Polka złapana na dopingu! Grożą jej 4 lata dyskwalifikacji. Straciła najważniejszy start

Aurela Nerlo to piąta zawodniczka ostatnich mistrzostw Polski. Na co dzień jeździ w zespole Winspace Orange Seal. W marcu odniosła największy sukces w karierze, zajmując drugie miejsce w prestiżowym wyścigu Omloop Het Nieuwsblad. Na przełomie lipca i sierpnia miała wystartować w Tour de France kobiet, ale tuż przed wyścigiem jej zespół poinformował o zmianie. Jako oficjalny powód podano "ustąpienie miejsca" Francuzce Marie-Morgane Le Deunff, która mogła dzięki temu wystąpić na ojczystej ziemi. Najnowszy komunikat rzuca jednak nowe światło na wycofanie Polki.

Jako pierwszy o wpadce Nerlo poinformował Kamil Wolnicki z "Przeglądu Sportowego Onet". Obecnie jest on na wyścigu Tour de Pologne i przekazał wiadomość, którą potwierdził już szef Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), Michał Rynkowski.

- Grożą jej 4 lata dyskwalifikacji - poinformował na łamach TVP Sport. Polska kolarka jest już tymczasowo zawieszona. W jej organizmie wykryto obecność substancji anabolicznej, a konkretnie chodzi o ligandrol. Potwierdziły to obie próbki A i B, co nie daje zbyt wielkich nadziei na pomyślne wyjaśnienie sprawy.

27-latka tłumaczy się z wpadki

Kilka godzin po nagłośnieniu sprawy w mediach społecznościowych Nerlo pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym tłumaczy sytuację.

"Na wstępie chcemy wyraźnie podkreślić, że p. Nerlo nigdy świadomie nie stosowała żadnej substancji zabronionej, i tak samo jak dla Państwa, tak i dla Niej wynik kontroli antydopingowej stanowi ogromne zaskoczenie" - czytamy we wstępie komunikatu przygotowanego przez reprezentującą ją kancelarię prawną. Całość prezentujemy poniżej: