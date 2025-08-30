KOLEJNY HORROR! Siatkarki złamały Belgię i zagrają w ćwierćfinale MŚ!

Polska - Belgia 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)

Polska: Gryka, Stysiak, Kowalewska, Korneluk, Piasecka, Łukasik, Szczygłowska, Czyrniańska, Stefanik, Smarzek, Łysiak, Damaske, Wenerska, Jurczyk

Belgia: Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Koulberg, Nagels, Demeyer, Martin, Krenicky, Debouck, Rampelberg, Van Avarmaet, Fransen, Verhelst

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Początek meczu Polska - Belgia był nerwowy z obu stron, siatkarki jednego, jak i drugiego zespołu popełniały błędy i gra toczyła się punkt za punkt. Przy serwisie Wenerskiej Polki zbudowały przewagę (15:9), ich rywalki szybko jednak odrobiły straty, m.in. za sprawą punktowej zagrywki Nel Demeyer i bloku na Martynie Łukasik (16:16). W końcówce autowy atak Malwiny Smarzek i blok na Martynie Czyrniańskiej dały trzypunktowe prowadzenie Belgijkom (24:21), ale biało-czerwone doprowadziły do walki na przewagi przy serwisie Wenerskiej. Finalnie lepsza okazała się Belgia po uderzeniach Britt Herbots i Pauline Martin (27:25).

MŚ siatkarek 2025 - drabinka. Na drodze do medalu stoją nam mistrzynie olimpijskie!

Polska - Belgia: Kolejny zwycięski horror siatkarek!

W drugim secie od początku inicjatywa była po stronie zespołu trenera Lavariniego, który prowadził już 12:8 przy zagrywce Wenerskiej. Gdy asa serwisowego zanotowała Elise Van Sas, a Polki popełniły kilka błędów, było już jednak po 13. Dopiero w końcówce biało-czerwone zdołały zbudować przewagę, którą utrzymały, za sprawą bloków i pomyłek rywalek. Aut w wykonaniu Herbots zamknął tę partię (20:25).

Trzecia odsłona była pod kontrolą Polek, które wykorzystywały kontry i nie popełniały prostych błędów (13:7). W drugiej części seta Belgijki zaczęły odrabiać straty przy zagrywce Charlotte Krenicky (13:17). Końcówka należała jednak do biało-czerwonych, asa serwisowego zanotowała Smarzek, efektowny atak dołożyła Łukasik, a ostatni punkt padł po autowym uderzeniu Martin (25:17).

W czwartym secie ponownie toczyła się zacięta walka. Przez dłuższy czas żadna z drużyn nie była w stanie zbudować przewagi, dopiero w drugiej połowie partii za sprawą serii asów serwisowych Van Sas to Belgijki objęły prowadzenie (19:14). Zagrania Czyrniańskiej i Stysiak zmniejszyły dystans (20:22), jednak efektowny atak Herbots pozwolił Belgii doprowadzić do tie-breaka (25:22).

Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale?

Decydująca odsłona od początku układała się po myśli biało-czerwonych (3:0). Belgijki nie zamierzały się jednak poddać bez walki, po asie serwisowym Herbots i wykorzystanej kontrze doprowadziły do wyrównania po 8. W końcówce podopieczne trenera Vansnicka nie wytrzymały presji, popełniły kilka błędów w kluczowych momentach, co w połączeniu z akcjami Damaske i Stysiak dało zwycięstwo Polsce (15:10)! Poniżej nasza relacja na żywo z tego szalonego meczu 1/8 finału MŚ.

Siatkarski mistrz świata-Rafał Buszek buduje drużynę na Podkarpaciu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska - Belgia: 1/8 finału MŚ siatkarek Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Belgia w 1/8 finału MŚ siatkarek! Początek walki o ćwierćfinał zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego. 15:15 Do meczu Polek coraz bliżej, a my przypominamy - na zwycięzcę w ćwierćfinale czekają już Włoszki, które rozbiły dziś Niemki 3:0: #Thailand2025 🇮🇹💥 Italy soars into the Quarterfinals!



With Paola Egonu dropping 21 points, the Azzurre crush their match 🆚 Germany 3-0 🏐✨.



📺 Catch the action on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



🛍 WCH Merch: https://t.co/tTuclFRCG4#WWCH #Volleyball #ElectifyingThailand pic.twitter.com/1IBFHoygtC — Volleyball World (@volleyballworld) August 30, 2025 15:17 W hali w Bangkoku trwa już rozgrzewka. Przypomnijmy, że Polki grały już w tym sezonie z Belgią w Lidze Narodów i wygrały wtedy pewnie 3:0. Liczymy dziś na powtórkę! 15:21 Znamy już skład Polek na dzisiejszy mecz! Trener Lavarini trzyma się wyjściowej "6", nie postawił na Paulinę Damaske, która dała świetną zmianę z Niemkami: Wyjściowy skład na 1/8 finału MŚ

🇵🇱POL🆚️BEL🇧🇪

🔸️Katarzyna Wenerska

🔸️Martyna Czyrniańska

🔸️Agnieszka Korneluk

🔸️Magdalena Stysiak

🔸️Martyna Łukasik

🔸️Magdalena Jurczyk

🔹️Aleksandra Szczygłowska#WWCH #mistrzostwaświata #polskasiatkówka #reprezentacjapolski… pic.twitter.com/VmfSUyGqxd — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 30, 2025 15:23 W hali przygasło już światło i rozpoczęła się efektowna prezentacja przedmeczowa! 15:24 Czas na hymn Belgii, a po nim "Mazurek Dąbrowskiego"! 15:27 Van Sas, Herbots, Lemmens, Radovic, Martin, Van Avarmaet, Rampelberg - to skład Belgii. Koniec prezentacji, za chwilę gramy! 0:0 Zaczynamy od zagrywki Belgii! 0:1 Pierwszy punkt dla Belgii po autowym ataku Stysiak. 2:2 Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kiwka Stysiak zaskoczyła rywalki! 3:3 Liderka reprezentacji Belgii - Herbots - już atakuje i punktuje. 3:5 Niebezpiecznie wylądowała za bandą Stysiak, gdy ratowała piłkę po złym przyjęciu Czyrniańskiej. Nie zdążyła wrócić do obrony i wykorzystały to rywalki. 6:6 Kapitalna kiwka Wenerskiej z drugiej piłki! 8:6 As serwisowy Łukasik! Ustrzelona Herbots! 8:8 Zablokowana Stysiak z prawego skrzydła. 11:9 Tym razem as Wenerskiej! 12:9 Autowy atak Belgijek i ich trener poprosił o przerwę. 13:9 Miała problemy Korneluk ze skończeniem akcji z przechodzącej piłki i później, ale w końcu zdobyła ważny punkt. 14:9 Potężny atak Stysiak po ciasnym skosie! 15:9 Trener Belgii już zmienia - Demeyer weszła za Radovic, ale w pierwszym ataku zupełnie sobie nie poradziła. 15:10 Była na kontrze Stysiak, ale nieczysto trafiła w piłkę. 15:12 As serwisowy Demeyer i Belgijki zaczynają nas gonić. 16:14 Zatrzymana Łukasik na lewym skrzydle, mocarny blok. 16:15 I już tylko punkt przewagi Polek... Przerwa dla Lavariniego. 16:16 I już remis. Podbity atak Stysiak, a Herbots wykorzystała kontrę. 16:17 As serwisowy Van Avarmaet, fatalna seria Polek! 17:17 W końcu punkt! Ważny atak Korneluk ze środka. 17:19 Podbita kiwka Łukasik, piłka jeszcze wróciła do Polek, ale Szczygłowska przesadziła z wystawą do siatki... 18:19 Mocny atak Stysiak! Tego teraz potrzebujemy, a Lavarini przeprowadza podwójną zmianę - Smarzek i Kowalewska na boisku. 19:19 Bardzo ważny blok Polek! Brawo Smarzek i Jurczyk! 20:20 Ufff! Belgijki miały piłkę, ale Smarzek czujnie zachowała się na siatce. 20:22 Wynik ucieka Polsce po autowym ataku Smarzek, nie zahaczyła o palce rywalek... 21:23 Blok-aut po ataku leworęcznej Martin. 21:24 Zablokowana Czyrniańska i piłki setowe dla Belgii. Koniec podwójnej zmiany Polski. 23:24 Przestrzeliła Verhelst! Potrzebujemy jeszcze jednego punktu przy własnej zagrywce... 24:24 Wybroniły się Polki! Stysiak zaskoczyła rywalki kiwką tuż za siatkę! 24:24 Belgia zmarnowała trzy piłki setowe i trener poprosił o czas. 24:25 Miały Polki piłkę po swojej stronie, ale oddały ją za darmo i to Belgijki mają kolejną piłkę setową... Czas dla Lavariniego. 25:25 Zepsuła zagrywkę Demeyer! 25:26 Dobra zagrywka Czyrniańskiej, ale Herbots obiła nasz blok. 25:27 Przegrywamy 1. seta! Stysiak nie skończyła ataku i Martin wykorzystała kontrę. Polki miały nawet w górze piłkę na 16:9 i przegrały tego seta... Tak, podopieczne Stefano Lavariniego przegrały tego seta...



🇵🇱 15-9 🇧🇪 | 🇵🇱 25-27 🇧🇪



Screen: Volleyball World #jazdababy | #WWCH2025 pic.twitter.com/cwAB5z5jNB — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 30, 2025 0:0 Wenerska rozpoczyna 2. seta, oby lepszego dla Polek! 0:1 Miały problem z przyjęciem Belgijki, ale ich rozgrywająca dobrze zachowała się na siatce. 2:1 Autowy atak Martin z drugiej linii. 3:1 Świetny blok Korneluk na Herbots! 3:3 As serwisowy Van Sas. 7:4 Świetnie zachowała się Łukasik na siatce i nie dała przejść piłce na naszą stronę! 8:5 Wybroniły się Belgijki, ale poprawiła Stysiak! 8:7 Łukasik zaatakowała w aut z drugiej linii, a Stysiak w kolejnej akcji agresywnie kiwnęła w aut... 9:7 Świetnie Jurczyk ze środka! 10:7 Kolejna "dziwna" akcja przegrana przez Polki, ale pomógł challenge - Belgijka dotknęła siatki. 11:8 Skuteczna kiwka Korneluk ze środka. 12:8 Kolejny as Wenerskiej, trafiła w samą linię! 13:11 Tym razem as Van Sas, świetnie uderzyła po prostej w narożnik. 13:12 Bomba Stysiak, ale obroniła to belgijska libero i Herbots obiła nasz blok na kontrze... Czas dla Lavariniego. 13:13 Stysiak daleko w aut i znów mamy remis... 14:13 Wyszarpały ten punkt Polki! Z sytuacyjnej piłki Łukasik odważnie uderzyła przez blok, oby to poniosło nasze siatkarki! 14:14 Kapitalna długa akcja, ale niestety dla Belgii i to nasze rywalki są teraz nakręcone dobrą energią. 15:14 Mocny atak Łukasik, a Belgijki i tak były blisko obrony! Na szczęście nie dały rady. 16:14 Łukasik na granicy błędu, ale sędziowie przyznali nam punkt! 17:14 Pogubiły się Polki, a Stysiak huknęła w kontrze i nie dały rady już przebić piłki! 17:16 Jurczyk w aut ze środka i znów topnieje przewaga Polek... 17:17 Stysiak w aut i znów remis! Smarzek wchodzi na atak. 18:17 Smarzek od razu dostała piłkę i zdobyła punkt! 18:18 Nie zdołała postawić bloku Czyrniańska i kolejna zmiana - weszła za nią Paulina Damaske. 19:18 Drugi z rzędu punkt Smarzek z prawego skrzydła! Dobre wejście Malwiny. 20:18 Pracował polski blok i za trzecim razem wreszcie przyniosło to punkt! 21:18 NIEWIARYGODNA AKCJA! I zakończona przez Damaske, naszą bohaterkę ostatniego meczu z Niemkami! 22:18 Po przerwie Herbots uderzyła w aut, choć była pewna, że po bloku. Belgijki wzięły challenge, ale nie miały racji! 23:18 Świetny blok Korneluk na Herbots z "pajpa"! 23:20 Damaske zablokowana, potrzebujemy jeszcze 2 punktów... 24:20 Uffff! Damaske przyjęła na drugą stronę, ale Wenerska popracowała na siatce i wykorzystała to Korneluk! 25:20 Mamy remis 1:1! Sędzia najpierw pokazała atak po bloku, ale Polki poprosiły o challenge i miały rację! W ważnym momencie seta Lavarini postawił na Smarzek i Damaske, a te odpłaciły się na parkiecie! Wyjdziemy z Mali i Damaszi na 3 seta, prawda? Wyjdziemy? #jazdababy — Marta Kicińska (@m_kicinska) August 30, 2025 0:0 Trzeciego seta rozpoczynamy w ustawieniu ze Smarzek i Damaske! 0:1 Świetne przyjęcie Damaske, ale niestety autowy atak Smarzek bez bloku. 1:1 Powtórka poprzedniej akcji, tyle że teraz Smarzek pewnie obiła belgijski blok! 2:1 Damaske po ciasnym skosie! 3:1 Wyblok Damaske i Korneluk skutecznie ze środka! 4:2 Skuteczny techniczny atak blok-aut w wykonaniu Smarzek! 5:2 Czujnie Polki w obronie i Łukasik wykorzystała to nad siatką! 6:2 Herbots w aut i szybko zbudowaliśmy przewagę! 6:3 Długa akcja wygrana przez Belgijki. 6:4 Smarzek zablokowana. 7:4 Świetny atak Łukasik górą po przekątnej! 8:4 As Korneluk! 9:5 Łukasik z punktem po bloku! 10:5 Błąd w przyjęciu Belgijek i piłka była już po naszej stronie, co zauważyła pani arbiter! Czas dla Belgii. 11:5 Kapitalna obrona Szczygłowskiej i równie dobry atak Łukasik w kontrze po prostej! 11:6 Mieliśmy kontrę w górze, ale to Belgijki zdobyły ten punkt. 11:7 Nieporozumienie Wenerskiej z Jurczyk i Martin skutecznie na kontrze. 12:7 Dobrze Jurczyk ze środka! 13:7 As Łukasik, ustrzelona Demeyer! Wraca za nią Radovic. 14:8 Brawo Smarzek za spokój w tym ataku! 15:9 Szczęśliwie Korneluk, ale ważne, że skutecznie! 16:10 Kolejna kapitalna akcja, zakończył ją fenomenalny atak Damaske! 17:10 Skutecznie Łukasik na kontrze! Drugi czas dla Belgii. 17:13 Dobra zagrywka Damaske, ale Herbots zaskoczyła nas wysokim plasem nad blokiem. Po chwili as Belgijek i minimalny aut Smarzek... Tym razem czas dla Polski. 17:14 Łukasik nie skończyła kiwki i pogubiły się Polki w asekuracji tego samego zagrania ze strony rywalek... 18:14 Wyładowała się Łukasik z lewej strony! Ważny punkt naszej przyjmującej! 19:15 Tym razem nie wybroniły Belgijki kiwki Łukasik! To zdecydowanie nasza liderka w ostatnim czasie! 20:15 As Smarzek! 21:15 I drugi as Smarzek, wcześniej na Radovic, która zeszła, a teraz ustrzeliła Herbots! 22:15 Fenomenalnie trafiła Smarzek z sytuacyjnej piłki w samą linię! 23:16 Potężnie Łukasik i Polki są już naprawdę blisko zamknięcia tego seta! 24:17 Świetnie wyasekurowała się Jurczyk po bloku, a po chwili sama postawiła ścianę razem z kapitalną dziś w tym elemencie Wenerską! 25:17 KONIEC SETA! Polska prowadzi 2:1 po autowym ataku Martin! Statystyki potwierdzają rolę Łukasik w 3. secie: Łukasik, Łukasik, Łukasik, Łukasik, Łukasik, Łukasik, Łukasik! 🔝



Obłędny set w wykonaniu przyjmującej naszego zespołu!



▪️ 53% w ataku (8/15)

▪️ 53% eff. w ataku

▪️ 1 as serwisowy



Wzięła na siebie ofensywę.



Foto: Volleyball World #jazdababy | #WWCH2025 pic.twitter.com/N8smDypVLi — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 30, 2025 0:0 Polki zaczynają 4. seta w niezmienionym składzie, oby ostatniego! 1:0 Od razu fenomenalna akcja, którą zakończyła wreszcie Korneluk ze środka! Co za obrony z obu stron! 3:1 Jest blok Korneluk! 4:2 I znów blok, drugi z rzędu na Radovic! 5:5 Wrzucona w siatkę Smarzek przegrała z belgijskim blokiem. 7:8 Przytrzymały Belgijki Damaske na lewym skrzydle i wyszły na prowadzenie. 9:9 Trudna piłka Damaske, ale tym razem pewnie skończyła ten atak! 10:9 I Damaske zatrzymała Martin blokiem! 11:10 I znów Damaske bohaterką akcji! Belgia sprawdzała jeszcze potencjalne przejście linii środkowej Smarzek, ale challenge nie przyznał im racji - pomimo protestów Belgijek. 12:11 Świetnie Korneluk nad siatką, zaskoczyła cofającą się Belgijkę! 13:13 Łukasik zablokowana. 13:14 Polki dzielnie walczyły w obronie, ale w końcu skapitulowały. Zmiana na środku - Gryka za Jurczyk. 14:16 As serwisowy Van Sas w samą końcówkę linii i sytuacja robi się coraz trudniejsza. Czas dla Lavariniego. 14:17 Wenerska nie zdążyła do piłki po słabym przyjęciu, trener Polek reaguje podwójną zmianą w konfiguracji Kowalewska i Stysiak. 14:18 Znów as Van Sas w skrawek linii... 14:19 Stysiak nie skończyła z lewego skrzydła, a Herbots wykorzystała kontrę... 15:19 W końcu uciekamy z tego ustawienia! Stysiak tym razem z prawego skrzydła. 15:20 Polki nie wykorzystały dwóch szans na zmniejszenie strat i ostatecznie Kowalewska nie dała rady w obronie. Czyrniańska zmienia Damaske. 15:21 Nakręcone Belgijki coraz bliżej tie-breaka. 16:21 Jeszcze walczą Polki, punkt Czyrniańskiej. 17:21 Dobry challenge Polek, Czyrniańska zdobyła punkt po palcach. 18:21 Gonią Polki, świetny atak Stysiak! Czas dla Belgii. 18:22 Zablokowana Korneluk w takim momencie... 19:22 Kończy Stysiak, ale wynik mógł być trochę lepszy. Koniec polskiej podwójnej zmiany. 20:22 Zablokowana Martin na prawym skrzydle! 20:23 Tym razem skutecznie Martin. 21:23 Świetnie Smarzek w ataku! 21:24 Czyrniańska w aut na zagrywce, piłki setowe dla Belgii... 22:24 Miała Belgia piłkę na tie-breaka, ale popracował polski blok! Jeszcze walczą Polki! Ostatni czas dla Belgii. 22:25 Niestety, Belgia doprowadza do tie-breaka, który rozstrzygnie o awansie do ćwierćfinału MŚ! Kibice powoli przyzwyczajają się do horrorów siatkarek... W tak ważnym meczu oczywiście tie break 👍 #jazdababy — Ms.J 🐺 (@justajusta77) August 30, 2025 0:0 Belgia zaczyna tie-breaka! Polska wróciła do składu ze Stysiak i Czyrniańską, a z rezerwowych została tylko środkowa Gryka za Jurczyk. 1:0 Belgijka zaserwowała w siatkę. 2:0 Łukasik po bloku! 3:0 Herbots zatrzymana przez Korneluk i Stysiak! 3:1 Czyrniańska w siatkę! Szkoda tej zagrywki! 3:2 Niesamowicie bronią się Belgijki i Herbots obiła nasz blok... 3:3 CO TU SIĘ DZIEJE?! Niewiarygodne zagranie Łukasik, ale Belgijki były gotowe i w ponowionej akcji zatrzymały ją blokiem... 4:3 Udana kiwka Stysiak w środek! 5:3 Dobra zagrywka Korneluk i przypilnowały tej akcji na siatce Polki! 5:4 Szczęśliwka kiwka Van Sas w boczną linię... 6:4 ZABLOKOWANA HERBOTS! Bardzo ważny punkt! 7:4 Brawo Wenerska! Świetna krótka z Gryką na kontrze! Czas dla Belgii. 7:5 Martin w aut, ale niestety po bloku... 7:6 As Herbots... 8:6 Gryka szczęśliwie, ale obiła belgijski blok! 8:7 Ależ pogubiły się Polki w tej akcji! Nie w takim momencie! 8:8 As Lemmens, ustrzeliła fatalną dziś w przyjęciu Czyrniańską... Wraca za nią Damaske. 9:8 Uffff, skutecznie Stysiak z prawego skrzydła! A zaczęło się od przyjęcia Damaske! 9:9 Zagrywka Gryki po taśmie w aut... 10:9 I punkt Damaske! Belgijki były blisko obrony mocnego ataku, ale nie dały rady! 11:9 PAULINA DAMASKE! Wyblok i skuteczna kontra naszej przyjmującej! Ostatni czas dla trenera Belgii! 12:9 Złe przyjęcie Radovic, a następnie atak w aut! Polki coraz bliżej! 12:10 Łukasik z drugiej linii w aut... Prosimy jeszcze o challenge. 12:10 Nie było bloku, wynik to 12:10. 13:10 Stysiak blok-aut! Dwa punkty do awansu! 14:10 PIŁKI MECZOWE! Pogubiły się Belgijki! 15:10 AUUUUUUUUT! POLSKA ZAGRA W ĆWIERĆFINALE MŚ! Co to była za akcja! Polki miały przechodzącą piłkę po świetnej zagrywce Damaske, ale Korneluk jej nie skończyła i Belgijki miały w górze kontrę, ale ich atakująca uderzyła w aut! Po horrorze z Niemkami, kolejny horror z Belgijkami, ale cel osiągnięty - Polki zagrają w ćwierćfinale z Włoszkami. ❗️MAMY ĆWIERĆFINAŁ

MISTRZOSTW ŚWIATA! ✅️



Podopieczne Stefano Lavariniego W kolejnym szalonym starciu wygrywają po tie breaku z reprezentacją Belgii, zapewniając sobie tym samym awans do ćwierćfinału trwających mistrzostw świata! ⚪️🔴



Nie mam nic przeciwko temu, by nasze panie… pic.twitter.com/a724rWOL6W — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 30, 2025 Kiedy polskie siatkarki grają ćwierćfinał MŚ? Z kim zagrają Polki w ćwierćfinale? W tym tekście dowiesz się wszystkiego o nadchodzącym ćwierćfinale Polek. Wreszcie możemy odetchnąć. To już koniec naszej relacji na żywo! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.

Odśwież relację