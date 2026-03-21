Kibice Piasta Gliwice zaczepili prezydenta Karola Nawrockiego. Mocny transparent

To kolejna sytuacja, w której głowa państwa spotyka się z chłodnym przyjęciem na stadionach na Śląsku. Kilka dni wcześniej, podczas wizyty na meczu Górnik Zabrze z Raków Częstochowa, według relacji obecnych na trybunach, w jego kierunku miały paść gwizdy. Choć później pojawiały się tłumaczenia, że były one wymierzone w prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego, w sieci wciąż trwa spór, kto faktycznie był ich adresatem.

W Gliwicach przekaz był już jednoznaczny. Transparent zawieszony przed sektorem najbardziej zagorzałych fanów zawierał krytyczne hasło pod adresem Nawrockiego. Treść – mimo licznych błędów językowych – odnosiła się m.in. do kwestii prawnych, w tym do artykułu 60 kodeksu karnego, czyli tzw. instytucji „małego świadka koronnego”.

ZOBACZ TEŻ: Absurdalna afera w kadrze tuż przed zgrupowaniem! Asystent Jana Urbana wygadał się o telefonie

Karol Nawrocki nie ma ostatnio dobrej passy, tydzień temu wygwizdany na meczu w Zabrzu dzisiaj taki transparent w Gliwicach na mecz ekstraklasy Piast Gliwice- Radomiak Radom.I mówimy przecież o środowisku kibicowskim, czyli bastionie Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/Y3Z6EiSqre— Koneser Związku Radzieckiego/X (@KrzysiekWSK) March 20, 2026

Sam prezydent od lat podkreśla swoje związki ze środowiskiem kibicowskim, z którego się wywodzi – jest sympatykiem Lechia Gdańsk i niedawno brał udział w pielgrzymce kibiców na Jasna Góra. Tym razem jednak fani Piasta wyraźnie zaznaczyli wobec niego dystans.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Piasta 3:1 (1:0).

ZOBACZ TEŻ: Oskar Pietuszewski podbija Porto, podbije kadrę Polski? Raul Meireles tak go określa [ROZMOWA SE]