Były trener reprezentacji Polski rzucił te słowa o Tomaszu Fornalu! Andrea Anastasi nie wahał się ani chwili

Wszyscy kibice reprezentacji Polski odliczają dni do zbliżających się mistrzostw świata mężczyzn na Filipinach. Fani siatkówki nie mogą narzekać na brak emocji, ponieważ od kilku dni siatkarki Stefano Lavariniego walczą o jak najlepszy wynik na mistrzostwach świata i już mogą pochwalić się trzema zwycięstwami oraz awansem do 1/8 finału.

Ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata

Podopieczni Nikoli Grbicia przez kilka tygodni trenowali na zgrupowaniu w Zakopanem, a 29 sierpnia rozpoczną walkę w Memoriale Huberta Wagnera. "Biało-czerwoni" w trakcie tych zmagań zmierzą się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Ostatni sparing zostanie rozegrany 4 września z "Canarinhos".

Andrea Anastasi rozpływa się nad Tomaszem Fornalem! "On jest niesamowity!"

W Zakopanem na treningu reprezentacji Polski pojawił się były szkoleniowiec "biało-czerwonych" - Andrea Anastasi. Włoski trener w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wypowiedział się na temat pracy Grbicia, a także docenił umiejętności, jakie prezentuje Tomasz Fornal.

- Widzę, jak ciężko pracują z Nikolą Grbiciem. On też pilnuje, żeby zawodnicy nie tracili koncentracji, dlatego zdarzało się, że kilka razy przerwał trening, żeby powiedzieć kilka mocniejszych słów i przypomnieć im, na czym polega zadanie. Na koniec także dał istotną przemowę dotyczącą motywacji, walki o każdy kolejny punkt, który może zaważyć na końcowym rezultacie. Bardzo mi się to podobało. Jeden z treningów trwał blisko trzy godziny, a po nim wciąż nie wszyscy opuścili halę, bo kilku zawodników jeszcze trenowało przyjęcie - powiedział Anastasi.

- On jest niesamowity! Razem z Alessandro Michieletto są według mnie najbardziej kompletnymi zawodnikami pod względem gry w bloku, obronie, zagrywce. Atakować też potrafią zarówno mocno, jak i nieco lżej, technicznie. Oczywiście to nie koniec nazwisk świetnych przyjmujących, bo dalej wymieniłbym też Kamila Semeniuka, Wilfredo Leona czy Ołeha Płotnyckiego, choć ten ostatni szkoda, że nie gra na poziomie reprezentacyjnym - rzucił Włoch, doceniając umiejętności Fornala.