Była ważną częścią reprezentacji Polski siatkarek, kończy karierę w wieku 30 lat! Szok

Siatkarka Monika Gałkowska ogłosiła zakończenie kariery.

W latach 2022-2024 atakująca była ważną częścią reprezentacji Polski Stefano Lavariniego, z którą grała na mistrzostwach świata, walczyła o igrzyska olimpijskie i cieszyła się z medali Ligi Narodów.

"Do zobaczenia, już nie z boiska! Życzcie mi powodzenia i trzymajcie kciuki za to, co nadejdzie" - pożegnała się z kibicami siatkówki 30-latka.

Szokująca decyzja polskiej siatkarki. 30-letnia Monika Gałkowska kończy karierę

Już w młodym wieku dała się poznać kibicom jako Monika Bociek. Młodsza siostra siatkarza Grzegorza Boćka podobnie jak on grała na ataku, a z kariery wycisnęła jeszcze więcej, choć w dużej mierze już jako Monika Gałkowska. Gdy Stefano Lavarini objął reprezentację Polski siatkarek, chętnie stawiał na nią jako drugą atakującą. W roli zmienniczki Magdaleny Stysiak reprezentowała Polskę na MŚ 2022 i ME 2023 (dwa ćwierćfinały), a także świętowała z koleżankami brązowe medale Ligi Narodów 2023 i 2024 oraz przede wszystkim - awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, na które jednak nie pojechała. Ostatnie klubowe lata Gałkowska spędziła w Radomce Radom, gdzie po 9. miejscu w tym sezonie postanowiła zakończyć karierę.

Koniec po 16 latach. Uwielbiany polski siatkarz ogłosił to wszem wobec

"Myślałam, że poprzedni sezon był trudny, ten z kolei zaliczam do rollercoasterów. Na wszystko przychodzi czas, czas również na zakończenie jednego etapu w moim życiu i rozpoczęcie kolejnego, mam nadzieję, że nieco spokojniejszego" - zaczęła 30-latka swój pożegnalny wpis.

To były lata pełne emocji, dumy i doświadczeń. Jestem wdzięczna, że byłam częścią drużyny, która wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu! Również miło będę wspominać każdy z sezonów ligowych, nawet jeśli bywały trudne, bo wiem, że wszystko jest po coś. To była, jest i będzie ogromna część mojego życia - kontynuowała.

DevelopRes Rzeszów – Budowlani Łódź. Kto zdobędzie mistrzostwo Polski? Walka o złoto w Tauron Lidze

Następnie Gałkowska podziękowała wszystkim koleżankom, z parkietu i nie tylko, najbliższym oraz kibicom, którzy wspierali ją przez te wszystkie lata.

"Masa wspomnień, masa odwiedzonych miejsc, mimo że często to lotniska i hotele. Masa poznanych ludzi i masa doświadczeń! Do zobaczenia, już nie z boiska. Życzcie mi powodzenia i trzymajcie kciuki za to, co nadejdzie" - zakończyła była reprezentantka Polski. Do tego wpisu dołączyła całą serię zdjęć z pożegnania, do którego doszło przy okazji meczów z Sokołem Mogilno o 9. miejsce w Tauron Lidze.