Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy Polska – Brazylia? Półfinał Ligi Narodów w siatkówce

Polscy siatkarze awansowali do półfinałów Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z drużyną "Canarinhos". Mecz Polska - Brazylia zaplanowano na sobotę, 2 sierpnia. Czy zespół Nikoli Grbicia zdoła awansować do finału? Najsilniejszy skład Polaków przygotowuje się na wymagające spotkanie. Polska - Brazylia to klasyk w siatkówce, który zawsze dostarcza emocji.

i Autor: FIVB Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski