Polacy mistrzami świata! Złoto Mirosława Ziętarskiego i Mateusza Biskupa na MŚ w wioślarstwie

MŚ w wioślarstwie: Polacy Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup ze złotem

Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zdobyli złoty medal w konkurencji dwójek podwójnych w wioślarskich mistrzostwach świata w Szanghaju. Polacy w finale z czasem 6:11,97 pokonali o 1,60 s osadę z Serbii, a na trzecim miejscu finiszowali Irlandczycy. W finale rywalizowali też Szwajcarzy, Rumuni i Hiszpanie.

Ziętarski (AZS UMK Toruń) i Biskup (RTW Lotto Bydgostia) prowadzili praktycznie od startu, a po 1000 metrach mieli już półtorej sekundy przewagi nad drugimi wówczas Irlandczykami. Biało-czerwoni w drugiej połowie dystansu skupili się już na kontroli sytuacji, a na metę wpłynęli z ogromną przewagą nad pozostałymi załogami.

Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Polka została mistrzynią świata, kapitalny rekord globu w finale

Polacy już przed finałem byli wymieniani wśród głównych kandydatów do zwycięstwa - od początku sezonu prezentowali wysoką formę, a pod koniec maja w mistrzostwach Europy w bułgarskim Płowdiw sięgnęli po złoto. Także w Szanghaju od pierwszych startów pokazali dobrą dyspozycję, tylko w półfinale minimalnie przegrali z Serbami, ale na to mogli sobie pozwolić.

To drugi medal wywalczony przez biało-czerwonych w Chinach. W czwartek czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Konrad Domański i Jakub Woźniak stanęła na najniższym stopniu podium. Mistrzostwa świata potrwają do niedzieli, a Polska ma jeszcze jedną szansę medalową - w finale A wystąpi męska ósemka.

Warto podkreślić, że Ziętarski i Biskup w poprzednich latach razem z Dominikiem Czają i Fabianem Barańskim rywalizowali w czwórce podwójnej. Rok temu w Paryżu wywalczyli brązowy medal igrzysk olimpijskich. Wcześniej natomiast startowali razem w dwójce podwójnej i to z sukcesami. W dorobku mają srebrny (2017) i brązowy (2019) medal mistrzostw świata oraz srebrny mistrzostw Europy (2017).

Wioślarstwo 🚣 Co oni zrobili! Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup mistrzami świata w wioślarskiej dwójce podwójnej! Polacy od pierwszych metrów kontrolowali rywalizację i zdeklasowali konkurencję. Mamy drugi medal w Szanghaju! #worldrowingchamps pic.twitter.com/0uri0uUcs7— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) September 26, 2025