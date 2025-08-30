Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

Polskie siatkarki świetnie radzą sobie w tegorocznych mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii. W fazie grupowej odniosły komplet trzech zwycięstw, choć w każdym meczu musiały się napocić. Najpierw niespodziewanie straciły seta z Wietnamem (3:1), później zaliczyły podobną wpadkę z Kenią (3:1), a prawdziwym horrorem był ostatni grupowy pojedynek z Niemcami (3:2). W pewnym momencie Polki przegrywały już 1:2 i 20:23, i coraz bardziej realny stawał się czarny scenariusz – mecz z wielkimi Włoszkami już w 1/8 finału. Biało-Czerwone zdołały jednak wyjść z tej trudnej sytuacji i po dramatycznym tie-breaku wygranym 19:17 zajęły pierwsze miejsce w grupie G. Dzięki temu w 1/8 finału zmierzyły się z niżej notowanymi Belgijkami.

MŚ siatkarek 2025 - drabinka. Na drodze do medalu stoją nam mistrzynie olimpijskie!

Kiedy siatkarki grają w ćwierćfinale MŚ? Kiedy mecz Polska – Włochy?

Belgia mierzyła się z Włochami w grupie, urwała nawet wielkim faworytkom seta, ale nie była w stanie wywalczyć czegoś więcej. Wcześniej i tak zapewniła sobie awans do 1/8 finału po pewnych zwycięstwach z Kubą (3:0) i Słowacją (3:0). Na Polki czekał więc groźny rywal, ale podopieczne Stefano Lavariniego po kolejnym horrorze zagrają w ćwierćfinale MŚ! W pierwszym secie wypuściły przewagę 15:9 i przegrały na przewagi 25:27, w dwóch kolejnych setach walki wyszły na prowadzenie 2:1, ale w czwartej partii ponownie musiały uznać wyższość. O awansie rozstrzygnął dopiero tie-break, w którym Polki pokazały klasę!

Po zwycięstwie z Belgią polskie siatkarki czeka ćwierćfinał z Włoszkami. To aktualne mistrzynie olimpijskie i triumfatorki dwóch ostatnich edycji Ligi Narodów, które nie przegrały od 33 meczów. W 1/8 finału nie dały najmniejszych szans Niemkom, rozbijając je 3:0. Mecz Polska – Włochy o półfinał MŚ odbędzie się w środę, 3 września - po dniu przerwy w turnieju.

KOLEJNY HORROR! Siatkarki złamały Belgię i zagrają w ćwierćfinale MŚ!

Polki przełamią klątwę ćwierćfinału?

W ćwierćfinale Polki czeka więc zadanie najtrudniejsze z możliwych, a optymizmem nie napawają też ostatnie wyniki naszych siatkarek na wielkich imprezach. Za kadencji Lavariniego przegrywały właśnie w ćwierćfinale w MŚ 2022 (2:3 z Serbią), ME 2023 (0:3 z Turcją) i IO 2024 w Paryżu (0:3 z USA)! Liczymy na to, że w tegorocznych mistrzostwach świata przełamią tę "klątwę", choć z pewnością nie będzie o to łatwo.

