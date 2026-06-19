Nie żyje legenda futbolu. Król strzelców przegrał walkę z okrutną chorobą

Włoski futbol opłakuje Igora Prottiego, legendarnego napastnika, który w wieku 58 lat przegrał długą walkę z chorobą.

Król strzelców Serie A z 1996 roku, dokonał niemożliwego, zdobywając koronę w barwach skromnego Bari, wyprzedzając największe gwiazdy ligi.

Poznaj historię tej ikony, która z prowincji trafiła na szczyt i stała się symbolem Livorno, gdzie jego numer "10" został zastrzeżony na zawsze.

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O śmierci Igora Prottiego poinformowała w nocy jego rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak donoszą włoskie media, były piłkarz od dłuższego czasu toczył dramatyczną walkę z nowotworem jelita grubego. Choroba okazała się bezlitosna. Informacja o jego odejściu wstrząsnęła całymi Włochami, a kondolencje płyną z całego piłkarskiego świata. Kibice pamiętają go jako walecznego i niezwykle skutecznego napastnika, który nigdy nie odpuszczał na boisku. Tę samą determinację pokazywał w starciu z chorobą, jednak tym razem przeciwnik okazał się zbyt silny.

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Król, który strącił z tronu legendy. Niezwykły sezon w Bari

Choć w swojej karierze reprezentował barwy takich klubów jak Lazio Rzym czy Napoli, to jego nazwisko na zawsze będzie kojarzone z sezonem 1995/96. Właśnie wtedy, grając dla skromnego AS Bari, dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Z dorobkiem 24 bramek sięgnął po tytuł króla strzelców (capocannoniere) Serie A, wyprzedzając największe gwiazdy tamtych lat. Tytułem musiał podzielić się z Giuseppe Signorim z Lazio, ale jego wyczyn, osiągnięty w drużynie walczącej o utrzymanie, przeszedł do historii jako jeden z najbardziej spektakularnych indywidualnych popisów w dziejach włoskiej ligi.

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Legenda Livorno. Zastrzeżony numer "10" mówi wszystko

Jego serce na zawsze należało jednak do Livorno. To tam zaczynał i kończył swoją wspaniałą karierę. Po latach wrócił do klubu, gdy ten tułał się po trzeciej lidze, i poprowadził go w bajkowym stylu aż do Serie A. Jego oddanie i bramki sprawiły, że stał się dla kibiców kimś więcej niż tylko piłkarzem – był ikoną i symbolem odrodzenia. W dowód wdzięczności, po zakończeniu przez niego kariery w 2005 roku, klub zastrzegł jego numer "10". To największy hołd, jaki można oddać zawodnikowi, i dowód na to, jak wielką legendą Igor Protti stał się dla swojego ukochanego miasta.

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