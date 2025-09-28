Chwile grozy w meczu Polska-Czechy. Zrobiło się nerwowo w polskim zespole

Kolizja polskich siatkarzy

Podczas jednej z akcji doszło do groźnie wyglądającego zderzenia Jakuba Kochanowskiego i Jakuba Popiwczaka. Obaj zawodnicy ruszyli w obronie do tej samej piłki i boleśnie zderzyli się ciałami. Na trybunach zapadła cisza, a kibice i koledzy z drużyny z niepokojem spoglądali, czy wszystko jest w porządku.

Gra została na moment przerwana, a sztab medyczny natychmiast sprawdził stan obu siatkarzy. Na szczęście po chwili widać było pierwsze oznaki ulgi — zarówno Kochanowski, jak i Popiwczak zdołali podnieść się z parkietu i wrócili do gry.

Atmosfera w trzecim secie była niezwykle gorąca, a Polacy, mimo chwilowego zamieszania, utrzymali przewagę i wyszli na prowadzenie w meczu o brązowy medal mistrzostw świata.

