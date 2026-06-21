Liga Narodów: Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz kolejnych meczów Polek

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-21 15:37

Reprezentacja Polski siatkarek w niedzielę (21 czerwca) zakończyła drugi turniej Ligi Narodów. Polki po zaciętej walce przegrały z Kanadą 2:3 i z bilansem zwycięstw 6-2 muszą jeszcze powalczyć o awans do finałów LN dla 8 najlepszych drużyn. Kiedy kolejny mecz w ostatnim turnieju rundy zasadniczej? Z kim jeszcze zagrają polskie siatkarki? Sprawdź terminarz następnych spotkań Polek w Lidze Narodów.

Siatkarka reprezentacji Polski, Magdalena Stysiak, w białej koszulce z orzełkiem, wyraźnie gestykuluje podczas meczu, obok koleżanki z drużyny w zielonym stroju, na tle rozmytej publiczności. Więcej o ich zmaganiach w Lidze Narodów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe Liga Narodów: Polskie siatkarki
  • Polskie siatkarki po 8 meczach Ligi Narodów z bilansem 6-2 są w czołówce tabeli.
  • Drugi turniej rozgrywany w Bangkoku zakończyły jednak porażką z Kanadą (2:3).
  • Przed Polkami jeszcze jeden turniej rundy zasadniczej, w którym zagrają z potęgami.
  • W dalszej części tekstu dowiesz się, kiedy kolejne mecze polskich siatkarek i z kim jeszcze zmierzą się w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz meczów Polek

Reprezentacja Polski siatkarek już po pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w chińskim Nankin była w dobrej sytuacji. Zwycięstwa z Belgią (3:2), Czechami (3:0) i Serbią (3:2), przy jedynej porażce z Chinkami (1:3), pozwoliły Polkom zameldować się w czołówce. W drugim turnieju rozgrywanym w Bangkoku było jeszcze lepiej - podopieczne Stefano Lavariniego zaczęły od trzech zwycięstw za pełną pulę: z Bułgarią (3:0), Ukrainą (3:1) i Holandią (3:1). Rozochoceni liczyliśmy na podobny scenariusz w ostatnim meczu z Kanadą, jednak po pięciosetowym boju to rywalki z Ameryki Północnej cieszyły się ze zwycięstwa 3:2.

Co tam mundial! Lepiej zobaczcie na polskie siatkarki. Mamy powody do dumy

Po ostatniej piłce Polki z bilansem 6-2 zajęły 3. miejsce w tabeli LN, ale kilka drużyn w ich zasięgu ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. Aż do 8. miejsca znajdziemy zespoły z co najmniej 5 wygranymi - w tym Kanadyjki - a właśnie najlepsza "8" zagra 15-26 lipca w turnieju finałowym w Makau. W rywalizacji o awans liczą się jeszcze m.in. Czeszki (4-4) i Holenderki (3-4), które zamkną zmagania w Bangkoku przeciwko gospodyniom z Tajlandii.

Polki muszą więc mieć się na baczności w ostatnim turnieju w japońskiej Osace (8-12 lipca), gdzie czekają je starcia z najgroźniejszymi rywalkami:

  • Środa, 8 lipca 2026 (05:00): Polska - Turcja
  • Czwartek, 9 lipca 2026 (06:00): Polska - USA
  • Piątek, 10 lipca 2026 (12:20): Polska - Brazylia
  • Niedziela, 12 lipca 2026 (12:20): Polska - Japonia

Wcześniej - od 24 czerwca - czekają nas emocje związane z występem polskich siatkarzy w turnieju LN rozgrywanym w Polsce. Biało-Czerwoni zagrają w Gliwicach z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to...
Joanna Wołosz
Siatkarski mistrz świata-Rafał Buszek buduje drużynę na Podkarpaciu
LIGA NARODÓW
REPREZENTACJA POLSKICH SIATKAREK
POLSKIE SIATKARKI