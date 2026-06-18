Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Z kim grają Polki w Lidze Narodów?

Polskie siatkarki wygrały już dwa mecze w turnieju Ligi Narodów w Tajlandii.

W środę pokonały Bułgarię 3:0, a w czwartek Ukrainę 3:1.

Piątek, 19 czerwca, to dla Polek dzień przerwy. Sprawdź, z kim zagrają w kolejnym meczu.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Z kim grają Polki?

Reprezentacja Polski siatkarek weszła do gry w Bangkoku po udanym rozpoczęciu Ligi Narodów w chińskim Nankin. W pierwszym tegorocznym turnieju Biało-Czerwone odniosły trzy zwycięstwa - z Belgią (3:2), Czechami (3:0), Serbią (3:2) - przegrywając jedynie z gospodyniami z Chin (1:3). Przed kolejnym turniejem w Tajlandii selekcjoner Stefano Lavarini zdecydował się na posiłki. Do kadry dołączyły: atakująca Magdalena Stysiak, przyjmująca Paulina Damaske i środkowa Sonia Stefanik. Wzmocnione Polki od pierwszego meczu drugiego turnieju prezentują świetną formę!

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Najpierw przekonały się o tym Bułgarki, rozbite w trzech setach. W czwartek (18 czerwca) niewiele więcej miały do powiedzenia Ukrainki (3:1), które wyszarpały jedną partię, ale i tak przegrały z Polkami za pełną pulę. Te zwycięstwa sprawiły, że podopieczne Lavariniego są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego dla 8 najlepszych drużyn. Muszą jednak utrzymać formę w kolejnych meczach, w czym pomóc ma dzień przerwy zaplanowany na piątek, 19 czerwca. Z kim zagrają w sobotę?

Oto terminarz Polek w Lidze Narodów:

Środa, 17 czerwca 2026 (12:00): Polska - Bułgaria 3:0

Czwartek, 18 czerwca 2026 (12:00): Polska - Ukraina 3:1

Sobota, 20 czerwca 2026 (12:00): Polska - Holandia

Niedziela, 21 czerwca 2026 (12:00): Polska - Kanada

Jak widać, nie zmienia się więc godzina - wszystkie mecze w Bangkoku polskie siatkarki rozegrają o 12 czasu polskiego. Zarówno z Holandią, jak i Kanadą będą faworytkami, bo w pierwszych meczach prezentowały się nieco lepiej, choć obie te drużyny mają swoje atuty.