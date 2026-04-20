Kibice Romy znów zaatakowali Zalewskiego. Wszyscy mogli to zobaczyć

Spotkanie Serie A wzbudzało spore zainteresowanie wśród polskich fanów, choć Nicola Zalewski rozpoczął je na ławce Atalanty, a Jan Ziółkowski znalazł się wśród rezerwowych AS Roma.

Po przerwie Zalewski pojawił się na boisku, zastępując Charles De Ketelaere. Już przy wejściu na murawę Stadio Olimpico przywitały go głośne gwizdy, które powtarzały się przy każdym jego kontakcie z piłką. To musiało być dla niego szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że to właśnie w Romie spędził wiele lat i stawiał pierwsze kroki w karierze.

88

Negatywne nastawienie kibiców ma swoje źródło w wydarzeniach z 2025 roku, kiedy w centrum Rzymu, w pobliżu Koloseum, pojawił się obraźliwy transparent pod adresem piłkarza. Jego treść sugerowała zdradę i nielojalność, nawiązując zarówno do plotek o przekazywaniu mediom poufnych informacji z szatni, jak i do życia prywatnego zawodnika.

W ostatnim czasie włoskie media donosiły także o niepotwierdzonym romansie Zalewskiego z influencerką Emily Pallini, która wcześniej była związana z raperem Ludwig — bliskim znajomym piłkarza. Kibice Romy wykorzystali te doniesienia przeciwko niemu, przygotowując kolejne uszczypliwości, w tym baner z hasłem „Lepiej być pijanym niż Zalewskim”, będący przeróbką znanego tekstu piosenki.