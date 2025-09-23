Polska zmierzy się z Turcją w ćwierćfinale MŚ, a dla Norberta Hubera stawka jest podwójna – awans lub... strata finansowa.

Rodzina siatkarza przyleci na Filipiny tylko, jeśli Polacy wygrają, co stanowi dla niego dodatkową motywację.

Huber zdradził, że porażka wiązałaby się dla niego z kosztami rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a Polacy mają rezerwację lotu powrotnego dopiero na poniedziałek, sugerując finał.

Czy polscy siatkarze sprostają oczekiwaniom i zapewnią sobie oraz rodzinie Hubera dalszą obecność na turnieju?

Przed reprezentacją Polski w siatkówce mężczyzn kluczowe starcie na mistrzostwach świata rozgrywanych na Filipinach. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni podejmą reprezentację Turcji, a stawką jest awans do strefy medalowej. Podopieczni Nikoli Grbicia są faworytami, ale doskonale wiedzą, że na tym etapie turnieju nie ma już słabych drużyn. O wyjątkowym podejściu do tego spotkania opowiedział środkowy polskiej kadry, Norbert Huber.

MŚ siatkarzy: Polska - Turcja. Niezwykła historia Jakuba Nowaka. Tego o nim nie wiecie!

Wyjątkowa motywacja dla Hubera. Rodzina czeka na sygnał

Dla każdego sportowca wsparcie najbliższych jest bezcenne, zwłaszcza podczas tak ważnego turnieju. Norbert Huber zdradził, że jego rodzina jest w gotowości, by przylecieć do Manili i kibicować mu na żywo. Jest jednak jeden warunek – Polska musi wygrać z Turcją. Jak przyznał siatkarz, wiąże się z tym również pewna presja finansowa.

- Chciałbym, żebyśmy przebrnęli do następnego etapu - powiedział Norbert Huber, cytowany przez Polską Agencję Prasową. - Wtedy do Manili przylecą rodzice i siostra. To dla mnie dodatkowa motywacja. Jeżeli odpadniemy, to będę „w plecy” kilkanaście tysięcy złotych - zdradził siatkarz.

To szczere wyznanie pokazuje, jak wiele dla siatkarza znaczy obecność rodziny i jak bardzo jest zdeterminowany, by zapewnić drużynie awans do półfinału.

MŚ w siatkówce: Polska - Turcja. Piotr Makowski wskazał ukryty potencjał Turków

Plan jest jeden: finał. "Samolot mamy na poniedziałek"

Polscy siatkarze mają jasno określony cel na ten turniej. Mimo że każdy kolejny mecz jest trudniejszy, drużyna czuje się pewnie i mierzy w najwyższe laury. Doświadczenie zebrane w najważniejszych turniejach procentuje, a zespół nie zamierza wracać do domu wcześniej, niż to konieczne.

- Z każdym meczem jest trudniej. Stawka jest większa. Jako drużyna graliśmy jednak w ważniejszych meczach niż ćwierćfinał z Turcją - tłumaczył Huber, cytowany przez PAP.

Jego kolejne słowa nie pozostawiają złudzeń co do ambicji zespołu.

- Samolot mamy zarezerwowany na poniedziałek, więc dobrze byłoby zagrać w finale - podkreślił.

W przypadku zwycięstwa nad Turcją, Polacy w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą pary Włochy - Belgia.

MŚ siatkarzy: O której ćwierćfinał Polska – Turcja? Kiedy grają Polacy?

Huber z szacunkiem o reprezentacji Turcji

Mimo roli faworyta, w polskim zespole nie ma mowy o lekceważeniu rywala. Turcy udowodnili już na tym turnieju, że potrafią grać w siatkówkę na wysokim poziomie. Norbert Huber podkreśla, że Biało-Czerwoni podchodzą do tego spotkania z pełną koncentracją.

- Mamy szacunek do rywala. Myślimy o nim bardzo poważnie. Gra dobrą siatkówkę - zaznaczył środkowy, cytowany przez PAP.

MŚ w siatkówce: Polska gra z Turcją o półfinał! Marcin Komenda nie ma wątpliwości, o Turkach mówi jasno: "Będzie męska siatkówka"

Kiedy mecz Polska - Turcja? Gdzie transmisja?

Mecz Polska - Turcja w 1/4 finału MŚ siatkarzy odbędzie się 24 września o godz. 14:00. Transmisję będzie można obejrzeć w stacjach Polsat i Polsat Sport 1.

MŚ w siatkówce. Polska kontra Turcja w ćwierćfinale. Jakub Popiwczak ujawnia plan na Turków, to będzie kluczowe