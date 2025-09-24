Polska w półfinale MŚ siatkarzy! Turcja rozbita w ćwierćfinale

Polska - Turcja 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Turcja: Tumer, Matić, Bulbul, Mandiraci, M. Lagumdzija, A. Lagumdzija, Yuksel, Hatipoglu, Yenipazar, Bayraktar, Kaya, Kirkit, Koc, Kaplan

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

MŚ siatkarzy: Polska - Turcja Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ! Początek spotkania o godzinie 14:00. 13:40 MŚ siatkarzy - drabinka. Polacy znają już rywala w półfinale! Do meczu zostało 20 minut. Przypomnijmy, że zwycięzca tego ćwierćfinału zagra w półfinale z Włochami, którzy ograli dzisiaj Belgię 3:0. Poznaliśmy właśnie wyjściowy skład Polaków na ćwierćfinał! Ćwierćfinał #MWCH2025 z 🇹🇷

rozpoczną: Bartosz Kurek, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (L)

Powodzenia! pic.twitter.com/thzQqThc5y — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 24, 2025 Rozgrzewka przed meczem dobiega końca. Za chwilę oficjalna prezentacja i początek ćwierćfinału! I już czas na hymny. Najpierw turecki. A teraz "Mazurek Dąbrowskiego"! Bulbul, Yenipazar, M. Lagumdzija, Matić, A. Lagumdzija, Yuksel, Bayraktar - to skład Turcji. Sędzią dzisiejszego meczu doświadczony Juraj Mokry. 0:0 Zaczynamy od zagrywki Turcji! 1:0 Świetne przyjęcie Semeniuka i skuteczny atak Leona! 1:1 Kapitalna obrona Hubera, ale w ponowionej akcji Matić skutecznie zaatakował ze środka. 2:1 Odpowiedź Kochanowskiego ze środka! 3:2 Fantastyczny atak Leona po ciasnym skosie! 3:3 Pierwsza zagrywka Leona niestety w siatkę. 5:4 Turcy mieli kontrę na pierwsze prowadzenie w meczu, ale fantastycznie zagraliśmy w bloku na środku! 6:4 I nieudany atak Turcji z drugiej linii! 7:4 Skuteczna kontra Hubera ze środka! 8:4 Autowy atak Yuksela i coraz większa przewaga Polski! Pierwszy czas dla trenera Turcji. 9:4 I kolejny wyblok Polaków, tym razem na środku, a później skuteczna kontra w wykonaniu Kurka! 10:6 Turecki siatkarz ma żonę Polkę. W ćwierćfinale MŚ zagra z Polską. Oto piękna Maja Często gra na razie środkiem turecki rozgrywający Yenipazar. To dla niego szczególny mecz, bo jego żona jest Polką! 12:7 Blisko asa po zagrywce Yenipazara, ale jednak minimalny aut. 13:8 Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kapitalny blok na atakującym Lagumdziji! 14:9 Świetnie wystawił jedną ręką Komenda i wykorzystał to ze środka Kochanowski! 15:10 Potężny atak Semeniuka z lewego skrzydła! 16:10 Świetna obrona Popiwczaka i skutecznie Semeniuk na potrójnym bloku! 17:12 Ładna kiwka Bulbula ze środka. 19:13 Świetnie gramy na razie w ataku, na naprawdę wysokiej skuteczności! Tym razem Kurek z prawego skrzydła. 20:13 I jeszcze blok Leona! Próbował go kiwnąć M. Lagumdzija - przyjmujący. Drugi czas dla Turcji. 21:13 Kolejny blok, tym razem na drugim Lagumdziji - atakującym! 22:13 As Kurka po taśmie! Szczęście sprzyja po prostu lepszym. 23:13 Potężna zagrywka Kurka i zablokowany przyjmujący Lagumdzija z wysokiej piłki! 23:14 Uciekli Turcy z tego ustawienia, ale w tym secie nie powinni już nam zagrozić. Podwójna zmiana Polski na końcówkę - Firlej i Sasak. 24:14 Teraz to Firlej uratował piłkę jedną ręką na środek! Turcja poprosiła o challenge, czy nie popełnił błędu, ale nasz rozgrywający zrobił to perfekcyjnie. 24:15 Jeszcze bronią się Turcy. Granieczny wpisany dziś jako przyjmujący wszedł do pomocy za Leona. Challenge piłki setowej... 25:15 Koniec seta! Kochanowski zdobył punkt po ręce rywala! Fantastyczny pierwszy set w wykonaniu Polaków! Prosimy o jeszcze dwa! Jest pięknie #gangłysego pic.twitter.com/YB44e2pIBP — Pam_666 (@madandmean6661) September 24, 2025 0:0 Semeniuk rozpoczyna 2. seta! 2:1 As serwisowy Hubera! 3:1 Pomylił się atakujący Lagumdzija! 4:1 Kochanowski pewnie skończył przechodzącą piłkę po zagrywce! 6:2 Świetnie w obronie Leon, a następnie w ataku! 6:3 Ajjjjj! Kurek ustrzelił zagrywką stojącego pod siatką Komendę. 8:4 Świetnie zagrał z blokiem Semeniuk i w ponowionej akcji uderzył nie do obrony! 10:6 Nie do zatrzymania jest dziś Huber! 11:7 Ależ cios Kurka z prawej strony! Trafił w drugi metr! 12:8 Zaiskrzyło na parkiecie! Turek kiwnął z lewego skrzydła, a Polacy od razu protestowali i sędzia przyznał im rację co do rzuconej piłki. 13:8 Piłka znowu poszła na lewą stronę, ale A. Lagumdzija spotkał się z potężnym potrójnym blokiem! Czas dla Turcji. 13:10 Tym razem skuteczna kontra Turków. 14:10 Leon potężnie poprawił z lewej strony! 15:10 I poprawił asem Wilfredo! 17:12 Niezawodny dziś Kamil Semeniuk pomimo bloku rywali! 18:15 Nie przepchnął się Leon i skuteczna kontra Turków - Lagumdzija z prawego ataku. 18:16 Zatrzymany pojedynczym blokiem Kurek. Pierwszy dziś czas dla Nikoli Grbicia. 19:16 Kurek kiwał, ale agresywnie i skutecznie! 20:17 Leon z problemami w przyjęciu, ale kapitalnie zaatakował z sytuacyjnej piłki na potrójnym bloku! 21:18 Koc wszedł na zagrywkę i szukał asa w boczną linię, ale się pomylił. 22:19 Seria nieudanych zagrywek Polaków, ale Bulbul odpowiedział tym samym. 22:21 Nie do wiary! Sędzia odgwizdał rzuconą piłkę Semeniukowi, choć ten kontakt wyglądał naprawdę dobrze... Drugi czas dla Polski. 23:21 Po przerwie pomylił się Lagumdzija na zagrywce! 24:22 Granieczny wszedł do przyjęcia i spisał się świetnie, dzięki czemu Huber zaatakował ze środka! 24:22 Drugi czas Turcji tuż przed polską zagrywką. I znów challenge przy piłce setowej... 25:22 Nie było bloku! Polska prowadzi 2:0! Polacy podali rękę rywalom błędami w polu serwisowym, ale nie przeszkodziły im nawet takie błędy: XDDDDDDDD ❤️#gangłysego

pic.twitter.com/Io4Wz28I8d — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 24, 2025 Trener Turcji wścieka się przed 3. setem, że jego drużyna gra bez dobrej zagrywki i w takim wydaniu nie ma szans z silną Polską. 1:0 Trzeci set rozpoczął się od zepsutej zagrywki Turcji! 2:0 Lagumdzija zaatakował z lewej strony w aut! 4:2 Kapitalny pajp z Semeniukiem! 5:3 Kurek mocno po bloku z prawej strony! 6:4 Huber potężnie uderzył ze środka i trafił w rywala! Od razu poszedł go przeprosić. 6:6 Skuteczna kontra Turków, M. Lagumdzija obił nasz blok. 7:6 Dwa razy szczęśliwie wybronili się Turcy, aż w końcu Semeniuk uderzył przepięknie po prostej! 8:6 I blok! Kapitalnie zamknął to Leon! 9:6 Szczęśliwy skrót Semeniuka po taśmie i Kurek szybko skończył naszą kontrę! Przerwa dla Turcji. 10:7 Huber skutecznie ze środka! 12:8 Kurek na kontrze po podwójnym bloku! 12:10 Leon mocno po skosie, ale tym razem w aut. 13:10 Leon z trudnej piłki po słabym przyjęciu, ale świetnie obił blok! 14:11 Sięgnął jedną ręką Komenda po awaryjnym przyjęciu i Kochanowski wykorzystał to ze środka! 15:11 Autowy atak Yuksela! 16:11 As Kochanowskiego! Zaskoczył rywali skrótem! 16:11 Najprawdopodobniej ostatni czas dla Turcji w tych MŚ. 17:12 Na dwa razy Semeniuk, ale ponownie skutecznie! 18:13 Huber ze środka! 18:15 Szczęśliwy as Tumera, piłka zahaczyła o taśmę i wpadła w narożnik. 19:15 A teraz Tumer już w siatkę. 19:17 Błąd w komunikacji i asekuracji po ataku Kurka, Turcja zmniejsza naszą przewagę. 20:17 Świetnie Leon po skosie nad tureckim blokiem! 21:18 Zepsuł zagrywkę M. Lagumdzija! 21:19 Granieczny ponownie wszedł do przyjęcia, a Nikola Grbić poprosił do tego o przerwę przed zagrywką rywali. 22:19 Mocno i skutecznie Kurek po bloku! 23:19 Dwa punkty do półfinału! Kurek wykorzystał kontrę, świetna zagrywka Kochanowskiego! 24:19 AS KOCHANOWSKIEGO! Piłki meczowe! 25:19 I DRUGI AS KOCHANOWSKIEGO! Polska w półfinale MŚ! Kiedy półfinał Polska – Włochy? O której Polacy grają z Włochami 1/2 finału mistrzostw świata? Teraz przed Polakami przedwczesny finał! Już tylko dwa mecze i azjatyckie kibicki będą mogły świętować złoto z Polakami! XDDD #gangłysego pic.twitter.com/j9N6DHQ7st — Olivia (@slawinska283) September 24, 2025 To koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.

Odśwież relację

Polscy siatkarze pewnie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W fazie grupowej wygrali 3:0 z Rumunią i Katarem, a następnie ograli 3:1 Holandię i z 1. miejsca awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzyli się z Kanadą, ale drobne problemy mieli tylko w drugim secie, wygrywając ostatecznie 3:1. Teraz na ich drodze do półfinału stoi rewelacja turnieju - Turcja. Niezależnie od wyniku ćwierćfinału z Polską, Turcy zachwycili już świat siatkówki na tych MŚ.

Turecki siatkarz ma żonę Polkę. W ćwierćfinale MŚ zagra z Polską. Oto piękna Maja

Polska - Turcja na żywo. Relacja live z ćwierćfinału MŚ siatkarzy

W fazie grupowej Turcja dość niespodziewanie okazała się lepsza od Japonii (3:0) i Kanady (3:0) i z kompletem zwycięstw awansowała do 1/8 finału. W niej Turcy wykorzystali rozstawienie i ograli Holandię 3:1, dzięki czemu awansowali do najlepszej "8" MŚ. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i rywale Polaków chcą sprawić w ćwierćfinale kolejną sensację w tym turnieju. Nie mają nic do stracenia, bo to Biało-Czerwoni są faworytem i kibice ostrzą już sobie zęby na przedwczesny finał Polska - Włochy w półfinale. Włosi wygrali dzisiaj w ćwierćfinale z Belgią 3:0 i czekają na zwycięzcę meczu Polska - Turcja. Wierzymy, że będą to podopieczni Nikoli Grbicia!