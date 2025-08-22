Lin, która zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, była jedną z bohaterek kontrowersji związanych z oceną kwalifikacji zawodniczek. Wraz z Algierką Imane Khelif (też zdobyła złoto) znalazła się w centrum burzy medialnej, gdy część środowiska podważała ich prawo do startu w żeńskich kategoriach wagowych.

Lin Yu-Ting, finałowa rywalka Julii Szeremety z igrzysk w Paryżu, podda się testom płci

Nowe przepisy World Boxing, ogłoszone w sierpniu, przewidują obowiązkowe testy genetyczne PCR dla zawodniczek powyżej 18. roku życia. Celem ma być potwierdzenie płci przypisanej przy urodzeniu. - Ogłoszono, że wszyscy muszą się poddać badaniom, więc my również to zrobimy - skomentował trener Lin, Tseng Tzu-chiang. Jak dodał, zasady są jednoznaczne: jeśli ktoś chce walczyć na najwyższym poziomie, musi je zaakceptować.

Julia Szeremeta pójdzie do freak-fightów? Jasna deklaracja, na tym zamierza się skupić z całej siły!

Nie jest to pierwszy raz, gdy kwestia ta staje się tematem światowej debaty. W 2023 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) wykluczyło zarówno Lin jak i Khelif z mistrzostw świata, argumentując to "niezaliczeniem testów kwalifikacyjnych dotyczących płci". Decyzja ta wywołała ogromne kontrowersje, a władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) uznały ją za "nagłą i arbitralną". Dlatego obie zawodniczki mogły bez przeszkód wystartować w Paryżu, gdzie udowodniły swoją klasę, zdobywając złote medale.

Pokonała Julię Szeremetę w Paryżu i... przestała walczyć! Dziwne zachowanie Lin Yu-Ting

Warto podkreślić, że ani Lin ani Khelif nie są osobami transpłciowymi. Obie przyszły na świat i wychowały się jako kobiety, a ich dokumenty tożsamości potwierdzają tę płeć. Sprawa wywołuje jednak wiele emocji, bo dotyka wrażliwego obszaru – granicy między ochroną zasad rywalizacji sportowej a prawami i godnością samych zawodniczek.

Nie uwierzysz, jak teraz wygląda Imane Khelif. Kontrowersyjna pięściarka zawiesiła właśnie karierę

Julia Szeremeta i spółka otrzymały certyfikat płci potrzebny do startu w mistrzostwach świata

Nadchodzące mistrzostwa świata w Liverpoolu będą pierwszym dużym turniejem organizowanym według nowych reguł. To również ważny krok w kontekście przyszłości boksu olimpijskiego – World Boxing otrzymało już tymczasowe uznanie MKOl i przejmie odpowiedzialność za organizację zmagań podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

Wielkie kontrowersje wokół rywalki Julii Szeremety. Afera obiegła cały świat. O Lin Yu-Ting trąbili wszyscy

Polskie pięściarki, na czele z Szeremetą, przeszły badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, a każda z nich otrzymała już certyfikat płci w języku angielskim wymagany do startu we wrześniowych mistrzostwach świata.

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie