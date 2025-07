Dużym błędem jest generalnie myślenie o tym, co było kiedyś. Dużym błędem jest myślenie nawet o tym, co było w poprzednich turniejach Ligi Narodów, czy Ligi Narodów w tym sezonie, a co dopiero w poprzednim sezonie reprezentacyjnym. Tamta drużyna już nie istnieje, teraz mamy inną i musimy szukać tożsamości na nowo. Na pewno nie wracamy myślami do tego, co już kiedyś było, bo musimy patrzeć w przód. Mamy mamy cele przed sobą, mamy cele ambitne postawione i musimy o nich myśleć, żeby się powoli do nich zbliżać. Myślenie o przeszłości na pewno nie pomaga – powiedział Kochanowski.