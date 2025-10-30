To ją Nicola Zalewski odbił kumplowi? Kim jest Emily Pallini?

Kibice Romy zaatakowali Zalewskiego

We wtorkowy wieczór przed Koloseum pojawił się transparent z ostrym przekazem skierowanym do byłego gracza Romy, obecnie piłkarza Atalanty Bergamo, który dzień wcześniej zagrał przeciwko Milanowi. Zdjęcia baneru błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

„Że byłeś szpiegiem, to już wiedzieliśmy. Zalewski, zdrada przyjaciela to hańba” – napisali kibice Giallorossich.

Tło konfliktu jest dłuższe. Zalewski spędził w Romie 17 lat, przechodząc wszystkie szczeble klubowej hierarchii – od akademii po pierwszy zespół. Na początku tego roku postanowił jednak rozstać się z macierzystym klubem. W lutym trafił na wypożyczenie do Interu Mediolan z obowiązkiem wykupu, a latem ostatecznie przeszedł do Atalanty Bergamo za 17 milionów euro.

Odejście z Rzymu nie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Polak nie zgodził się na przedłużenie kontraktu, co doprowadziło do jego odsunięcia od drużyny. Włoskie media donosiły również, że miał przekazywać poufne informacje dziennikarzom, co tylko dolało oliwy do ognia.

Kim jest Emily Pallini?

Włoski show-biznes huczy od pogłosek, że Zalewski miał romans z Emily Pallini, partnerką DJ-a Ludovico Franchittiego – prywatnie jego bliskiego znajomego. To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i niemal milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay, i od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu.