Polscy siatkarze zmierzą się z Turcją w ćwierćfinale Mistrzostw Świata.

Mecz odbędzie się w środę o godzinie 14:00, a stawką jest awans do strefy medalowej.

Reprezentacja Polski wykorzystuje przerwę na regenerację, by z nową energią walczyć o półfinał.

Czy Biało-Czerwoni pokonają historycznie silną Turcję i zapewnią sobie miejsce w czołowej czwórce?

Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ. Bitwa o półfinał już w środę

Polscy siatkarze po zwycięstwie 3:1 nad Kanadą zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw świata. Organizatorzy turnieju na Filipinach potwierdzili już, że kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Turcji. To historyczny sukces dla naszych przeciwników, którzy w 1/8 finału poradzili sobie z Holandią, również wygrywając 3:1. Stawką środowego spotkania będzie awans do najlepszej czwórki mistrzostw świata.

Przeczytaj także: Gwiazda reprezentacji Turcji odgraża się Polakom przed ćwierćfinałem MŚ. Nie wahał się tego powiedzieć

Zwycięzca meczu Polska — Turcja w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Włochy — Belgia. Z perspektywy podopiecznych Nikoli Grbicia kluczowy jest teraz odpoczynek, co podkreśla libero naszej kadry, Jakub Popiwczak.

Dla siatkarzy terminarz mistrzostw jest niezwykle napięty, dlatego każdy dzień wolnego jest na wagę złota. Jakub Popiwczak nie ukrywa zadowolenia z faktu, że Polacy swój mecz 1/8 finału rozegrali jako jedni z pierwszych, co dało im cenną przerwę przed decydującym starciem.

Libero polskiej kadry podkreśla, że dłuższa przerwa to idealny moment na zresetowanie głów i nabranie sił. Jak sam przyznaje, możliwości spędzania wolnego czasu na Filipinach są ograniczone, co sprzyja koncentracji na celu.

- Mamy trzy dni przerwy, czyli to najdłuższa przerwa w tym turnieju. Nie ma tutaj zbyt wiele do roboty poza hotelami i galeriami. Natomiast na pewno znajdziemy chwilę, żeby odetchnąć, zresetować głowę - dodaje.

Jaki jest sposób na ćwierćfinał? Tłumaczy Jakub Popiwczak

Odpoczynek ma być fundamentem pod realizację głównego celu, jakim jest walka o medale. Biało-Czerwoni zamierzają wrócić na parkiet z nową energią, by pokonać Turków i zapewnić sobie miejsce w półfinale.

Zobacz też: Te słowa o polskich siatkarzach poszły w świat. Trener Kanady nie zawahał się ani chwili!

- Ja się bardzo cieszę, że zagraliśmy w ten pierwszy dzień jednej ósmej. Teraz mamy kilka dni, żeby odpocząć. Będziemy śledzić to, co się dzieje w innych grupach i będziemy się spokojnie przygotowywać - mówi "Piwko". - Na ćwierćfinał idziemy z dobrą energią i ze świetnym nastawieniem, żeby wejść do czwórki - kończy Jakub Popiwczak.

Kiedy mecz Polska - Turcja? Gdzie oglądać?

Mecz Polska - Turcja odbędzie się w środę o godzinie 15:00. Transmisja na Polsat i Polsat Sport 1.

Nikola Grbić opowiada o olimpijskim wyzwaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.