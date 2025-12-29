Deklaracja Piotr Zielińskiego poruszyła całą piłkarską Europę! Teraz wszyscy czekają na koniec sezonu

Christian Chivu stawia na Piotr Zielińskiego, a ten wykorzystuje swoje szanse

Piotr Zieliński przed poprzednim sezonem opuścił SSC Napoli, w którym spędził osiem lat. W tym czasie wywalczył jedno scudetto i dwa razy wicemistrzostwo Włoch. "Zielu" w Neapolu zyskał status legendy, ale zdecydował się poszukać nowych wyzwań i trafił do prawdziwego giganta - Interu Mediolan. Pierwszy sezon w barwach "Nerazzurri" pozostawił u Polaka spory niedosyt. Co prawda Inter dotarł do finału Ligi Mistrzów i zdobył wicemistrzostwo Italii, ale Piotr Zieliński na ogół pełnił rolę rezerwowego. Wiele zmieniło się po tym, gdy mediolański zespół objął Christian Chivu, który zdecydowanie częściej stawia na polskiego pomocnika. A ten wykorzystuje swoje szanse. Do historii Serie A przeszedł jego fenomenalny gol w meczu z Veroną po magicznej asyście Hakana Çalhanoğlu. "Zielu" strzelił także bramkę w Lidze Mistrzów - w spotkaniu Atletico - Inter.

W niedzielę, 29 grudnia, Piotr Zieliński kolejny raz znalazł się w wyjściowej jedenastce. Rywalem "Nerazzurich" była Atalanta Bergamo, w której wystąpił Nicola Zalewski (grał 65 minut). "Zielek" znów zebrał dobre recenzje i był wyróżniającym się graczem Interu. Po meczu, który jego drużyna wygrała 1:0, Polak złożył osobliwą deklarację, dotyczącą... fryzury. Poruszyła ona całą Europę. W rozmowie z DAZN piłkarz wypalił, że w przypadku zdobycia przez Inter scudetto jest gotów " zafarbować włosy", tak jak zrobił, grając w Napoli. "Zielu" po pomeczowym wywiadzie chwalił sobie też współpracę z Christianem Chivu.

Przed tym sezonem byłem trzecim wyborem, ale zawsze wierzyłem w siebie. Pierwszy rok był trudny: poza kontuzjami brakowało mi ciągłości, a przede mną byli wielcy mistrzowie, którzy osiągali świetne wyniki. W zeszłym sezonie trener Inzaghi miał swoich stałych graczy, natomiast w tym roku Chivu bardziej angażuje wszystkich i sprawia, że każdy wierzy, iż może być ważnym elementem zespołu. To bardzo dobre, bo mamy wielu świetnych zawodników i widać to na boisku

- stwierdził Piotr Zieliński. Teraz wszyscy czekają na koniec sezonu i na to, co pojawi się na głowie polskiego pomocnika.

