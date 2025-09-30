Tłumy młodych szachistów opanowały Spodek. 1200 dzieci rywalizowało w Synerise Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli

Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach to corocznie odbywająca się największa w Polsce impreza szachowa dla uczniów. Biorą w niej udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całego kraju. Zawodnicy reprezentują swoje przedszkola lub szkoły, grając w dziesięciu grupach wiekowych, osobno chłopcy i dziewczęta – w sumie 20 grup. Rywalizacja na płycie legendarnej hali trwała kilka godzin.

Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Polka została mistrzynią świata, kapitalny rekord globu w finale

Czego uczy gra w szachy?

– W firmie wierzymy w umysł, w intelekt, a myślę, że tutaj mamy do czynienia z wieloma młodymi osobami, które również to marzenie podzielają, że dzięki umysłowi, analitycznemu myśleniu można dojść do fajnych rzeczy w życiu – mówi Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise S.A, wieloletni sponsor zawodów. – Patrzymy na ich rodziców, patrzymy na tę młodzież, która rywalizuje, która poznaje się, która buduje nowe relacje, nowe przyjaźnie. Nie ma nic lepszego. Myślę, że przedsiębiorczość oparta jest między innymi na intelekcie. Wbrew pozorom także sport zaczyna być branżą, która od strony taktyki, strategii meczowej jest oparta na różnego rodzaju modelach myślenia, antycypowaniu tego, co zrobi przeciwnik. W związku z tym myślę, że każdemu, kto chce w życiu być w jakiś sposób szczęśliwy, ale też osiągnąć sukces, doradzam, żeby grać w szachy, w gry logiczne i starać się rozwijać w tym kontekście. Szachy przede wszystkim powinny być przyjemnością. Życzę sobie również, żeby w przyszłości z tego grona wyłonili się jacyś mistrzowie, arcymistrzowie, więc czekamy oczywiście na takich. Natomiast zacznijmy od tego, że to jest intelektualna rywalizacja, która ma w nas wnosić na wyższy poziom, więc to jest kluczowe w tym turnieju – dodaje prezes.

Zacięta rywalizacja i świetna zabawa

Mistrzostwa odbywały się na dystansie ośmiu rund. Każdy grający otrzymał atrakcyjny pakiet startowy oraz pamiątkowy dyplom. Organizatorem Synerise Cup jest Fundacja 64 POLA i UKS 21 Podlesie, a tegoroczną edycję wspierają m.in. firmy Enea, Polenergia, EY, Fundacja Suempol, Helios – oraz Katowice, miasto gospodarz.

– Rzeczywiście, Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach wpisały się już w kalendarz najważniejszych sportowych wydarzeń w naszym mieście, w Katowicach – podkreśla Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice, gospodarza mistrzostw. – Jesteśmy dumni, że właśnie zakończone mistrzostwa przyciągnęły ponad tysiąc uczestników. Dzieci, dziewczynki, chłopcy, rywalizowali tutaj w konkurencjach szachowych. Bardzo dobrze im szło, była widoczna duża ambicja. Bardzo cieszyliśmy się przede wszystkim z tego, że w dzisiejszym świecie dzieci są w stanie się skoncentrować nad szachownicą, posiedzieć kilkanaście minut. Jest to coś, co wielu rodziców powinno obserwować. Brawa dla rodziców, trenerów, klubów, którzy te dzieci tutaj przyprowadzili, bo oni również muszą poświęcać swój czas, żeby te dzieci w tą pasję szachową popychać. Jesteśmy też bardzo wdzięczni organizatorom Fundacja 64 POLA oraz UKS 21 Podlesie. Organizują od dziesięciu lat tą imprezę, a ona cieszy się ogromną rangą i prestiżem – dodaje.

Szachy to trzecia dyscyplina sportu pod względem liczby zarejestrowanych uczestników w Polsce, a w ponad tysiącu szkół w całym kraju są one przedmiotem nauczania. W sumie regularnie uprawia je w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy uczniów. Co istotne, liczba z roku na rok rośnie. Ogromne zainteresowanie dzieci – oraz ich rodziców – było doskonale widać we wtorek w Spodku.

– Gdy organizowaliśmy pierwszy turniej dziesięć lat temu mieliśmy takie nieśmiałe marzenie, by przyciągnął tysiąc zawodników – opowiada Ewa Brożek, organizatorka mistrzostw. – Liczba zgłoszeń – było ich ponad 1600 – przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Szachy są w naszym kraju modne, powstaje coraz więcej kółek szachowych, dzieci uczą się nie tylko w klubach, ale też w szkole, w przedszkolu. Mamy nie tylko zawodowców, którzy rzeczywiście trenują, ale wielu młodych ludzi, którzy grają w swoich klasach z kolegami czy z koleżankami. Mamy tutaj super ekipę organizatorów, osoby, na które zawsze możemy liczyć, które przychodzą, pomagają, nie pytają o nic. Ale oczywiście turniej na taką skalę nie byłoby możliwy bez wsparcia, bez naszego sponsora tytularnego firmy Synerise, miasta Katowice, a w tym roku dołączyła również Enea, PKO Bank Polski, Unimot Avia. Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc w tworzeniu tak dużej szachowej imprezy – dodaje.