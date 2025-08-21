Czas na najważniejszą imprezę sezonu! Polskie siatkarki rozpoczynają zmagania w mistrzostwach świata, które po raz pierwszy w historii odbywają się w Tajlandii. Turniej dla biało-czerwonych odbędzie się w egzotycznej scenerii, na rajskiej wyspie Phuket. Nasza drużyna, brązowe medalistki ostatniej Ligi Narodów, przystępuje do rywalizacji w roli jednych z faworytek do medalu.

Łaskawy los w grupie. Polki faworytkami na rajskiej wyspie

Na papierze losowanie fazy grupowej wydaje się dla Polek bardzo korzystne. Drużyna Stefano Lavariniego trafiła do grupy G, gdzie zmierzy się z Niemcami (11. w rankingu światowym), Wietnamem (22.) oraz Kenią (23.). Biorąc pod uwagę pozycję naszej reprezentacji (3. miejsce w rankingu FIVB), każdy inny wynik niż pewny awans z pierwszego miejsca będzie traktowany jako duża niespodzianka.

Biało-czerwone do turnieju przygotowywały się od początku sierpnia. W trakcie zgrupowania pokonały w sparingu Ukrainę 3:1, a tuż przed startem mundialu rozegrały w Tokio dwa mecze kontrolne z Japonią, oba przegrane 1:3.

Prawdziwe schody zaczną się w fazie pucharowej. Na drodze Włoszki?

O ile grupa wydaje się łatwa, o tyle droga do strefy medalowej będzie najeżona minami. Nowy format turnieju sprawia, że nasza grupa G krzyżuje się z grupą B, w której grają Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Jeśli Polki wygrają swoją grupę, w 1/8 finału zmierzą się z drugim zespołem grupy B. Jeśli zajmą drugie miejsce, trafią na zwycięzcę tej grupy.

Wszystko wskazuje na to, że w fazie pucharowej już w 1/8 lub ćwierćfinale Polki mogą trafić na reprezentację Włoch. A to obecnie absolutna światowa potęga. Włoszki, prowadzone przez legendarnego Julio Velasco, wygrały ostatnią Ligę Narodów i legitymują się niesamowitą serią 29 zwycięstw z rzędu. To właśnie one są głównymi kandydatkami do złota, obok Brazylii, Turcji i USA.

Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na siatkarski mundial

Przed wylotem do Azji trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład. W porównaniu do drużyny, która zdobyła brąz w Lidze Narodów, zaszły dwie zmiany. Kontuzjowaną środkową Weronikę Centkę-Tietianiec zastąpiła Sonia Stefanik, a na pozycji rozgrywającej Marlena Kowalewska zajęła miejsce Alicji Grabki.

Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata

Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska;

Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska; Środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik;

Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik; Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka;

Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka; Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak;

Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak; Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak.

Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2025: Terminarz meczów Polek w grupie G

23 sierpnia (sobota), godz. 15:30: Polska - Wietnam

25 sierpnia (poniedziałek), godz. 15:30: Polska - Kenia

27 sierpnia (środa), godz. 15:30: Polska - Niemcy

