W Warszawie trwają AME w sportach walki. Już ponad 30 medali dla polskich uczelni

Zawody w Warszawie odbywają się w czterech dyscyplinach: taekwondo, judo, karate oraz kickboxingu. Łącznie w stolicy walczy blisko 1500 zawodników z 32 państw całej Europy. Wśród nich nie brakuje reprezentantów 39 uczelni z Polski, którzy przyjechali nie po to, aby jedynie wziąć udział w imprezie, ale żeby stanąć na podium.

I trzeba przyznać, że polscy studenci wzięli sobie zadanie do serca. Już po dwóch dniach w polskim worku medalowym, który otwarty został bardzo szybko, znalazło się ponad 30 medali! I co prawda najwięcej z nich było brązowych, to czterokrotnie reprezentanci naszych uczelni stawali na najwyższym stopniu podium. Byli to kickbokserzy: Olena Shydlovska (full contact do 56 kg, Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie), Julia Marciniak (full contact do 60 kg, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Oliwia Ściągaj (full contact do 65 kg, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) oraz Oleksandr Zosymov (K1 do 75 kg, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Podczas Akademickich Mistrzostw Europy nie brakuje również zawodników, którzy na co dzień doskonale radzą sobie w seniorskich zawodach, nie tylko studenckich. Jednym z nich jest Michał Jędrzejewski, który niedawno wywalczył złoty medal podczas uniwersjady w Niemczech. Tym razem nasz judoka startujący w kategorii do 100 kg musiał uznać wyższość rywala w pierwszej rundzie, ale wygrał wszystkie pozostałe pojedynki, dzięki czemu stanął na najniższym stopniu podium.

W niedzielę zakończyły się natomiast zawody w taekwondo. Najdalej z reprezentantów polskich uczelni zaszedł Mykoła Marchenko z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W kategorii kyorugi do 74 kilogramów nasz zawodnik wywalczył brązowy medal!

Za organizację zawodów odpowiedzialny jest AZS Warszawa. – Mamy tutaj idealne warunki, organizacja jest bardzo dobra, więc nie możemy na nic narzekać – mówi Bartosz Kasprzyk, karateka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Partnerami mistrzostw są m.in. miasto stołeczne Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, samorząd Województwa Mazowieckiego, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Toyota W&J Wiśniewski, Grupa Ornecka/Reklawiz i SportData.