to prawie jak z Niemcami

Zespół gospodarzy objął prowadzenie już w 14. minucie po golu Kenan Yıldız, natomiast wyrównanie na początku drugiej połowy zapewnił Andrea Pinamonti. W 87. minucie najlepszą szansę dla Juventusu miał Manuel Locatelli, ale nie zdołał wykorzystać rzutu karnego.

Do poważnej kontuzji kolana Milik doznał w czerwcu 2024 roku podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Polski z Ukraina (3:1). Od tamtej pory nie wystąpił w żadnym oficjalnym spotkaniu aż do teraz.

Pod koniec meczu, w 90. minucie, Polak miał świetną okazję na zdobycie zwycięskiej bramki, jednak jego uderzenie głową zdołał w trudnej sytuacji obronić bramkarz gości Arijanet Murić. Wyszedł w górę do piłki niemal tak dobrze, jak w legendarnym meczu z Niemcami, gdy właśnie strzałem głową pokonał Manuela Neuera.

𝐓𝐀𝐊 𝐁𝐋𝐈𝐒𝐊𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐀! 🤯Ależ to mogło być wejście 🇵🇱 Arka Milika... #włoskarobota 🇮🇹 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 21, 2026

W ligowej tabeli Juventus zajmuje obecnie piąte miejsce z 54 punktami. Liderem jest Inter Mediolan (68 pkt), który wyprzedza AC Milan (63 pkt). W sobotę Milan pokonał u siebie Torino 3:2, natomiast Inter — z Piotr Zieliński w składzie — zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Fiorentina.

