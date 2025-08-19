Polskie siatkarki we wtorek wylecą z Japonii do Tajlandii, gdzie już w sobotę, 23 sierpnia, rozpoczną walkę w FIVB Mistrzostwach Świata 2025. Czas spędzony w Tokio był kluczowy dla aklimatyzacji i zgrania zespołu, co podkreśla selekcjoner Biało-Czerwonych.

- Ten czterodniowy pobyt w Japonii był dla nas bardzo produktywny. Z pewnością nasz wcześniejszy przyjazd do Azji pomógł nam przezwyciężyć jet-lag i lepiej zaadaptować się do azjatyckich warunków - ocenia Stefano Lavarini. - Jesteśmy gotowi do podróży do Tajlandii i dalszego przygotowywania się do pierwszego meczu mistrzostw.

Trudne testy z Japonią. Trener wskazuje kluczowe wnioski

Podczas pobytu w Japonii Polki rozegrały dwa mecze kontrolne z gospodyniami. Oba spotkania zakończyły się porażkami 1:3, jednak wynik nie był w nich najważniejszy. Sparingi miały na celu przetestowanie taktyki oraz sprawdzenie formy zawodniczek, w tym powracających do kadry Marleny Kowalewskiej i Sonii Stefanik. Trener Lavarini dał szansę gry wszystkim siatkarkom powołanym na turniej.

- Mecze przeciwko Japonii, rywalowi o świetnej jakości i regularności, dały nam możliwość dostrzeżenia naszych słabych punktów i pracy nad nimi. Zobaczyliśmy także postęp, który zrobiliśmy w ostatnich tygodniach i dobre praktyki, które pomagają nam w realizacji naszych celów – dodał włoski szkoleniowiec.

Magdalena Stysiak liderką, ale inne też błyszczą

Najważniejszą informacją płynącą ze sparingów jest wysoka dyspozycja kluczowych zawodniczek. W pierwszym spotkaniu najskuteczniejszą siatkarką w polskim zespole była Magdalena Stysiak, która zdobyła 14 punktów. W drugim meczu ciężar gry wzięła na siebie Martyna Łukasik (13 pkt), a tylko o punkt mniej zanotowała środkowa Agnieszka Korneluk. Bardzo dobrą zmianę dała również Martyna Czyrniańska, która w niedzielę atakowała z ponad 70-procentową skutecznością. W szeregach rywalek błyszczała natomiast Mayu Ishikawa.

Terminarz Polek na MŚ 2025. Kiedy i z kim grają Biało-Czerwone?

Biało-Czerwone rywalizację w fazie grupowej rozpoczną w sobotę, 23 sierpnia, na wyspie Phuket. Ich pierwszymi rywalkami będą reprezentantki Wietnamu. Następnie Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) oraz Niemkami (środa, 27 sierpnia).

