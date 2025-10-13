Polak wygrał na Malcie ponad 2,5 miliona złotych! Wielki sukces Tomasza Brzezińskiego

2025-10-13 11:21

Wspaniałe wieści z Malty. Tomasz Brzeziński wygrał pokerowy turniej EPT Malta, w którym brało udział 898 graczy. Za ten sukces Polak zarobił ponad 630 tysięcy euro - blisko 2,7 miliona złotych! To kolejny historyczny moment polskiego pokera, choć Brzeziński nie jest nawet zawodowym graczem.

Tomasz Brzeziński wygrał EPT Malta

Tomasz Brzeziński przeżywa wspaniały okres. Kilka tygodni temu doszedł do finałowego stołu turnieju European Poker Tour w Barcelonie, zajmując ostatecznie 4. miejsce. Za ten sukces zarobił 493 tysiące euro, a przy najbliższej możliwej okazji przeszedł do historii polskiego i europejskiego pokera. Polak stał się dopiero jedenastym graczem w 21-letniej historii EPT, który dwa razy z rzędu zagrał na stole finałowym głównej imprezy! W turnieju EPT Malta poprawił jeszcze wynik z Barcelony.

Kolejny sukces polskiego pokera. Tomasz Brzeziński wygrał ponad 2,5 mln!

Brzeziński przystąpił do 5-osobowego stołu finałowego z trzecią kwotą. Grał na tyle dobrze, że znalazł się w ostatecznej rozgrywce heads-up - jeden na jednego. Już wtedy zapewnił sobie minimum pół miliona euro. Jego rywalem był agresywnie grający Ukrainiec Mykhailo Ostash, który wielokrotnie ratował się z beznadziejnej sytuacji zagraniami all-in. Szczęście opuściło go w końcu przy rozdaniu A10 kontra AJ Polaka, po którym został mu tylko jeden blind.

Już w następnym rozdaniu gra dobiegła wreszcie końca. Brzeziński po wielogodzinnej rozgrywce pokonał Ostasha i został szóstym polskim zwycięzcą turnieju rangi EPT! Przed nim dokonali tego: Dominik Pańka (PCA 2013), Dima Urbanowicz (EPT Dublin 2016), Sebastian Malec (EPT Barcelona 2016), Piotr Nurzyński (EPT Barcelona 2018) i Grzegorz Główny (EPT Praga 2022).

Polak wygrał na Malcie dokładnie 631 592 euro, czyli w przeliczeniu prawie 2,7 miliona złotych! Aż trudno uwierzyć, że Brzeziński nie jest nawet zawodowym pokerzystą. Dzięki tej wygranej wskoczył już do najlepszej "10" polskich pokerzystów wszech czasów!

Poker wciąż nielegalny w Polsce

Sukces Brzezińskiego na Malcie sprawił, że ponownie wróciła dyskusja o statusie pokera w Polsce. Przypomnijmy, że od 2009 roku w wyniku ustawy hazardowej poker stał się nad Wisłą właściwie nielegalny. Późniejsze regulacje nieco zluzowały pierwotne obostrzenia, ale wciąż w Polsce nie można organizować pokerowych turniejów. Polscy zawodnicy są zmuszeni do gry za granicą - m.in. w mistrzostwach na Słowacji.

"Żeby tak grać i wygrywać trzeba być kozakiem. Poker to sport, najbardziej zbliżony do szachów. Zróbmy coś z tym wreszcie w Polsce, by pozwolić najlepszym grać u siebie" - skomentował sukces polskiego pokerzysty Żelisław Żyżyński, dziennikarz Canal+ Sport.

