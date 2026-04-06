To był genialny pomysł Arkadiusza Milika. Było blisko wielkiego przełamania

Tuż przed przerwą reprezentacyjną Milik wrócił do gry po wielu miesiącach przerwy. "Zadebiutował" w barwach Juventusu 21 marca w spotkaniu z Sassuolo, gdzie spędził na murawie zaledwie dwanaście minut. Był to jego pierwszy oficjalny mecz od czerwca 2024 roku.
Znacznie więcej czasu otrzymał w poniedziałkowym meczu z Genoą. Juventus wygrał to spotkanie 2:0, a Milik wszedł na boisko w 67. minucie, zmieniając Jonathana Davida.
Polski napastnik w 82. minucie zdecydował się na odważny strzał z prawie połowy boiska. Uderzenie było kapitalne i niewiele brakowało, żeby zaskoczyło bramkarza Genoi Justina Biljowa. Golkiper z trudem obronił tę próbę, a Juventus otrzymał rzut rożny.
"Uff, 686 dni czeka na bramkę. Zauważył to kątem oka, gdyby to wpadło, to byłby spektakularny powrót do zdobywana bramek" – rzucił w emocjach tuż po strzale komentujący ten mecz dla Eleven Sports Mateusz Święcicki. Wynik jednak się nie zmienił. Następna szansa 11 kwietnia, Juventus zagra w Bergamo z Atalantą.
