Rafał Trzaskowski ogłosił to wszem wobec. Na to wyda 237 milionów złotych

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił start ostatniego etapu budowy nowoczesnej hali sportowej na terenach legendarnej Skry.

W ciągu dwóch i pół roku powstanie obiekt na 6 tysięcy widzów, który pomieści m.in. mecze siatkówki i koszykówki.

Koszt inwestycji to ponad 237 milionów złotych! Dowiedz się, co jeszcze powstanie na Skrze i czy Warszawa celuje w Igrzyska Olimpijskie.

Hala na 6 tysięcy widzów za ćwierć miliarda! Co powstanie na Skrze?

Podczas wtorkowej konferencji prasowej oficjalnie podpisano umowę na budowę gigantycznego obiektu. To tu swoje mecze będą mogli rozgrywać warszawscy siatkarze i koszykarze, także w ramach europejskich pucharów.

- W dwa i pół roku powstanie hala, bardzo oczekiwana – powiedział prezydent Trzaskowski.

Inwestycję zrealizuje polska firma Mirbud S.A., a wartość kontraktu to ponad 237 milionów złotych! Prace mają ruszyć już w połowie roku. Nowa hala pomieści 6000 widzów i będzie miała dwie kondygnacje naziemne oraz dwie podziemne, a jej łączna powierzchnia to blisko 10 000 metrów kwadratowych.

"Skra wraca do gry". To dopiero początek. W tle igrzyska olimpijskie?

Budowa hali to drugi z trzech etapów wielkiej modernizacji Ośrodka Nowa Skra. W ramach pierwszego etapu odnowiono już stadion lekkoatletyczny i boisko do rugby. Teraz przyszedł czas na obiekt, który ma być nową wizytówką sportowej Warszawy.

- Dziś wysyłamy jasny sygnał, że „Skra wraca do gry” – podkreślił Trzaskowski.

Prezydent dodał, że ta inwestycja to ważny krok w kontekście ewentualnej kandydatury Warszawy do organizacji igrzysk olimpijskich. W planach jest już bowiem trzeci etap, czyli modernizacja głównego stadionu lekkoatletycznego. Wygląda na to, że stolica na poważnie wraca do walki o największe sportowe imprezy na świecie.

