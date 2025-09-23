Nie żyje polski wicemistrz świata i olimpijczyk. Jego śmierć to wielki cios dla polskiego sportu

Nie żyje Janusz Majewski, wicemistrz świata, olimpijczyk z Monachium

Janusz Majewski urodził się kilka miesięcy po wybuchu drugiej wojny światowej, 29 stycznia 1940 roku w Dzierzgowie. Już w młodości związał swoje życie ze sportem i trenował szermierkę w Warszawiance. Jako 20-latek wziął udział w pierwszych zawodach międzynarodowych – wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Leningradzie (dziś Petersburg) i od razu osiągnął sukces, zdobywając brąz w rywalizacji indywidualnej.

W rywalizacji seniorskiej lepiej radził sobie jednak już w rywalizacji drużynowej. To właśnie z drużyną sięgnął po wicemistrzostwo świata w Hawanie w 1969 roku, a rok później w Ankarze zdobył z drużyną brąz. Dwa lata później Janusz Majewski pojechał na igrzyska olimpijskie do Monachium, gdzie niewiele zabrakło mu do medalu – w rywalizacji indywidualnej nasz szablista odpadł w ćwierćfinale, a z drużyną zajął 5. miejsce.

Sukcesy odnosił też na arenie krajowej. Z klubem Warszawianka trzy razy zdobył drużynowe mistrzostwo Polski, w 1967, 1971 i 1973 roku. Co ciekawe, po zakończeniu kariery Janusz Majewski postanowił wrócić do szkolnej ławy. Wcześniej, w 1957 skończył liceum ogólnokształcące w Olsztynie, a wiele lat później, bo w 1980 roku, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Janusz Majewski zmarł 11 września 2025 roku, jego pogrzeb odbędzie się 23 września w Warszawie. O jego śmierci poinformował Polski Związek Szermierczy – Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Janusza Majewskiego – polskiego szablisty, dwukrotnego medalisty mistrzostw świata, olimpijczyka z Monachium (1972) – czytamy w komunikacie z 22 września – Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia – dodano.

