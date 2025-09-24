Polska zmierzy się z Włochami w półfinale Mistrzostw Świata, co będzie rewanżem za finał sprzed trzech lat.

Kamil Semeniuk podkreśla, że siły zostały zachowane na to kluczowe starcie.

Jakub Kochanowski zapowiada, że obie drużyny zagrają na maksimum swoich możliwości.

Kto wyjdzie zwycięsko z tego "przedwczesnego finału" i zagra o złoto?

Reprezentacja Polski na turniej na Filipinach przyleciała jako jeden z głównych faworytów do złotego medalu. Wicemistrzowie olimpijscy i zwycięzcy tegorocznej Ligi Narodów w ćwierćfinale gładko rozprawili się z Turcją 3:0. Włosi, którzy bronią tytułu, w równie imponującym stylu pokonali Belgię, także bez straty seta. Sobotnie starcie będzie więc rewanżem za finał z 2021 roku, kiedy w katowickim Spodku to siatkarze z Półwyspu Apenińskiego cieszyli się ze złota.

Semeniuk: "Siły są zachowane na przedwczesny finał"

Polacy w meczu z Turcją kontrolowali przebieg gry od początku do końca, nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. Jak przyznaje Kamil Semeniuk, spokojne zwycięstwo było ważne w kontekście nadchodzącego, znacznie trudniejszego wyzwania.

- Wygraliśmy trzy do zera, myślę, że bez jakichś większych emocji i dużego nakładu sił. Tym lepiej dla nas, że te siły są zachowane na, myślę, przedwczesny finał - ocenił przyjmujący polskiej kadry.

Teraz nikt nie zamierza się oszczędzać. Semeniuk wysłał jasny sygnał przed starciem z mistrzami świata.

- Wszystko na 100 procent, ile mamy, tyle dajemy w półfinale z Włochami. Zobaczymy, jak to się potoczy - zapowiedział.

Kochanowski: "Wygra lepszy"

W podobnym tonie wypowiada się środkowy reprezentacji Polski, Jakub Kochanowski. Zwraca on uwagę, że mecze na tym etapie turnieju to zupełnie inna historia i dotychczasowe wyniki nie mają większego znaczenia.

- To takie mecze, które są osobną historią. W półfinale to będzie już zupełnie co innego - uważa Kochanowski.

Polski siatkarz jest przekonany, że kibiców czeka widowisko na najwyższym światowym poziomie, w którym o zwycięstwie zadecyduje dyspozycja dnia.

- Obie drużyny, zarówno my, jak i Włosi, zagramy na pewno swoją najlepszą siatkówkę, na jaką nas w tym momencie stać, i wygra lepszy - podsumował środkowy Biało-Czerwonych.

KAMIL SEMENIUK O ATMOSFERZE W KADRZE SIATKARZY. TE SŁOWA MÓWIĄ BARDZO WIELE