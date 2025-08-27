Drabinka mistrzostw świata siatkarek 2025. Polki mają na drodze silne rywalki
W MŚ, zresztą zarówno u pań, jak i panów, po raz pierwszy biorą udział aż 32 drużyny, co z kolei oznacza, że w każdej grupie będzie kilka ekip wyraźnie odstających poziomem. To z tego względu sprawa awansu do 1/8 finału, który uzyskają dwie najlepsze drużyny każdej grupy, wydawała się w przypadku Polski przesądzona. Polki co prawda straciły seta zarówno z Kenijkami, które gładko ograliśmy w igrzyskach olimpijskich, oraz z Wietnamkami, debiutującymi w ogóle na tym poziomie rywalizacji, ale ostatecznie zgarnęły komplet punktów w tych dwóch meczach. Z Niemkami Biało-Czerwone często mocno się biły, ale też zazwyczaj wychodziły zwycięsko z tych konfrontacji.
MŚ siatkarek drabinka. Siatkarkom grozi klątwa ćwierćfinału
Mecz z Niemkami będzie więc bardzo ważny, żeby uniknąć najtrudniejszych rywalek tuż po wyjściu z grupy. W play-off Polki po wyjściu z grupy trafią w 1/8 finału na rywalki z grupy B, a tam ton powinny nadawać Włoszki i Belgijki. Jeśli zatem wygramy grupę, to zapewne wpadniemy na Belgijki, a wówczas w ćwierćfinale, czyli w walce o strefę medalową, na drodze Biało-Czerwonych stanęłyby już najpewniej mistrzynie olimpijskie z Italii.
To może być najważniejszy moment turnieju dla podopiecznych Stefano Lavariniego. Z kolei potencjalne przeciwniczki Polek w półfinale to najprawdopodobniej Brazylijki lub Chinki. Jak widać kluczem będzie, jak zwykle w wielkich imprezach siatkarskich, ćwierćfinał…
W zawodach rangi mistrzowskiej te rundy jednak ostatnio nasze panie przegrywają. Za kadencji trenera Lavariniego polskie siatkarki uległy w następujących ćwierćfinałach: 2:3 Serbii w MŚ 2022, 0:3 Turcji w ME 2023 oraz 0:3 USA w IO 2024. Najwyższy czas przełamać tę klątwę, tak jak to zrobili ostatnio ich koledzy zarówno w ME, jak i w igrzyskach.
MŚ siatkarek (22.08-7.09.2025). Układ grup
- Grupa A: Tajlandia, Holandia, Szwecja, Egipt
- Grupa B: Włochy, Belgia, Kuba, Słowacja
- Grupa C: Brazylia, Portoryko, Francja, Grecja
- Grupa D: USA, Czechy, Argentyna, Słowenia
- Grupa E: Turcja, Kanada, Bułgaria, Hiszpania
- Grupa F: Chiny, Dominikana, Kolumbia, Meksyk
- Grupa G: POLSKA, Niemcy, Kenia, Wietnam
- Grupa H: Japonia, Serbia, Ukraina, Kamerun