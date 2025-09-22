Reprezentacja Polski siatkarzy 24 września w ćwierćfinale MŚ na Filipinach zmierzy się z Turcją.

W składzie Biało-Czerwonych jest Jakub Nowak, który przed laty trenował piłkę nożną.

Jego piłkarskie doświadczenia pomogły mu w siatkówce, a on kibicuje FC Barcelonie.

Czy to nietypowe przygotowanie pomoże Polsce w walce o strefę medalową? Dowiedz się więcej!

Stawka meczu jest ogromna: awans do strefy medalowej mistrzostw świata. Reprezentacja Polski siatkarzy po pokonaniu Kanady 3:1 kontynuuje swoją misję, a kolejnym przystankiem na drodze do medalu jest ćwierćfinałowe starcie z Turcją. Rywale w 1/8 finału wyeliminowali Holandię. To ich najlepszy wynik w historii występów na mundialu. Zwycięzca tego pojedynku w półfinale trafi na lepszego z pary Włochy - Belgia.

Jakub Nowak: Uznałem, że piłka nie jest dla mnie

W polskiej kadrze pełna koncentracja, a jednym z graczy, którzy marzą o historycznym sukcesie, jest Jakub Nowak. Przed laty trenował piłkę nożną, ale ostatecznie uznał, że to nie jest sport, w którym może w pełni rozwinąć skrzydła.

- Nie czułem, że odnajduje się w tym w 100 procentach - opowiadał przed turniejem Nowak. - Uznałem, że piłka nożna to nie będzie dla mnie najlepszy sport. Powiedziałem mamie, że nie do końca mi to leży. Grałem w piłkę na lewej obronie lub jako defensywny pomocnik - wyjawił.

Postawił na siatkówkę, ale początki Nowak miał trudne

Impuls do zmiany dała mu mama, która zachęcała go do aktywności fizycznej.

- Choć bardzo lubię piłkę, to jednak naszedł dzień, kiedy mama zaproponowała mi, że może trzeba coś zmienić - zdradził nam wtedy Nowak. - Zresztą ona zawsze mówiła, że warto, bym nie siedział przed komputerem, tylko coś robił. Poszedłem na pierwszy trening siatkarski, ale przez pierwsze dwa lata nie układało się to za kolorowo. Starałem się jednak wszystko jak najlepiej wykonywać - zaznaczył.

Siatkarz wyznał, że zawsze lubił Barcelonę

Jak się okazało, lata spędzone na murawie zaprocentowały na siatkarskim parkiecie.

- Uprawianie piłki bardzo mi pomogło w kształtowaniu się siatkarskim - ocenił Nowak. - Przydało się dobre bieganie, również taka elastyczność. Nie raz zdarzyło mi się odbić piłkę nogą w siatkówce. Umiejętności futbolowe mi pomogły. Ale miłość do piłki pozostała. Są drużyny, którym kibicuję i które oglądam. Zawsze lubiłem Barcelonę - zaskoczył reprezentant Polski.

Kiedy mecz Polska - Turcja? Gdzie transmisja?

Starcie z Turcją to dla Biało-Czerwonych nie tylko szansa na awans do najlepszej czwórki świata, ale także poważny sprawdzian formy przeciwko niezwykle zmotywowanemu i nieobliczalnemu przeciwnikowi. Emocje gwarantowane! Mecz Polska - Turcja w 1/4 finału MŚ siatkarzy odbędzie się 24 września o godz. 14:00. Transmisję będzie można obejrzeć w stacjach Polsat i Polsat Sport 1.

