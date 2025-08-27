Kiedy siatkarki grają w 1/8 finału MŚ 2025? Z kim grają Polki w 1/8 mistrzostw świata siatkarek?

Kiedy kolejny mecz Polek na MŚ? Kiedy Polki grają w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek?

Reprezentacja Polski póki co radzi sobie dobrze na mistrzostwach świata siatkarek 2025. Co prawda Polkom oberwało się już za styl, w jakim pokonały Wietnam oraz Kenię i trochę trudno się temu dziwić – mało kto spodziewał się, że zespoły te będą w stanie urwać nam seta. Ostatecznie jednak komplet punktów w tych meczach sprawił, że Biało-Czerwone mają już pewne wyjście z grupy i grę w 1/8 finału MŚ siatkarek 2025. Wiadomo już też, kiedy podopieczne Stefano Lavariniego ponownie wyjdą na parkiet. Bez względu na to, które miejsce zajmą ostatecznie w grupie, w 1/8 finału MŚ Polki zagrają w sobotę, 30 sierpnia. Zależnie od tego, czy zajmą drugie, czy pierwsze miejsce, mecz zacznie się o 12:00 lub 15:30 polskiego czasu.

Kiedyś Anna Werblińska, teraz Julita Piasecka? Piękna siatkarka skrada serca kibiców

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Mecz z Niemkami jest ważny w kontekście walki w fazie pucharowej. Już teraz wiadomo, że druga drużyna z „polskiej” grupy G zmierzy się z Włoszkami (wygrane grupy B) i będą to Niemki, a zwyciężczynie Polki zmierzą się z Belgią (drugie miejsce w grupie B). Z pewnością Biało-Czerwone zrobią wszystko, by uniknąć mistrzyń olimpijskich już na tak wczesnym etapie turnieju, tym bardziej, że początek zmagań nie był perfekcyjny i Stefano Lavarini miałby więcej czasu na ewentualne poprawki w grze swoich podopiecznych. Warto jednak zauważyć, że nawet w przypadku wygranej z Niemkami, Włoszek raczej nie unikniemy – jeśli Biało-Czerwone pokonają Belgijki i awansują do ćwierćfinału, to tam zmierzą się i tak ze zwycięzcą meczu Włochy – Niemcy.

Polska siatkarka wygarnęła dziennikarzowi! Mocno skrytykował Polki na MŚ. Aua!

Terminarz fazy pucharowej MŚ siatkarek 2025: