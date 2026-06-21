Liga Narodów: Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz kolejnych meczów Polek

Polskie siatkarki po 8 meczach Ligi Narodów z bilansem 6-2 są w czołówce tabeli.

Drugi turniej rozgrywany w Bangkoku zakończyły jednak porażką z Kanadą (2:3).

Przed Polkami jeszcze jeden turniej rundy zasadniczej, w którym zagrają z potęgami.

W dalszej części tekstu dowiesz się, kiedy kolejne mecze polskich siatkarek i z kim jeszcze zmierzą się w Lidze Narodów.

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Reprezentacja Polski siatkarek już po pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w chińskim Nankin była w dobrej sytuacji. Zwycięstwa z Belgią (3:2), Czechami (3:0) i Serbią (3:2), przy jedynej porażce z Chinkami (1:3), pozwoliły Polkom zameldować się w czołówce. W drugim turnieju rozgrywanym w Bangkoku było jeszcze lepiej - podopieczne Stefano Lavariniego zaczęły od trzech zwycięstw za pełną pulę: z Bułgarią (3:0), Ukrainą (3:1) i Holandią (3:1). Rozochoceni liczyliśmy na podobny scenariusz w ostatnim meczu z Kanadą, jednak po pięciosetowym boju to rywalki z Ameryki Północnej cieszyły się ze zwycięstwa 3:2.

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Po ostatniej piłce Polki z bilansem 6-2 zajęły 3. miejsce w tabeli LN, ale kilka drużyn w ich zasięgu ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. Aż do 8. miejsca znajdziemy zespoły z co najmniej 5 wygranymi - w tym Kanadyjki - a właśnie najlepsza "8" zagra 15-26 lipca w turnieju finałowym w Makau. W rywalizacji o awans liczą się jeszcze m.in. Czeszki (4-4) i Holenderki (3-4), które zamkną zmagania w Bangkoku przeciwko gospodyniom z Tajlandii.

Polki muszą więc mieć się na baczności w ostatnim turnieju w japońskiej Osace (8-12 lipca), gdzie czekają je starcia z najgroźniejszymi rywalkami:

Środa, 8 lipca 2026 (05:00): Polska - Turcja

Czwartek, 9 lipca 2026 (06:00): Polska - USA

Piątek, 10 lipca 2026 (12:20): Polska - Brazylia

Niedziela, 12 lipca 2026 (12:20): Polska - Japonia

Wcześniej - od 24 czerwca - czekają nas emocje związane z występem polskich siatkarzy w turnieju LN rozgrywanym w Polsce. Biało-Czerwoni zagrają w Gliwicach z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.

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