Nikola Grbić stworzył potwora! Wielki wyczyn reprezentacji Polski, te liczby rzucają na kolana

Nikola Grbić ćwierćfinałów nie przegrywa. Niebywała statystyka

Reprezentacja Polski pokonała Turcję 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata. Nie było to nic zaskakującego – Polacy byli zdecydowanymi faworytami tego starcia i nie dali powodu, by w nich wątpić, mimo że w na tym turnieju doszło już do wielu niespodzianek – po prostu Polacy pokazali we wcześniejszych meczach, że potrafią zagrać na swoim odpowiednim poziomie, by odprawić takich rywali. Teraz poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej, ponieważ podopieczni Nikoli Grbicia w półfinale mistrzostw świata zmierzą się z Włochami, jedną z najmocniejszych drużyn na świecie, z którą grała w finale poprzednich mistrzostw świata i w finale mistrzostw Europy.

Polska - Włochy w półfinale MŚ! Siatkarze zapowiadają rewanż za poprzedni finał. "Wszystko na 100 procent"

Zanim jednak dojdzie do tego przedwczesnego finału, warto nieco zatrzymać się przy wyniku osiągniętym przez Polaków. Pokonanie Turcji samo w sobie nie jest niczym szczególnym, choćby dlatego, że to drużyna, która właśnie... debiutowała na tym etapie turnieju. Polacy są całkowicie po drugiej stronie tego zagadnienia. Okazuje się bowiem, że pod wodzą Nikoli Grbicia reprezentacja Polski... jeszcze nie przegrała żadnego ćwierćfinału międzynarodowych zawodów!

Polacy w półfinale mistrzostw świata! Rywale rozbici w pył. Jakub Kochanowski ostrzega przed Włochami

Na tę ciekawą statystykę uwagę zwrócił Jakub Balcerzak na portalu X. Jak wyliczył, pod wodzą Nikoli Grbicia Polacy brali udział w ośmiu ćwierćfinałach międzynarodowych imprez i w żadnym nie ponieśli porażki. Wliczają się w to cztery ćwierćfinały Ligi Narodów, dwa ćwierćfinały mistrzostw świata i po jednym ćwierćfinale mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich. Co ciekawe, w tych 8 meczach tylko jeden rywal się powtórzył i była to Brazylia w Lidze Narodów 2023 i 2024. Poza tym mierzyliśmy się z Iranem (LN 2022), USA (MŚ 2022), Serbia (ME 2023), Słowenia (IO 2024), Japonia (LN 2025) i teraz Turcja na mistrzostwach świata 2025.

❗️JESZCZE NIGDY ZA KADENCJI NIKOLI GRBICIA NIE PRZEGRALIŚMY ĆWIERĆFINAŁU IMPREZY MIĘDZYNARODOWEJ! 🤯🟢: Liga Narodów 2022:Reprezentacja Iranu 🇮🇷 (3-2)🟢: Mistrzostwa Świata 2022:Reprezentacja USA 🇺🇲 (3-2)🟢: Liga Narodów 2023:Reprezentacja Brazylii 🇧🇷 (3-0)🟢:… pic.twitter.com/d8oliaEvBk— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 24, 2025