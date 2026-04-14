DevelopRes Rzeszów i Budowlani Łódź zmierzą się w finale Tauron Ligi.

Budowlani Łódź, po zdobyciu Pucharu Polski, dążą do dubletu, podczas gdy DevelopRes pragnie rewanżu za pucharową porażkę.

Obie drużyny są zdeterminowane, by zdobyć złoto. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia?

To już jutro! 🫡Pierwszy finałowy mecz TAURONLiga przed nami. Wszystkie ręce na pokład i dajemy z siebie maxa!🔥Zarówno na boisku jak i na trybunach🫡KS DevelopRes Rzeszów 🆚 PGE Budowlani Łódź ⏰ 17:30📍 Hala Podpromie🎟️ https://t.co/EHeFAU6iaQPartnerem meczu jest IBRA pic.twitter.com/l4ub9gt6bv— KS DevelopRes Rzeszów (@KSDevelopres) April 14, 2026

To właśnie łódzki klub w tym sezonie zdobył Puchar Polski. W półfinale przyszło Budowalnym rywalizować właśnie z DevelopResem, który był faworytem turnieju. Jednak Łodzianki sprawiły niespodziankę wygrywając 3:1 i w ten sposób eliminując faworyta. W finale pewnie rozprawiły się z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 3:0.

DevelopRes Rzeszów chce obronić mistrzostwo Polski

DevelopRes chce zrewanżować się Budowlanym za tamto niepowodzenie. W półfinale Rzeszowianki musiały rozegrać trzy mecze, aby poradzić sobie z ekipą z Bielska.

- Pierwszy awans do finału smakuje wybornie. To, że się wzruszyłam po meczu też dużo mówi. Od początku sezonu to był nasz wielki cel - powiedziała Oliwia Sieradzka w Polsacie Sport.

Julita Piasecka: Damy z siebie wszystko w finale

Szczęśliwa była także Julita Piasecka, która przyznała, że przegrana walka o Puchar Polski ciągle siedzi w jej głowie.

- Zrobimy wszystko, aby obronić tytuł - zadeklarowała Piasecka w Polsacie Sport. - Puchar Polski cały czas boli. Dobrze, że w finale gramy do trzech wygranych. Nie jest jeden mecz, który decyduje o wszystkim. Mam nadzieję, że w każdym meczu damy 100 procent - prognozowała.

Aleksandra Szczygłowska: W finale idziemy po swoje

Aleksandra Szczygłowska przyznawała, że DevelopRes musiał mocno się sprężyć, aby przeskoczyć BKS. Dodała, że trenerka Jelena Blagojević powtarzała, żeby jej podopieczne grały cierpliwie. Rady Serbki przełożyły się na sukces w postaci promocji.

- W finale idziemy po swoje. Pewnie będzie w nim jeszcze ciężej, ale myślę, że razem uda nam się zrobić coś fajnego - stwierdziła libero DevelopResu.

Budowlani Łódź też celuje w mistrzostwo Polski

Za to siatkarki Budowanych w półfinale dwa razy pokonały UNI Opole. To będzie dla łódzkiej drużyny trzeci w historii udział w finale. DevelopRes zagra w decydującym meczu zagra po raz szósty z rzędu. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Jak do meczów z DevelopResem podchodzi łódzka ekipa?

- Jeśli chcesz zostać mistrzem Polski, to musisz pokonać wszystkich - powiedział wprost Maciej Biernat, trener Budowlanych, cytowany przez PAP.

