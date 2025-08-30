KOLEJNY HORROR! Siatkarki złamały Belgię i zagrają w ćwierćfinale MŚ!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2025-08-30 17:50

Polskie siatkarki znów to zrobiły! Po horrorze z Niemkami, tym razem w równie dramatycznym meczu ograły Belgijki w 1/8 finału mistrzostw świata i zagrają w ćwierćfinale z Włoszkami! Po słabym początku Polki wyszły po walce na prowadzenie 2:1, ale pozwoliły rywalkom doprowadzić do tie-breaka i dopiero w nim dopięły swego. Po wielkich emocjach cieszyły się jednak ze zwycięstwa 3:2.

Polska - Belgia NA ŻYWO. Relacja z meczu siatkarek o ćwierćfinał MŚ! [Wynik LIVE]

i

Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe Polska - Belgia NA ŻYWO. Relacja z meczu siatkarek o ćwierćfinał MŚ! [Wynik LIVE]

Polska - Belgia 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)

Polska: Gryka, Stysiak, Kowalewska, Korneluk, Piasecka, Łukasik, Szczygłowska, Czyrniańska, Stefanik, Smarzek, Łysiak, Damaske, Wenerska, Jurczyk

Belgia: Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Koulberg, Nagels, Demeyer, Martin, Krenicky, Debouck, Rampelberg, Van Avarmaet, Fransen, Verhelst

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to...
Joanna Wołosz

Początek meczu Polska - Belgia był nerwowy z obu stron, siatkarki jednego, jak i drugiego zespołu popełniały błędy i gra toczyła się punkt za punkt. Przy serwisie Wenerskiej Polki zbudowały przewagę (15:9), ich rywalki szybko jednak odrobiły straty, m.in. za sprawą punktowej zagrywki Nel Demeyer i bloku na Martynie Łukasik (16:16). W końcówce autowy atak Malwiny Smarzek i blok na Martynie Czyrniańskiej dały trzypunktowe prowadzenie Belgijkom (24:21), ale biało-czerwone doprowadziły do walki na przewagi przy serwisie Wenerskiej. Finalnie lepsza okazała się Belgia po uderzeniach Britt Herbots i Pauline Martin (27:25).

MŚ siatkarek 2025 - drabinka. Na drodze do medalu stoją nam mistrzynie olimpijskie!

Polska - Belgia: Kolejny zwycięski horror siatkarek!

W drugim secie od początku inicjatywa była po stronie zespołu trenera Lavariniego, który prowadził już 12:8 przy zagrywce Wenerskiej. Gdy asa serwisowego zanotowała Elise Van Sas, a Polki popełniły kilka błędów, było już jednak po 13. Dopiero w końcówce biało-czerwone zdołały zbudować przewagę, którą utrzymały, za sprawą bloków i pomyłek rywalek. Aut w wykonaniu Herbots zamknął tę partię (20:25).

Trzecia odsłona była pod kontrolą Polek, które wykorzystywały kontry i nie popełniały prostych błędów (13:7). W drugiej części seta Belgijki zaczęły odrabiać straty przy zagrywce Charlotte Krenicky (13:17). Końcówka należała jednak do biało-czerwonych, asa serwisowego zanotowała Smarzek, efektowny atak dołożyła Łukasik, a ostatni punkt padł po autowym uderzeniu Martin (25:17).

W czwartym secie ponownie toczyła się zacięta walka. Przez dłuższy czas żadna z drużyn nie była w stanie zbudować przewagi, dopiero w drugiej połowie partii za sprawą serii asów serwisowych Van Sas to Belgijki objęły prowadzenie (19:14). Zagrania Czyrniańskiej i Stysiak zmniejszyły dystans (20:22), jednak efektowny atak Herbots pozwolił Belgii doprowadzić do tie-breaka (25:22).

Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

Decydująca odsłona od początku układała się po myśli biało-czerwonych (3:0). Belgijki nie zamierzały się jednak poddać bez walki, po asie serwisowym Herbots i wykorzystanej kontrze doprowadziły do wyrównania po 8. W końcówce podopieczne trenera Vansnicka nie wytrzymały presji, popełniły kilka błędów w kluczowych momentach, co w połączeniu z akcjami Damaske i Stysiak dało zwycięstwo Polsce (15:10)! Poniżej nasza relacja na żywo z tego szalonego meczu 1/8 finału MŚ.

Siatkarski mistrz świata-Rafał Buszek buduje drużynę na Podkarpaciu

Polska - Belgia: 1/8 finału MŚ siatkarek

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Belgia w 1/8 finału MŚ siatkarek! Początek walki o ćwierćfinał zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego.

15:15

Do meczu Polek coraz bliżej, a my przypominamy - na zwycięzcę w ćwierćfinale czekają już Włoszki, które rozbiły dziś Niemki 3:0:

15:17

W hali w Bangkoku trwa już rozgrzewka. Przypomnijmy, że Polki grały już w tym sezonie z Belgią w Lidze Narodów i wygrały wtedy pewnie 3:0. Liczymy dziś na powtórkę!

15:21

Znamy już skład Polek na dzisiejszy mecz! Trener Lavarini trzyma się wyjściowej "6", nie postawił na Paulinę Damaske, która dała świetną zmianę z Niemkami:

15:23

W hali przygasło już światło i rozpoczęła się efektowna prezentacja przedmeczowa!

15:24

Czas na hymn Belgii, a po nim "Mazurek Dąbrowskiego"!

15:27

Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Martin, Van Avarmaet, Rampelberg - to skład Belgii.

Koniec prezentacji, za chwilę gramy!

0:0

Zaczynamy od zagrywki Belgii!

0:1

Pierwszy punkt dla Belgii po autowym ataku Stysiak.

2:2

Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kiwka Stysiak zaskoczyła rywalki!

3:3

Liderka reprezentacji Belgii - Herbots - już atakuje i punktuje.

3:5

Niebezpiecznie wylądowała za bandą Stysiak, gdy ratowała piłkę po złym przyjęciu Czyrniańskiej. Nie zdążyła wrócić do obrony i wykorzystały to rywalki.

6:6

Kapitalna kiwka Wenerskiej z drugiej piłki!

8:6

As serwisowy Łukasik! Ustrzelona Herbots!

8:8

Zablokowana Stysiak z prawego skrzydła.

11:9

Tym razem as Wenerskiej!

12:9

Autowy atak Belgijek i ich trener poprosił o przerwę.

13:9

Miała problemy Korneluk ze skończeniem akcji z przechodzącej piłki i później, ale w końcu zdobyła ważny punkt.

14:9

Potężny atak Stysiak po ciasnym skosie!

15:9

Trener Belgii już zmienia - Demeyer weszła za Radovic, ale w pierwszym ataku zupełnie sobie nie poradziła.

15:10

Była na kontrze Stysiak, ale nieczysto trafiła w piłkę.

15:12

As serwisowy Demeyer i Belgijki zaczynają nas gonić.

16:14

Zatrzymana Łukasik na lewym skrzydle, mocarny blok.

16:15

I już tylko punkt przewagi Polek... Przerwa dla Lavariniego.

16:16

I już remis. Podbity atak Stysiak, a Herbots wykorzystała kontrę.

16:17

As serwisowy Van Avarmaet, fatalna seria Polek!

17:17

W końcu punkt! Ważny atak Korneluk ze środka.

17:19

Podbita kiwka Łukasik, piłka jeszcze wróciła do Polek, ale Szczygłowska przesadziła z wystawą do siatki...

18:19

Mocny atak Stysiak! Tego teraz potrzebujemy, a Lavarini przeprowadza podwójną zmianę - Smarzek i Kowalewska na boisku.

19:19

Bardzo ważny blok Polek! Brawo Smarzek i Jurczyk!

20:20

Ufff! Belgijki miały piłkę, ale Smarzek czujnie zachowała się na siatce.

20:22

Wynik ucieka Polsce po autowym ataku Smarzek, nie zahaczyła o palce rywalek...

21:23

Blok-aut po ataku leworęcznej Martin.

21:24

Zablokowana Czyrniańska i piłki setowe dla Belgii. Koniec podwójnej zmiany Polski.

23:24

Przestrzeliła Verhelst! Potrzebujemy jeszcze jednego punktu przy własnej zagrywce...

24:24

Wybroniły się Polki! Stysiak zaskoczyła rywalki kiwką tuż za siatkę!

24:24

Belgia zmarnowała trzy piłki setowe i trener poprosił o czas.

24:25

Miały Polki piłkę po swojej stronie, ale oddały ją za darmo i to Belgijki mają kolejną piłkę setową... Czas dla Lavariniego.

25:25

Zepsuła zagrywkę Demeyer!

25:26

Dobra zagrywka Czyrniańskiej, ale Herbots obiła nasz blok.

25:27

Przegrywamy 1. seta! Stysiak nie skończyła ataku i Martin wykorzystała kontrę.

Polki miały nawet w górze piłkę na 16:9 i przegrały tego seta...

0:0

Wenerska rozpoczyna 2. seta, oby lepszego dla Polek!

0:1

Miały problem z przyjęciem Belgijki, ale ich rozgrywająca dobrze zachowała się na siatce.

2:1

Autowy atak Martin z drugiej linii.

3:1

Świetny blok Korneluk na Herbots!

3:3

As serwisowy Van Sas.

7:4

Świetnie zachowała się Łukasik na siatce i nie dała przejść piłce na naszą stronę!

8:5

Wybroniły się Belgijki, ale poprawiła Stysiak!

8:7

Łukasik zaatakowała w aut z drugiej linii, a Stysiak w kolejnej akcji agresywnie kiwnęła w aut...

9:7

Świetnie Jurczyk ze środka!

10:7

Kolejna "dziwna" akcja przegrana przez Polki, ale pomógł challenge - Belgijka dotknęła siatki.

11:8

Skuteczna kiwka Korneluk ze środka.

12:8

Kolejny as Wenerskiej, trafiła w samą linię!

13:11

Tym razem as Van Sas, świetnie uderzyła po prostej w narożnik.

13:12

Bomba Stysiak, ale obroniła to belgijska libero i Herbots obiła nasz blok na kontrze... Czas dla Lavariniego.

13:13

Stysiak daleko w aut i znów mamy remis...

14:13

Wyszarpały ten punkt Polki! Z sytuacyjnej piłki Łukasik odważnie uderzyła przez blok, oby to poniosło nasze siatkarki!

14:14

Kapitalna długa akcja, ale niestety dla Belgii i to nasze rywalki są teraz nakręcone dobrą energią.

15:14

Mocny atak Łukasik, a Belgijki i tak były blisko obrony! Na szczęście nie dały rady.

16:14

Łukasik na granicy błędu, ale sędziowie przyznali nam punkt!

17:14

Pogubiły się Polki, a Stysiak huknęła w kontrze i nie dały rady już przebić piłki!

17:16

Jurczyk w aut ze środka i znów topnieje przewaga Polek...

17:17

Stysiak w aut i znów remis! Smarzek wchodzi na atak.

18:17

Smarzek od razu dostała piłkę i zdobyła punkt!

18:18

Nie zdołała postawić bloku Czyrniańska i kolejna zmiana - weszła za nią Paulina Damaske.

19:18

Drugi z rzędu punkt Smarzek z prawego skrzydła! Dobre wejście Malwiny.

20:18

Pracował polski blok i za trzecim razem wreszcie przyniosło to punkt!

21:18

NIEWIARYGODNA AKCJA! I zakończona przez Damaske, naszą bohaterkę ostatniego meczu z Niemkami!

22:18

Po przerwie Herbots uderzyła w aut, choć była pewna, że po bloku. Belgijki wzięły challenge, ale nie miały racji!

23:18

Świetny blok Korneluk na Herbots z "pajpa"!

23:20

Damaske zablokowana, potrzebujemy jeszcze 2 punktów...

24:20

Uffff! Damaske przyjęła na drugą stronę, ale Wenerska popracowała na siatce i wykorzystała to Korneluk!

25:20

Mamy remis 1:1! Sędzia najpierw pokazała atak po bloku, ale Polki poprosiły o challenge i miały rację!

W ważnym momencie seta Lavarini postawił na Smarzek i Damaske, a te odpłaciły się na parkiecie!

0:0

Trzeciego seta rozpoczynamy w ustawieniu ze Smarzek i Damaske!

0:1

Świetne przyjęcie Damaske, ale niestety autowy atak Smarzek bez bloku.

1:1

Powtórka poprzedniej akcji, tyle że teraz Smarzek pewnie obiła belgijski blok!

2:1

Damaske po ciasnym skosie!

3:1

Wyblok Damaske i Korneluk skutecznie ze środka!

4:2

Skuteczny techniczny atak blok-aut w wykonaniu Smarzek!

5:2

Czujnie Polki w obronie i Łukasik wykorzystała to nad siatką!

6:2

Herbots w aut i szybko zbudowaliśmy przewagę!

6:3

Długa akcja wygrana przez Belgijki.

6:4

Smarzek zablokowana.

7:4

Świetny atak Łukasik górą po przekątnej!

8:4

As Korneluk!

9:5

Łukasik z punktem po bloku!

10:5

Błąd w przyjęciu Belgijek i piłka była już po naszej stronie, co zauważyła pani arbiter! Czas dla Belgii.

11:5

Kapitalna obrona Szczygłowskiej i równie dobry atak Łukasik w kontrze po prostej!

11:6

Mieliśmy kontrę w górze, ale to Belgijki zdobyły ten punkt.

11:7

Nieporozumienie Wenerskiej z Jurczyk i Martin skutecznie na kontrze.

12:7

Dobrze Jurczyk ze środka!

13:7

As Łukasik, ustrzelona Demeyer! Wraca za nią Radovic.

14:8

Brawo Smarzek za spokój w tym ataku!

15:9

Szczęśliwie Korneluk, ale ważne, że skutecznie!

16:10

Kolejna kapitalna akcja, zakończył ją fenomenalny atak Damaske!

17:10

Skutecznie Łukasik na kontrze! Drugi czas dla Belgii.

17:13

Dobra zagrywka Damaske, ale Herbots zaskoczyła nas wysokim plasem nad blokiem. Po chwili as Belgijek i minimalny aut Smarzek... Tym razem czas dla Polski.

17:14

Łukasik nie skończyła kiwki i pogubiły się Polki w asekuracji tego samego zagrania ze strony rywalek...

18:14

Wyładowała się Łukasik z lewej strony! Ważny punkt naszej przyjmującej!

19:15

Tym razem nie wybroniły Belgijki kiwki Łukasik! To zdecydowanie nasza liderka w ostatnim czasie!

20:15

As Smarzek!

21:15

I drugi as Smarzek, wcześniej na Radovic, która zeszła, a teraz ustrzeliła Herbots!

22:15

Fenomenalnie trafiła Smarzek z sytuacyjnej piłki w samą linię!

23:16

Potężnie Łukasik i Polki są już naprawdę blisko zamknięcia tego seta!

24:17

Świetnie wyasekurowała się Jurczyk po bloku, a po chwili sama postawiła ścianę razem z kapitalną dziś w tym elemencie Wenerską!

25:17

KONIEC SETA! Polska prowadzi 2:1 po autowym ataku Martin!

Statystyki potwierdzają rolę Łukasik w 3. secie:

0:0

Polki zaczynają 4. seta w niezmienionym składzie, oby ostatniego!

1:0

Od razu fenomenalna akcja, którą zakończyła wreszcie Korneluk ze środka! Co za obrony z obu stron!

3:1

Jest blok Korneluk!

4:2

I znów blok, drugi z rzędu na Radovic!

5:5

Wrzucona w siatkę Smarzek przegrała z belgijskim blokiem.

7:8

Przytrzymały Belgijki Damaske na lewym skrzydle i wyszły na prowadzenie.

9:9

Trudna piłka Damaske, ale tym razem pewnie skończyła ten atak!

10:9

I Damaske zatrzymała Martin blokiem!

11:10

I znów Damaske bohaterką akcji! Belgia sprawdzała jeszcze potencjalne przejście linii środkowej Smarzek, ale challenge nie przyznał im racji - pomimo protestów Belgijek.

12:11

Świetnie Korneluk nad siatką, zaskoczyła cofającą się Belgijkę!

13:13

Łukasik zablokowana.

13:14

Polki dzielnie walczyły w obronie, ale w końcu skapitulowały. Zmiana na środku - Gryka za Jurczyk.

14:16

As serwisowy Van Sas w samą końcówkę linii i sytuacja robi się coraz trudniejsza. Czas dla Lavariniego.

14:17

Wenerska nie zdążyła do piłki po słabym przyjęciu, trener Polek reaguje podwójną zmianą w konfiguracji Kowalewska i Stysiak.

14:18

Znów as Van Sas w skrawek linii...

14:19

Stysiak nie skończyła z lewego skrzydła, a Herbots wykorzystała kontrę...

15:19

W końcu uciekamy z tego ustawienia! Stysiak tym razem z prawego skrzydła.

15:20

Polki nie wykorzystały dwóch szans na zmniejszenie strat i ostatecznie Kowalewska nie dała rady w obronie. Czyrniańska zmienia Damaske.

15:21

Nakręcone Belgijki coraz bliżej tie-breaka.

16:21

Jeszcze walczą Polki, punkt Czyrniańskiej.

17:21

Dobry challenge Polek, Czyrniańska zdobyła punkt po palcach.

18:21

Gonią Polki, świetny atak Stysiak! Czas dla Belgii.

18:22

Zablokowana Korneluk w takim momencie...

19:22

Kończy Stysiak, ale wynik mógł być trochę lepszy. Koniec polskiej podwójnej zmiany.

20:22

Zablokowana Martin na prawym skrzydle!

20:23

Tym razem skutecznie Martin.

21:23

Świetnie Smarzek w ataku!

21:24

Czyrniańska w aut na zagrywce, piłki setowe dla Belgii...

22:24

Miała Belgia piłkę na tie-breaka, ale popracował polski blok! Jeszcze walczą Polki! Ostatni czas dla Belgii.

22:25

Niestety, Belgia doprowadza do tie-breaka, który rozstrzygnie o awansie do ćwierćfinału MŚ!

Kibice powoli przyzwyczajają się do horrorów siatkarek...

0:0

Belgia zaczyna tie-breaka! Polska wróciła do składu ze Stysiak i Czyrniańską, a z rezerwowych została tylko środkowa Gryka za Jurczyk.

1:0

Belgijka zaserwowała w siatkę.

2:0

Łukasik po bloku!

3:0

Herbots zatrzymana przez Korneluk i Stysiak!

3:1

Czyrniańska w siatkę! Szkoda tej zagrywki!

3:2

Niesamowicie bronią się Belgijki i Herbots obiła nasz blok...

3:3

CO TU SIĘ DZIEJE?! Niewiarygodne zagranie Łukasik, ale Belgijki były gotowe i w ponowionej akcji zatrzymały ją blokiem...

4:3

Udana kiwka Stysiak w środek!

5:3

Dobra zagrywka Korneluk i przypilnowały tej akcji na siatce Polki!

5:4

Szczęśliwka kiwka Van Sas w boczną linię...

6:4

ZABLOKOWANA HERBOTS! Bardzo ważny punkt!

7:4

Brawo Wenerska! Świetna krótka z Gryką na kontrze! Czas dla Belgii.

7:5

Martin w aut, ale niestety po bloku...

7:6

As Herbots...

8:6

Gryka szczęśliwie, ale obiła belgijski blok!

8:7

Ależ pogubiły się Polki w tej akcji! Nie w takim momencie!

8:8

As Lemmens, ustrzeliła fatalną dziś w przyjęciu Czyrniańską... Wraca za nią Damaske.

9:8

Uffff, skutecznie Stysiak z prawego skrzydła! A zaczęło się od przyjęcia Damaske!

9:9

Zagrywka Gryki po taśmie w aut...

10:9

I punkt Damaske! Belgijki były blisko obrony mocnego ataku, ale nie dały rady!

11:9

PAULINA DAMASKE! Wyblok i skuteczna kontra naszej przyjmującej! Ostatni czas dla trenera Belgii!

12:9

Złe przyjęcie Radovic, a następnie atak w aut! Polki coraz bliżej!

12:10

Łukasik z drugiej linii w aut... Prosimy jeszcze o challenge.

12:10

Nie było bloku, wynik to 12:10.

13:10

Stysiak blok-aut! Dwa punkty do awansu!

14:10

PIŁKI MECZOWE! Pogubiły się Belgijki!

15:10

AUUUUUUUUT! POLSKA ZAGRA W ĆWIERĆFINALE MŚ!

Co to była za akcja! Polki miały przechodzącą piłkę po świetnej zagrywce Damaske, ale Korneluk jej nie skończyła i Belgijki miały w górze kontrę, ale ich atakująca uderzyła w aut!

Po horrorze z Niemkami, kolejny horror z Belgijkami, ale cel osiągnięty - Polki zagrają w ćwierćfinale z Włoszkami.

Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?
Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

W tym tekście dowiesz się wszystkiego o nadchodzącym ćwierćfinale Polek.

Wreszcie możemy odetchnąć. To już koniec naszej relacji na żywo! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.

MŚ SIATKAREK
REPREZENTACJA POLSKICH SIATKAREK
POLSKIE SIATKARKI
KOBIECA SIATKÓWKA