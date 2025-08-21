Mistrzostwa świata w siatkówce. Nasze piękne siatkarki błysną na rajskiej wyspie. Phuket czeka na Polki!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
PAP.
2025-08-21 11:55

Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna walkę w mistrzostwach świata w Tajlandii. Podopieczne Stefano Lavariniego, które w światowym rankingu zajmują wysokie 3. miejsce, trafiły do stosunkowo łatwej grupy, ale prawdziwe wyzwanie czeka je w fazie pucharowej. Już na wczesnym etapie mogą trafić na potęgę. Znamy skład i terminarz meczów biało-czerwonych.

Czas na najważniejszą imprezę sezonu! Polskie siatkarki rozpoczynają zmagania w mistrzostwach świata, które po raz pierwszy w historii odbywają się w Tajlandii. Turniej dla biało-czerwonych odbędzie się w egzotycznej scenerii, na rajskiej wyspie Phuket. Nasza drużyna, brązowe medalistki ostatniej Ligi Narodów, przystępuje do rywalizacji w roli jednych z faworytek do medalu.

Łaskawy los w grupie. Polki faworytkami na rajskiej wyspie

Na papierze losowanie fazy grupowej wydaje się dla Polek bardzo korzystne. Drużyna Stefano Lavariniego trafiła do grupy G, gdzie zmierzy się z Niemcami (11. w rankingu światowym), Wietnamem (22.) oraz Kenią (23.). Biorąc pod uwagę pozycję naszej reprezentacji (3. miejsce w rankingu FIVB), każdy inny wynik niż pewny awans z pierwszego miejsca będzie traktowany jako duża niespodzianka.

Przeczytaj także: Wspaniałe wieści przed mistrzostwami świata! Chodzi o Magdę Stysiak, po prostu rewelacja!

Biało-czerwone do turnieju przygotowywały się od początku sierpnia. W trakcie zgrupowania pokonały w sparingu Ukrainę 3:1, a tuż przed startem mundialu rozegrały w Tokio dwa mecze kontrolne z Japonią, oba przegrane 1:3.

Prawdziwe schody zaczną się w fazie pucharowej. Na drodze Włoszki?

O ile grupa wydaje się łatwa, o tyle droga do strefy medalowej będzie najeżona minami. Nowy format turnieju sprawia, że nasza grupa G krzyżuje się z grupą B, w której grają Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Jeśli Polki wygrają swoją grupę, w 1/8 finału zmierzą się z drugim zespołem grupy B. Jeśli zajmą drugie miejsce, trafią na zwycięzcę tej grupy.

Zobacz też: Katarzyna Skowrońska wyznała to otwarcie po 27 latach. "Jako 15-letnia dziewczynka..."

Wszystko wskazuje na to, że w fazie pucharowej już w 1/8 lub ćwierćfinale Polki mogą trafić na reprezentację Włoch. A to obecnie absolutna światowa potęga. Włoszki, prowadzone przez legendarnego Julio Velasco, wygrały ostatnią Ligę Narodów i legitymują się niesamowitą serią 29 zwycięstw z rzędu. To właśnie one są głównymi kandydatkami do złota, obok Brazylii, Turcji i USA.

Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na siatkarski mundial

Przed wylotem do Azji trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład. W porównaniu do drużyny, która zdobyła brąz w Lidze Narodów, zaszły dwie zmiany. Kontuzjowaną środkową Weronikę Centkę-Tietianiec zastąpiła Sonia Stefanik, a na pozycji rozgrywającej Marlena Kowalewska zajęła miejsce Alicji Grabki.

Super Sport SE Google News

Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata

  • Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska;
  • Środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik;
  • Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka;
  • Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak;
  • Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak.

Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2025: Terminarz meczów Polek w grupie G

  • 23 sierpnia (sobota), godz. 15:30: Polska - Wietnam
  • 25 sierpnia (poniedziałek), godz. 15:30: Polska - Kenia
  • 27 sierpnia (środa), godz. 15:30: Polska - Niemcy
Siatkarki gotowe na mistrzostwa świata
17 zdjęć
Przeczytaj także:
Polska siatkówka poniosła dużą stratę. „Był niezawodnym przyjacielem i wsparcie…
Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę?
Joanna Wołosz docenia pracę z trenerem Lavarinim
STEFANO LAVARINI
SIATKÓWKA