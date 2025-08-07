Koszmarne skutki wielkiej kraksy na Tour de Pologne. Jest też apel od Rafała Majki

Tour de Pologne 2025: wielka kraksa na trzecim etapie

„Niestety, Filippo Baroncini doznał urazu w wypadku na 3. etapie Tour de Pologne. Doznał licznych obrażeń twarzy, złamania kręgu szyjnego (bez następstw neurologicznych) oraz złamań kości twarzy i obojczyka. Obecnie przebywa w szpitalu, pod opieką naszego zespołu medycznego” – poinformowała na platformie X ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cytując głównego lekarza drużyny, Adriana Rotunno.

Wśród poszkodowanych znalazł się także Rafał Majka. Polski kolarz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z otarciami na prawej ręce, prosząc kibiców o wsparcie: „Wasza dobra energia się przyda”.

ZOBACZ TEŻ: Tour de Pologne 2025: Rafał Majka wziął udział w kraksie. Polak, lider TdP i rywale wylądowali w rowie

Wypadek na trasie Tour de Pologne❗️𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝟑. 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐮 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞 ▶ https://t.co/lL69U45ZiY pic.twitter.com/a369i8D5O1— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 6, 2025

Kontuzje kolarzy, wycofa się Mathias Vacek

Etap rozgrywany wokół Wałbrzycha miał niezwykle dramatyczny przebieg. Na około 22 kilometry przed metą, podczas zjazdu, doszło do masowej kolizji, w której ucierpiało kilkunastu zawodników. Pośród nich byli m.in. lider wyścigu Paul Lapeira z Francji, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Czech Mathias Vacek – drugi w klasyfikacji generalnej – oraz wspomniany Filippo Baroncini.

Sytuacja wymusiła zatrzymanie wyścigu na około 15 minut. Sędziowie zdecydowali o neutralizacji wyników, co oznaczało zachowanie dotychczasowej klasyfikacji generalnej.

ZOBACZ TEŻ: Blisko tragedii na starcie Tour de Pologne. Niespodziewany gość peletonu, w ostatniej chwili zmienił zdanie

Wieczorem zespół Decathlon AG2R La Mondiale przekazał, że Paul Lapeira doznał dwóch pęknięć żeber, ale mimo to planuje wystartować w czwartkowym etapie. Z kolei Mathias Vacek zdecydował się wycofać z rywalizacji.

Trzeci etap wygrał Brytyjczyk Ben Turner, który zwyciężył po sprinterskim finiszu z uszczuplonego peletonu. Na ostatnich metrach wspomagał go Michał Kwiatkowski.

Czwartkowy odcinek Tour de Pologne poprowadzi z Rybnika do Cieszyna i liczy 201,4 kilometra.