MŚ siatkarzy: O której ćwierćfinał Polska – Turcja? Kiedy grają Polacy?

Reprezentacja Polski siatkarzy zagra w ćwierćfinale mistrzostw rozgrywanych na Filipinach. Polacy zaczęli zmagania od fazy grupowej, z której awans był dla aktualnych wicemistrzów świata i olimpijskich po prostu obowiązkiem. W meczach ze zdecydowanie niżej notowanymi drużynami Rumunii i Kataru podopieczni Nikoli Grbicia mieli problemy jedynie w pierwszym secie meczu otwarcia z Rumunami. Już po tych dwóch zwycięstwach za pełną pulę Polacy zapewnili sobie awans do 1/8 finału MŚ, a w ostatnim grupowym starciu po twardym boju ograli Holandię 3:1 i wyszli do fazy pucharowej z 1. miejsca. To oznaczało starcie w 1/8 finału z teoretycznie słabszą drużyną grupy G – Kanadą.

Polscy siatkarze w ćwierćfinale MŚ! Kanada się postawiła, ale nie dała rady

Kanadyjczycy przegrali rywalizację grupową o 1. miejsce z Turcją i wpadli przez to na Polskę już w tej fazie turnieju. Nie sprzedali jednak tanio skóry i naprawdę mocno powalczyli z Biało-Czerwonymi. Po dwóch setach było 1:1, ale podrażnieni słabszą drugą partią Polacy włączyli wyższy bieg i pewnie zamknęli mecz w dwóch kolejnych setach. Wygrana 3:1 dała im awans do ćwierćfinału, w którym zmierzą się ze wspomnianą wcześniej Turcją.

Turcy są jednym z objawień tegorocznych MŚ i wykorzystali rozstawienie w 1/8 finału, pokonując Holandię 3:1. Już przed rozpoczęciem meczu Polacy wiedzieli, że w ćwierćfinale czeka na nich Turcja, a spotkanie o półfinał MŚ odbędzie się w środę, 24 września. Będzie to drugie spotkanie dnia o godzinie 14:00 czasu polskiego. Wcześniej odbędzie się ćwierćfinał Włochy - Belgia, którego zwycięzca to ewentualny rywal Biało-Czerwonych w półfinale.

Po ćwierćfinale przedwczesny finał?

Oznacza to, że polscy siatkarze po kilku spokojniejszych dniach przerwy wkraczają w decydującą fazę turnieju MŚ. Niewykluczone, że już w półfinale spotkają się aktualni mistrzowie (Włosi) i wicemistrzowie świata (Polacy), którzy dopiero co rywalizowali przecież w finale tegorocznej Ligi Narodów. Najpierw siatkarze Grbicia muszą jednak skupić się na czarnym koniu turnieju z Turcji.