Kolejny Polak w Serie A! Adam Buksa już w nowym klubie, zagra z Jakubem Piotrowskim – trafił do Udinese

Adam Buksa znów w klubie z TOP 5 Europy. Uda mu się pod wodzą Runjaicia?

Adam Buksa po powrocie do Europy w 2022 roku radził sobie ze zmiennym szczęściem. Nie omijały go kontuzje, przez co miał trudności, żeby wywalczyć sobie miejsce w składzie Lens. Po roku we Francji klub oddał polskiego napastnika na wypożyczenie do tureckiego Antalayasporu, gdzie grał przez cały następny sezon. Buksa przykuł uwagę duńskiego Midtjylland i Lens nie wahało się, by sprzedać Polaka za 4 mln euro (sami wykupili go z New England Revolution za 6 mln euro). Jak się okazało Duńczycy zrobili na tym całkiem dobry interes.

Nie dość, że Adam Buksa w 39 meczach dla Midtjylland w sezonie 2024/25 strzelił 15 bramek i zanotował 2 asysty, to teraz udało się go odsprzedać z małym zyskiem. Według mediów włoskie Udinese wykupiło Buksą z duńskiego zespołu za 5 mln euro i wydaje się, że wszyscy są z tego zadowoleni. Midtjylland w rok zarobiło na polaku milion euro, a Buksa wrócił do mocniejszej ligi, choć warto tu zauważyć, że Udinese to raczej ligowy średniak. Poprzedni sezon podopieczni Kosty Runjaicia (byłego trenera Legii) zaczęli wyśmienicie – remis i trzy zwycięstwa dawały im pozycję lidera po 4. kolejkach. Później było jednak gorzej i drużyna z Udine zajęła ostatecznie 12. miejsce w lidze, ale Runjaić na stanowisku pozostał. Adam Buksa nie będzie w klubie jedynym Polakiem – tego lata do zespołu trafił też Jakub Piotrowski z Łudogorca Razgrad.

