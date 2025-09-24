Polska w półfinale MŚ siatkarzy! Turcja rozbita w ćwierćfinale

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-09-24 15:24

Polscy siatkarze zagrają w półfinale mistrzostw świata! W środowym ćwierćfinale nie dali najmniejszych szans Turcji i pewnie wygrali 3:0 w nieco ponad godzinę. Biało-Czerwoni są już w strefie medalowej, a teraz czeka ich "przedwczesny finał". W półfinale zagrają z aktualnymi mistrzami świata - Włochami. Ci we wcześniejszym ćwierćfinale równie gładko ograli Belgię 3:0. Poniżej zapis naszej relacji na żywo z meczu Polska - Turcja.

Polska - Turcja NA ŻYWO. Siatkarze grają w ćwierćfinale MŚ! [Wynik LIVE]

i

Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe Polska - Turcja NA ŻYWO. Siatkarze grają w ćwierćfinale MŚ! [Wynik LIVE]

Polska - Turcja 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Turcja: Tumer, Matić, Bulbul, Mandiraci, M. Lagumdzija, A. Lagumdzija, Yuksel, Hatipoglu, Yenipazar, Bayraktar, Kaya, Kirkit, Koc, Kaplan

MŚ siatkarzy: Polska - Turcja

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ! Początek spotkania o godzinie 14:00.

13:40

MŚ siatkarzy - drabinka. Polacy znają już rywala w półfinale!
MŚ siatkarzy - drabinka. Polacy znają już rywala w półfinale!

Do meczu zostało 20 minut. Przypomnijmy, że zwycięzca tego ćwierćfinału zagra w półfinale z Włochami, którzy ograli dzisiaj Belgię 3:0.

Poznaliśmy właśnie wyjściowy skład Polaków na ćwierćfinał!

Rozgrzewka przed meczem dobiega końca. Za chwilę oficjalna prezentacja i początek ćwierćfinału!

I już czas na hymny. Najpierw turecki.

A teraz "Mazurek Dąbrowskiego"!

Bulbul, Yenipazar, M. Lagumdzija, Matić, A. Lagumdzija, Yuksel, Bayraktar - to skład Turcji.

Sędzią dzisiejszego meczu doświadczony Juraj Mokry.

0:0

Zaczynamy od zagrywki Turcji!

1:0

Świetne przyjęcie Semeniuka i skuteczny atak Leona!

1:1

Kapitalna obrona Hubera, ale w ponowionej akcji Matić skutecznie zaatakował ze środka.

2:1

Odpowiedź Kochanowskiego ze środka!

3:2

Fantastyczny atak Leona po ciasnym skosie!

3:3

Pierwsza zagrywka Leona niestety w siatkę.

5:4

Turcy mieli kontrę na pierwsze prowadzenie w meczu, ale fantastycznie zagraliśmy w bloku na środku!

6:4

I nieudany atak Turcji z drugiej linii!

7:4

Skuteczna kontra Hubera ze środka!

8:4

Autowy atak Yuksela i coraz większa przewaga Polski! Pierwszy czas dla trenera Turcji.

9:4

I kolejny wyblok Polaków, tym razem na środku, a później skuteczna kontra w wykonaniu Kurka!

10:6

Często gra na razie środkiem turecki rozgrywający Yenipazar. To dla niego szczególny mecz, bo jego żona jest Polką!

12:7

Blisko asa po zagrywce Yenipazara, ale jednak minimalny aut.

13:8

Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kapitalny blok na atakującym Lagumdziji!

14:9

Świetnie wystawił jedną ręką Komenda i wykorzystał to ze środka Kochanowski!

15:10

Potężny atak Semeniuka z lewego skrzydła!

16:10

Świetna obrona Popiwczaka i skutecznie Semeniuk na potrójnym bloku!

17:12

Ładna kiwka Bulbula ze środka.

19:13

Świetnie gramy na razie w ataku, na naprawdę wysokiej skuteczności! Tym razem Kurek z prawego skrzydła.

20:13

I jeszcze blok Leona! Próbował go kiwnąć M. Lagumdzija - przyjmujący. Drugi czas dla Turcji.

21:13

Kolejny blok, tym razem na drugim Lagumdziji - atakującym!

22:13

As Kurka po taśmie! Szczęście sprzyja po prostu lepszym.

23:13

Potężna zagrywka Kurka i zablokowany przyjmujący Lagumdzija z wysokiej piłki!

23:14

Uciekli Turcy z tego ustawienia, ale w tym secie nie powinni już nam zagrozić. Podwójna zmiana Polski na końcówkę - Firlej i Sasak.

24:14

Teraz to Firlej uratował piłkę jedną ręką na środek! Turcja poprosiła o challenge, czy nie popełnił błędu, ale nasz rozgrywający zrobił to perfekcyjnie.

24:15

Jeszcze bronią się Turcy. Granieczny wpisany dziś jako przyjmujący wszedł do pomocy za Leona.

Challenge piłki setowej...

25:15

Koniec seta! Kochanowski zdobył punkt po ręce rywala!

Fantastyczny pierwszy set w wykonaniu Polaków! Prosimy o jeszcze dwa!

0:0

Semeniuk rozpoczyna 2. seta!

2:1

As serwisowy Hubera!

3:1

Pomylił się atakujący Lagumdzija!

4:1

Kochanowski pewnie skończył przechodzącą piłkę po zagrywce!

6:2

Świetnie w obronie Leon, a następnie w ataku!

6:3

Ajjjjj! Kurek ustrzelił zagrywką stojącego pod siatką Komendę.

8:4

Świetnie zagrał z blokiem Semeniuk i w ponowionej akcji uderzył nie do obrony!

10:6

Nie do zatrzymania jest dziś Huber!

11:7

Ależ cios Kurka z prawej strony! Trafił w drugi metr!

12:8

Zaiskrzyło na parkiecie! Turek kiwnął z lewego skrzydła, a Polacy od razu protestowali i sędzia przyznał im rację co do rzuconej piłki.

13:8

Piłka znowu poszła na lewą stronę, ale A. Lagumdzija spotkał się z potężnym potrójnym blokiem! Czas dla Turcji.

13:10

Tym razem skuteczna kontra Turków.

14:10

Leon potężnie poprawił z lewej strony!

15:10

I poprawił asem Wilfredo!

17:12

Niezawodny dziś Kamil Semeniuk pomimo bloku rywali!

18:15

Nie przepchnął się Leon i skuteczna kontra Turków - Lagumdzija z prawego ataku.

18:16

Zatrzymany pojedynczym blokiem Kurek. Pierwszy dziś czas dla Nikoli Grbicia.

19:16

Kurek kiwał, ale agresywnie i skutecznie!

20:17

Leon z problemami w przyjęciu, ale kapitalnie zaatakował z sytuacyjnej piłki na potrójnym bloku!

21:18

Koc wszedł na zagrywkę i szukał asa w boczną linię, ale się pomylił.

22:19

Seria nieudanych zagrywek Polaków, ale Bulbul odpowiedział tym samym.

22:21

Nie do wiary! Sędzia odgwizdał rzuconą piłkę Semeniukowi, choć ten kontakt wyglądał naprawdę dobrze... Drugi czas dla Polski.

23:21

Po przerwie pomylił się Lagumdzija na zagrywce!

24:22

Granieczny wszedł do przyjęcia i spisał się świetnie, dzięki czemu Huber zaatakował ze środka!

24:22

Drugi czas Turcji tuż przed polską zagrywką.

I znów challenge przy piłce setowej...

25:22

Nie było bloku! Polska prowadzi 2:0!

Polacy podali rękę rywalom błędami w polu serwisowym, ale nie przeszkodziły im nawet takie błędy:

Trener Turcji wścieka się przed 3. setem, że jego drużyna gra bez dobrej zagrywki i w takim wydaniu nie ma szans z silną Polską.

1:0

Trzeci set rozpoczął się od zepsutej zagrywki Turcji!

2:0

Lagumdzija zaatakował z lewej strony w aut!

4:2

Kapitalny pajp z Semeniukiem!

5:3

Kurek mocno po bloku z prawej strony!

6:4

Huber potężnie uderzył ze środka i trafił w rywala! Od razu poszedł go przeprosić.

6:6

Skuteczna kontra Turków, M. Lagumdzija obił nasz blok.

7:6

Dwa razy szczęśliwie wybronili się Turcy, aż w końcu Semeniuk uderzył przepięknie po prostej!

8:6

I blok! Kapitalnie zamknął to Leon!

9:6

Szczęśliwy skrót Semeniuka po taśmie i Kurek szybko skończył naszą kontrę! Przerwa dla Turcji.

10:7

Huber skutecznie ze środka!

12:8

Kurek na kontrze po podwójnym bloku!

12:10

Leon mocno po skosie, ale tym razem w aut.

13:10

Leon z trudnej piłki po słabym przyjęciu, ale świetnie obił blok!

14:11

Sięgnął jedną ręką Komenda po awaryjnym przyjęciu i Kochanowski wykorzystał to ze środka!

15:11

Autowy atak Yuksela!

16:11

As Kochanowskiego! Zaskoczył rywali skrótem!

16:11

Najprawdopodobniej ostatni czas dla Turcji w tych MŚ.

17:12

Na dwa razy Semeniuk, ale ponownie skutecznie!

18:13

Huber ze środka!

18:15

Szczęśliwy as Tumera, piłka zahaczyła o taśmę i wpadła w narożnik.

19:15

A teraz Tumer już w siatkę.

19:17

Błąd w komunikacji i asekuracji po ataku Kurka, Turcja zmniejsza naszą przewagę.

20:17

Świetnie Leon po skosie nad tureckim blokiem!

21:18

Zepsuł zagrywkę M. Lagumdzija!

21:19

Granieczny ponownie wszedł do przyjęcia, a Nikola Grbić poprosił do tego o przerwę przed zagrywką rywali.

22:19

Mocno i skutecznie Kurek po bloku!

23:19

Dwa punkty do półfinału! Kurek wykorzystał kontrę, świetna zagrywka Kochanowskiego!

24:19

AS KOCHANOWSKIEGO! Piłki meczowe!

25:19

I DRUGI AS KOCHANOWSKIEGO! Polska w półfinale MŚ!

Teraz przed Polakami przedwczesny finał!

Już tylko dwa mecze i azjatyckie kibicki będą mogły świętować złoto z Polakami!

To koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.

Polscy siatkarze pewnie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W fazie grupowej wygrali 3:0 z Rumunią i Katarem, a następnie ograli 3:1 Holandię i z 1. miejsca awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzyli się z Kanadą, ale drobne problemy mieli tylko w drugim secie, wygrywając ostatecznie 3:1. Teraz na ich drodze do półfinału stoi rewelacja turnieju - Turcja. Niezależnie od wyniku ćwierćfinału z Polską, Turcy zachwycili już świat siatkówki na tych MŚ.

Turecki siatkarz ma żonę Polkę. W ćwierćfinale MŚ zagra z Polską. Oto piękna Maja

Polska - Turcja na żywo. Relacja live z ćwierćfinału MŚ siatkarzy

W fazie grupowej Turcja dość niespodziewanie okazała się lepsza od Japonii (3:0) i Kanady (3:0) i z kompletem zwycięstw awansowała do 1/8 finału. W niej Turcy wykorzystali rozstawienie i ograli Holandię 3:1, dzięki czemu awansowali do najlepszej "8" MŚ. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i rywale Polaków chcą sprawić w ćwierćfinale kolejną sensację w tym turnieju. Nie mają nic do stracenia, bo to Biało-Czerwoni są faworytem i kibice ostrzą już sobie zęby na przedwczesny finał Polska - Włochy w półfinale. Włosi wygrali dzisiaj w ćwierćfinale z Belgią 3:0 i czekają na zwycięzcę meczu Polska - Turcja. Wierzymy, że będą to podopieczni Nikoli Grbicia!

