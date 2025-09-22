Polska zmierzy się z Turcją w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w siatkówce, a były selekcjoner kadry siatkarek ocenia szanse.

Piotr Makowski podkreśla rosnącą formę Polaków i przestrzega przed lekceważeniem tureckiej siatkówki.

Turcja, z silną ligą i doświadczonymi zawodnikami, może być czarnym koniem turnieju.

Czy Biało-czerwoni pokonają ambitnego rywala i awansują do strefy medalowej? Przekonaj się, czytając artykuł!

Reprezentacja Polski siatkarzy kontynuuje marsz po medal mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia po pewnym zwycięstwie 3:1 nad Kanadą zameldowali się w ćwierćfinale turnieju, gdzie czeka ich starcie z reprezentacją Turcji. Choć Biało-czerwoni są faworytami tego spotkania, były selekcjoner kobiecej kadry kadry Piotr Makowski przestrzega przed lekceważeniem rywala i wskazuje na rosnącą siłę tureckiej siatkówki.

Piotr Makowski: Widać budującą pewność siebie Polaków

Zdaniem Piotra Makowskiego, forma polskiego zespołu jest budowana w sposób przemyślany, a jej szczyt ma przyjść na kluczowe mecze fazy pucharowej. Obserwując postawę siatkarzy w ostatnim spotkaniu, ekspert jest dobrej myśli i zwraca uwagę na aspekt mentalny, który może być decydujący.

– Sztab trenera Nikoli Grbicia ma wypracowany sposób budowania formy na najważniejsze mecze – powiedział Makowski, cytowany przez Polską Agencję Prasową. – Tak, jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, jak choćby Ligi Narodów. Patrząc na zawodników podczas meczu z Kanadą, to ich dyspozycja idzie w górę. Widać to także po zachowaniu. Nie ma zmęczenia na twarzy, jest natomiast taka budująca pewność siebie - wyjaśniał.

Taka postawa to kluczowy sygnał przed najważniejszymi wyzwaniami. Pewność siebie, oparta na solidnym przygotowaniu fizycznym i taktycznym, jest fundamentem, na którym buduje się sukcesy w turniejach tej rangi.

Ekspert ostrzega przed Turkami. "Mają wielkie pieniądze i znane nazwiska"

Piotr Makowski zwraca jednak uwagę, że Turcja to rywal z ogromnym, choć nie do końca wykorzystanym potencjałem. Siła tureckiej siatkówki klubowej, napędzanej potężnymi sponsorami, sprawia, że tamtejsi zawodnicy na co dzień trenują i rywalizują z największymi gwiazdami. To doświadczenie może w końcu zaprocentować na poziomie reprezentacyjnym.

– Tureckie męskie kluby od wielu lat dysponują większymi pieniędzmi niż najlepsze polskie drużyny – wyjaśniał Makowski, cytowany przez PAP. – Bardzo bogaty jest Halbank Ankara i ma duże możliwości. W tamtejszej lidze grają lub grały najbardziej znane nazwiska, a zwykle tak jest, że ci krajowi zawodnicy rozwijają się przy gwiazdach - analizował.

Reprezentacja Turcji dołączy do topowych zespołów

Były selekcjoner kobiecej kadry podkreśla, że choć do tej pory męska kadra Turcji pozostawała w cieniu sukcesów żeńskiej reprezentacji, obecny turniej może być dla nich przełomowy.

– Turcy nie potrafili wykorzystać swojego potencjału i przełożyć go na reprezentację, jak to miało miejsce w przypadku kobiecej drużyny - wyznał Makowski, cytowany przez PAP. - Niewykluczone jednak, że może akurat ten moment właśnie następuje i męska reprezentacja Turcji wkrótce dołączy do tych topowych zespołów – podsumował ekspert.

Kiedy mecz Polska - Turcja? Gdzie transmisja?

Mecz Polska – Turcja w ćwierćfinale mistrzostw świata będzie więc nie tylko walką o półfinał, ale także testem dla Biało-czerwonych, którzy zmierzą się z niezwykle ambitnym i głodnym sukcesu rywalem. Spotkanie Polska - Turcja w 1/4 finału MŚ siatkarzy odbędzie się 24 września o godz. 14. Transmisję będzie można obejrzeć w stacjach Polsat i Polsat Sport 1.

Jak zaczynać niedzielę to właśnie w taki sposób 😎 małe, zdjęciowe przypomnienie o awansie reprezentacji Polski do ćwierćfinału mistrzostw świata 🔥📸 Volleyball World#MWCH #mistrzostwaświata #polskasiatkówka #reprezentacjapolski pic.twitter.com/1HhraOSM7L— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 21, 2025