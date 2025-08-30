KOLEJNY HORROR! Siatkarki złamały Belgię i zagrają w ćwierćfinale MŚ!

Polska - Belgia 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)
Polska: Gryka, Stysiak, Kowalewska, Korneluk, Piasecka, Łukasik, Szczygłowska, Czyrniańska, Stefanik, Smarzek, Łysiak, Damaske, Wenerska, Jurczyk
Belgia: Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Koulberg, Nagels, Demeyer, Martin, Krenicky, Debouck, Rampelberg, Van Avarmaet, Fransen, Verhelst
Początek meczu Polska - Belgia był nerwowy z obu stron, siatkarki jednego, jak i drugiego zespołu popełniały błędy i gra toczyła się punkt za punkt. Przy serwisie Wenerskiej Polki zbudowały przewagę (15:9), ich rywalki szybko jednak odrobiły straty, m.in. za sprawą punktowej zagrywki Nel Demeyer i bloku na Martynie Łukasik (16:16). W końcówce autowy atak Malwiny Smarzek i blok na Martynie Czyrniańskiej dały trzypunktowe prowadzenie Belgijkom (24:21), ale biało-czerwone doprowadziły do walki na przewagi przy serwisie Wenerskiej. Finalnie lepsza okazała się Belgia po uderzeniach Britt Herbots i Pauline Martin (27:25).
W drugim secie od początku inicjatywa była po stronie zespołu trenera Lavariniego, który prowadził już 12:8 przy zagrywce Wenerskiej. Gdy asa serwisowego zanotowała Elise Van Sas, a Polki popełniły kilka błędów, było już jednak po 13. Dopiero w końcówce biało-czerwone zdołały zbudować przewagę, którą utrzymały, za sprawą bloków i pomyłek rywalek. Aut w wykonaniu Herbots zamknął tę partię (20:25).
Trzecia odsłona była pod kontrolą Polek, które wykorzystywały kontry i nie popełniały prostych błędów (13:7). W drugiej części seta Belgijki zaczęły odrabiać straty przy zagrywce Charlotte Krenicky (13:17). Końcówka należała jednak do biało-czerwonych, asa serwisowego zanotowała Smarzek, efektowny atak dołożyła Łukasik, a ostatni punkt padł po autowym uderzeniu Martin (25:17).
W czwartym secie ponownie toczyła się zacięta walka. Przez dłuższy czas żadna z drużyn nie była w stanie zbudować przewagi, dopiero w drugiej połowie partii za sprawą serii asów serwisowych Van Sas to Belgijki objęły prowadzenie (19:14). Zagrania Czyrniańskiej i Stysiak zmniejszyły dystans (20:22), jednak efektowny atak Herbots pozwolił Belgii doprowadzić do tie-breaka (25:22).
Decydująca odsłona od początku układała się po myśli biało-czerwonych (3:0). Belgijki nie zamierzały się jednak poddać bez walki, po asie serwisowym Herbots i wykorzystanej kontrze doprowadziły do wyrównania po 8. W końcówce podopieczne trenera Vansnicka nie wytrzymały presji, popełniły kilka błędów w kluczowych momentach, co w połączeniu z akcjami Damaske i Stysiak dało zwycięstwo Polsce (15:10)! Poniżej nasza relacja na żywo z tego szalonego meczu 1/8 finału MŚ.
Polska - Belgia: 1/8 finału MŚ siatkarek
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Belgia w 1/8 finału MŚ siatkarek! Początek walki o ćwierćfinał zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego.
15:15
Do meczu Polek coraz bliżej, a my przypominamy - na zwycięzcę w ćwierćfinale czekają już Włoszki, które rozbiły dziś Niemki 3:0:
15:17
W hali w Bangkoku trwa już rozgrzewka. Przypomnijmy, że Polki grały już w tym sezonie z Belgią w Lidze Narodów i wygrały wtedy pewnie 3:0. Liczymy dziś na powtórkę!
15:21
Znamy już skład Polek na dzisiejszy mecz! Trener Lavarini trzyma się wyjściowej "6", nie postawił na Paulinę Damaske, która dała świetną zmianę z Niemkami:
15:23
W hali przygasło już światło i rozpoczęła się efektowna prezentacja przedmeczowa!
15:24
Czas na hymn Belgii, a po nim "Mazurek Dąbrowskiego"!
15:27
Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Martin, Van Avarmaet, Rampelberg - to skład Belgii.
Koniec prezentacji, za chwilę gramy!
0:0
Zaczynamy od zagrywki Belgii!
0:1
Pierwszy punkt dla Belgii po autowym ataku Stysiak.
2:2
Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kiwka Stysiak zaskoczyła rywalki!
3:3
Liderka reprezentacji Belgii - Herbots - już atakuje i punktuje.
3:5
Niebezpiecznie wylądowała za bandą Stysiak, gdy ratowała piłkę po złym przyjęciu Czyrniańskiej. Nie zdążyła wrócić do obrony i wykorzystały to rywalki.
6:6
Kapitalna kiwka Wenerskiej z drugiej piłki!
8:6
As serwisowy Łukasik! Ustrzelona Herbots!
8:8
Zablokowana Stysiak z prawego skrzydła.
11:9
Tym razem as Wenerskiej!
12:9
Autowy atak Belgijek i ich trener poprosił o przerwę.
13:9
Miała problemy Korneluk ze skończeniem akcji z przechodzącej piłki i później, ale w końcu zdobyła ważny punkt.
14:9
Potężny atak Stysiak po ciasnym skosie!
15:9
Trener Belgii już zmienia - Demeyer weszła za Radovic, ale w pierwszym ataku zupełnie sobie nie poradziła.
15:10
Była na kontrze Stysiak, ale nieczysto trafiła w piłkę.
15:12
As serwisowy Demeyer i Belgijki zaczynają nas gonić.
16:14
Zatrzymana Łukasik na lewym skrzydle, mocarny blok.
16:15
I już tylko punkt przewagi Polek... Przerwa dla Lavariniego.
16:16
I już remis. Podbity atak Stysiak, a Herbots wykorzystała kontrę.
16:17
As serwisowy Van Avarmaet, fatalna seria Polek!
17:17
W końcu punkt! Ważny atak Korneluk ze środka.
17:19
Podbita kiwka Łukasik, piłka jeszcze wróciła do Polek, ale Szczygłowska przesadziła z wystawą do siatki...
18:19
Mocny atak Stysiak! Tego teraz potrzebujemy, a Lavarini przeprowadza podwójną zmianę - Smarzek i Kowalewska na boisku.
19:19
Bardzo ważny blok Polek! Brawo Smarzek i Jurczyk!
20:20
Ufff! Belgijki miały piłkę, ale Smarzek czujnie zachowała się na siatce.
20:22
Wynik ucieka Polsce po autowym ataku Smarzek, nie zahaczyła o palce rywalek...
21:23
Blok-aut po ataku leworęcznej Martin.
21:24
Zablokowana Czyrniańska i piłki setowe dla Belgii. Koniec podwójnej zmiany Polski.
23:24
Przestrzeliła Verhelst! Potrzebujemy jeszcze jednego punktu przy własnej zagrywce...
24:24
Wybroniły się Polki! Stysiak zaskoczyła rywalki kiwką tuż za siatkę!
24:24
Belgia zmarnowała trzy piłki setowe i trener poprosił o czas.
24:25
Miały Polki piłkę po swojej stronie, ale oddały ją za darmo i to Belgijki mają kolejną piłkę setową... Czas dla Lavariniego.
25:25
Zepsuła zagrywkę Demeyer!
25:26
Dobra zagrywka Czyrniańskiej, ale Herbots obiła nasz blok.
25:27
Przegrywamy 1. seta! Stysiak nie skończyła ataku i Martin wykorzystała kontrę.
Polki miały nawet w górze piłkę na 16:9 i przegrały tego seta...
0:0
Wenerska rozpoczyna 2. seta, oby lepszego dla Polek!
0:1
Miały problem z przyjęciem Belgijki, ale ich rozgrywająca dobrze zachowała się na siatce.
2:1
Autowy atak Martin z drugiej linii.
3:1
Świetny blok Korneluk na Herbots!
3:3
As serwisowy Van Sas.
7:4
Świetnie zachowała się Łukasik na siatce i nie dała przejść piłce na naszą stronę!
8:5
Wybroniły się Belgijki, ale poprawiła Stysiak!
8:7
Łukasik zaatakowała w aut z drugiej linii, a Stysiak w kolejnej akcji agresywnie kiwnęła w aut...
9:7
Świetnie Jurczyk ze środka!
10:7
Kolejna "dziwna" akcja przegrana przez Polki, ale pomógł challenge - Belgijka dotknęła siatki.
11:8
Skuteczna kiwka Korneluk ze środka.
12:8
Kolejny as Wenerskiej, trafiła w samą linię!
13:11
Tym razem as Van Sas, świetnie uderzyła po prostej w narożnik.
13:12
Bomba Stysiak, ale obroniła to belgijska libero i Herbots obiła nasz blok na kontrze... Czas dla Lavariniego.
13:13
Stysiak daleko w aut i znów mamy remis...
14:13
Wyszarpały ten punkt Polki! Z sytuacyjnej piłki Łukasik odważnie uderzyła przez blok, oby to poniosło nasze siatkarki!
14:14
Kapitalna długa akcja, ale niestety dla Belgii i to nasze rywalki są teraz nakręcone dobrą energią.
15:14
Mocny atak Łukasik, a Belgijki i tak były blisko obrony! Na szczęście nie dały rady.
16:14
Łukasik na granicy błędu, ale sędziowie przyznali nam punkt!
17:14
Pogubiły się Polki, a Stysiak huknęła w kontrze i nie dały rady już przebić piłki!
17:16
Jurczyk w aut ze środka i znów topnieje przewaga Polek...
17:17
Stysiak w aut i znów remis! Smarzek wchodzi na atak.
18:17
Smarzek od razu dostała piłkę i zdobyła punkt!
18:18
Nie zdołała postawić bloku Czyrniańska i kolejna zmiana - weszła za nią Paulina Damaske.
19:18
Drugi z rzędu punkt Smarzek z prawego skrzydła! Dobre wejście Malwiny.
20:18
Pracował polski blok i za trzecim razem wreszcie przyniosło to punkt!
21:18
NIEWIARYGODNA AKCJA! I zakończona przez Damaske, naszą bohaterkę ostatniego meczu z Niemkami!
22:18
Po przerwie Herbots uderzyła w aut, choć była pewna, że po bloku. Belgijki wzięły challenge, ale nie miały racji!
23:18
Świetny blok Korneluk na Herbots z "pajpa"!
23:20
Damaske zablokowana, potrzebujemy jeszcze 2 punktów...
24:20
Uffff! Damaske przyjęła na drugą stronę, ale Wenerska popracowała na siatce i wykorzystała to Korneluk!
25:20
Mamy remis 1:1! Sędzia najpierw pokazała atak po bloku, ale Polki poprosiły o challenge i miały rację!
W ważnym momencie seta Lavarini postawił na Smarzek i Damaske, a te odpłaciły się na parkiecie!
0:0
Trzeciego seta rozpoczynamy w ustawieniu ze Smarzek i Damaske!
0:1
Świetne przyjęcie Damaske, ale niestety autowy atak Smarzek bez bloku.
1:1
Powtórka poprzedniej akcji, tyle że teraz Smarzek pewnie obiła belgijski blok!
2:1
Damaske po ciasnym skosie!
3:1
Wyblok Damaske i Korneluk skutecznie ze środka!
4:2
Skuteczny techniczny atak blok-aut w wykonaniu Smarzek!
5:2
Czujnie Polki w obronie i Łukasik wykorzystała to nad siatką!
6:2
Herbots w aut i szybko zbudowaliśmy przewagę!
6:3
Długa akcja wygrana przez Belgijki.
6:4
Smarzek zablokowana.
7:4
Świetny atak Łukasik górą po przekątnej!
8:4
As Korneluk!
9:5
Łukasik z punktem po bloku!
10:5
Błąd w przyjęciu Belgijek i piłka była już po naszej stronie, co zauważyła pani arbiter! Czas dla Belgii.
11:5
Kapitalna obrona Szczygłowskiej i równie dobry atak Łukasik w kontrze po prostej!
11:6
Mieliśmy kontrę w górze, ale to Belgijki zdobyły ten punkt.
11:7
Nieporozumienie Wenerskiej z Jurczyk i Martin skutecznie na kontrze.
12:7
Dobrze Jurczyk ze środka!
13:7
As Łukasik, ustrzelona Demeyer! Wraca za nią Radovic.
14:8
Brawo Smarzek za spokój w tym ataku!
15:9
Szczęśliwie Korneluk, ale ważne, że skutecznie!
16:10
Kolejna kapitalna akcja, zakończył ją fenomenalny atak Damaske!
17:10
Skutecznie Łukasik na kontrze! Drugi czas dla Belgii.
17:13
Dobra zagrywka Damaske, ale Herbots zaskoczyła nas wysokim plasem nad blokiem. Po chwili as Belgijek i minimalny aut Smarzek... Tym razem czas dla Polski.
17:14
Łukasik nie skończyła kiwki i pogubiły się Polki w asekuracji tego samego zagrania ze strony rywalek...
18:14
Wyładowała się Łukasik z lewej strony! Ważny punkt naszej przyjmującej!
19:15
Tym razem nie wybroniły Belgijki kiwki Łukasik! To zdecydowanie nasza liderka w ostatnim czasie!
20:15
As Smarzek!
21:15
I drugi as Smarzek, wcześniej na Radovic, która zeszła, a teraz ustrzeliła Herbots!
22:15
Fenomenalnie trafiła Smarzek z sytuacyjnej piłki w samą linię!
23:16
Potężnie Łukasik i Polki są już naprawdę blisko zamknięcia tego seta!
24:17
Świetnie wyasekurowała się Jurczyk po bloku, a po chwili sama postawiła ścianę razem z kapitalną dziś w tym elemencie Wenerską!
25:17
KONIEC SETA! Polska prowadzi 2:1 po autowym ataku Martin!
Statystyki potwierdzają rolę Łukasik w 3. secie:
0:0
Polki zaczynają 4. seta w niezmienionym składzie, oby ostatniego!
1:0
Od razu fenomenalna akcja, którą zakończyła wreszcie Korneluk ze środka! Co za obrony z obu stron!
3:1
Jest blok Korneluk!
4:2
I znów blok, drugi z rzędu na Radovic!
5:5
Wrzucona w siatkę Smarzek przegrała z belgijskim blokiem.
7:8
Przytrzymały Belgijki Damaske na lewym skrzydle i wyszły na prowadzenie.
9:9
Trudna piłka Damaske, ale tym razem pewnie skończyła ten atak!
10:9
I Damaske zatrzymała Martin blokiem!
11:10
I znów Damaske bohaterką akcji! Belgia sprawdzała jeszcze potencjalne przejście linii środkowej Smarzek, ale challenge nie przyznał im racji - pomimo protestów Belgijek.
12:11
Świetnie Korneluk nad siatką, zaskoczyła cofającą się Belgijkę!
13:13
Łukasik zablokowana.
13:14
Polki dzielnie walczyły w obronie, ale w końcu skapitulowały. Zmiana na środku - Gryka za Jurczyk.
14:16
As serwisowy Van Sas w samą końcówkę linii i sytuacja robi się coraz trudniejsza. Czas dla Lavariniego.
14:17
Wenerska nie zdążyła do piłki po słabym przyjęciu, trener Polek reaguje podwójną zmianą w konfiguracji Kowalewska i Stysiak.
14:18
Znów as Van Sas w skrawek linii...
14:19
Stysiak nie skończyła z lewego skrzydła, a Herbots wykorzystała kontrę...
15:19
W końcu uciekamy z tego ustawienia! Stysiak tym razem z prawego skrzydła.
15:20
Polki nie wykorzystały dwóch szans na zmniejszenie strat i ostatecznie Kowalewska nie dała rady w obronie. Czyrniańska zmienia Damaske.
15:21
Nakręcone Belgijki coraz bliżej tie-breaka.
16:21
Jeszcze walczą Polki, punkt Czyrniańskiej.
17:21
Dobry challenge Polek, Czyrniańska zdobyła punkt po palcach.
18:21
Gonią Polki, świetny atak Stysiak! Czas dla Belgii.
18:22
Zablokowana Korneluk w takim momencie...
19:22
Kończy Stysiak, ale wynik mógł być trochę lepszy. Koniec polskiej podwójnej zmiany.
20:22
Zablokowana Martin na prawym skrzydle!
20:23
Tym razem skutecznie Martin.
21:23
Świetnie Smarzek w ataku!
21:24
Czyrniańska w aut na zagrywce, piłki setowe dla Belgii...
22:24
Miała Belgia piłkę na tie-breaka, ale popracował polski blok! Jeszcze walczą Polki! Ostatni czas dla Belgii.
22:25
Niestety, Belgia doprowadza do tie-breaka, który rozstrzygnie o awansie do ćwierćfinału MŚ!
Kibice powoli przyzwyczajają się do horrorów siatkarek...
0:0
Belgia zaczyna tie-breaka! Polska wróciła do składu ze Stysiak i Czyrniańską, a z rezerwowych została tylko środkowa Gryka za Jurczyk.
1:0
Belgijka zaserwowała w siatkę.
2:0
Łukasik po bloku!
3:0
Herbots zatrzymana przez Korneluk i Stysiak!
3:1
Czyrniańska w siatkę! Szkoda tej zagrywki!
3:2
Niesamowicie bronią się Belgijki i Herbots obiła nasz blok...
3:3
CO TU SIĘ DZIEJE?! Niewiarygodne zagranie Łukasik, ale Belgijki były gotowe i w ponowionej akcji zatrzymały ją blokiem...
4:3
Udana kiwka Stysiak w środek!
5:3
Dobra zagrywka Korneluk i przypilnowały tej akcji na siatce Polki!
5:4
Szczęśliwka kiwka Van Sas w boczną linię...
6:4
ZABLOKOWANA HERBOTS! Bardzo ważny punkt!
7:4
Brawo Wenerska! Świetna krótka z Gryką na kontrze! Czas dla Belgii.
7:5
Martin w aut, ale niestety po bloku...
7:6
As Herbots...
8:6
Gryka szczęśliwie, ale obiła belgijski blok!
8:7
Ależ pogubiły się Polki w tej akcji! Nie w takim momencie!
8:8
As Lemmens, ustrzeliła fatalną dziś w przyjęciu Czyrniańską... Wraca za nią Damaske.
9:8
Uffff, skutecznie Stysiak z prawego skrzydła! A zaczęło się od przyjęcia Damaske!
9:9
Zagrywka Gryki po taśmie w aut...
10:9
I punkt Damaske! Belgijki były blisko obrony mocnego ataku, ale nie dały rady!
11:9
PAULINA DAMASKE! Wyblok i skuteczna kontra naszej przyjmującej! Ostatni czas dla trenera Belgii!
12:9
Złe przyjęcie Radovic, a następnie atak w aut! Polki coraz bliżej!
12:10
Łukasik z drugiej linii w aut... Prosimy jeszcze o challenge.
12:10
Nie było bloku, wynik to 12:10.
13:10
Stysiak blok-aut! Dwa punkty do awansu!
14:10
PIŁKI MECZOWE! Pogubiły się Belgijki!
15:10
AUUUUUUUUT! POLSKA ZAGRA W ĆWIERĆFINALE MŚ!
Co to była za akcja! Polki miały przechodzącą piłkę po świetnej zagrywce Damaske, ale Korneluk jej nie skończyła i Belgijki miały w górze kontrę, ale ich atakująca uderzyła w aut!
Po horrorze z Niemkami, kolejny horror z Belgijkami, ale cel osiągnięty - Polki zagrają w ćwierćfinale z Włoszkami.
Wreszcie możemy odetchnąć. To już koniec naszej relacji na żywo! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.