Polska w półfinale MŚ siatkarzy! Turcja rozbita w ćwierćfinale

Polska - Turcja 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Turcja: Tumer, Matić, Bulbul, Mandiraci, M. Lagumdzija, A. Lagumdzija, Yuksel, Hatipoglu, Yenipazar, Bayraktar, Kaya, Kirkit, Koc, Kaplan
MŚ siatkarzy: Polska - Turcja
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ! Początek spotkania o godzinie 14:00.
13:40
Do meczu zostało 20 minut. Przypomnijmy, że zwycięzca tego ćwierćfinału zagra w półfinale z Włochami, którzy ograli dzisiaj Belgię 3:0.
Poznaliśmy właśnie wyjściowy skład Polaków na ćwierćfinał!
rozpoczną: Bartosz Kurek, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (L)
Rozgrzewka przed meczem dobiega końca. Za chwilę oficjalna prezentacja i początek ćwierćfinału!
I już czas na hymny. Najpierw turecki.
A teraz "Mazurek Dąbrowskiego"!
Bulbul, Yenipazar, M. Lagumdzija, Matić, A. Lagumdzija, Yuksel, Bayraktar - to skład Turcji.
Sędzią dzisiejszego meczu doświadczony Juraj Mokry.
0:0
Zaczynamy od zagrywki Turcji!
1:0
Świetne przyjęcie Semeniuka i skuteczny atak Leona!
1:1
Kapitalna obrona Hubera, ale w ponowionej akcji Matić skutecznie zaatakował ze środka.
2:1
Odpowiedź Kochanowskiego ze środka!
3:2
Fantastyczny atak Leona po ciasnym skosie!
3:3
Pierwsza zagrywka Leona niestety w siatkę.
5:4
Turcy mieli kontrę na pierwsze prowadzenie w meczu, ale fantastycznie zagraliśmy w bloku na środku!
6:4
I nieudany atak Turcji z drugiej linii!
7:4
Skuteczna kontra Hubera ze środka!
8:4
Autowy atak Yuksela i coraz większa przewaga Polski! Pierwszy czas dla trenera Turcji.
9:4
I kolejny wyblok Polaków, tym razem na środku, a później skuteczna kontra w wykonaniu Kurka!
10:6
Często gra na razie środkiem turecki rozgrywający Yenipazar. To dla niego szczególny mecz, bo jego żona jest Polką!
12:7
Blisko asa po zagrywce Yenipazara, ale jednak minimalny aut.
13:8
Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Kapitalny blok na atakującym Lagumdziji!
14:9
Świetnie wystawił jedną ręką Komenda i wykorzystał to ze środka Kochanowski!
15:10
Potężny atak Semeniuka z lewego skrzydła!
16:10
Świetna obrona Popiwczaka i skutecznie Semeniuk na potrójnym bloku!
17:12
Ładna kiwka Bulbula ze środka.
19:13
Świetnie gramy na razie w ataku, na naprawdę wysokiej skuteczności! Tym razem Kurek z prawego skrzydła.
20:13
I jeszcze blok Leona! Próbował go kiwnąć M. Lagumdzija - przyjmujący. Drugi czas dla Turcji.
21:13
Kolejny blok, tym razem na drugim Lagumdziji - atakującym!
22:13
As Kurka po taśmie! Szczęście sprzyja po prostu lepszym.
23:13
Potężna zagrywka Kurka i zablokowany przyjmujący Lagumdzija z wysokiej piłki!
23:14
Uciekli Turcy z tego ustawienia, ale w tym secie nie powinni już nam zagrozić. Podwójna zmiana Polski na końcówkę - Firlej i Sasak.
24:14
Teraz to Firlej uratował piłkę jedną ręką na środek! Turcja poprosiła o challenge, czy nie popełnił błędu, ale nasz rozgrywający zrobił to perfekcyjnie.
24:15
Jeszcze bronią się Turcy. Granieczny wpisany dziś jako przyjmujący wszedł do pomocy za Leona.
Challenge piłki setowej...
25:15
Koniec seta! Kochanowski zdobył punkt po ręce rywala!
Fantastyczny pierwszy set w wykonaniu Polaków! Prosimy o jeszcze dwa!
0:0
Semeniuk rozpoczyna 2. seta!
2:1
As serwisowy Hubera!
3:1
Pomylił się atakujący Lagumdzija!
4:1
Kochanowski pewnie skończył przechodzącą piłkę po zagrywce!
6:2
Świetnie w obronie Leon, a następnie w ataku!
6:3
Ajjjjj! Kurek ustrzelił zagrywką stojącego pod siatką Komendę.
8:4
Świetnie zagrał z blokiem Semeniuk i w ponowionej akcji uderzył nie do obrony!
10:6
Nie do zatrzymania jest dziś Huber!
11:7
Ależ cios Kurka z prawej strony! Trafił w drugi metr!
12:8
Zaiskrzyło na parkiecie! Turek kiwnął z lewego skrzydła, a Polacy od razu protestowali i sędzia przyznał im rację co do rzuconej piłki.
13:8
Piłka znowu poszła na lewą stronę, ale A. Lagumdzija spotkał się z potężnym potrójnym blokiem! Czas dla Turcji.
13:10
Tym razem skuteczna kontra Turków.
14:10
Leon potężnie poprawił z lewej strony!
15:10
I poprawił asem Wilfredo!
17:12
Niezawodny dziś Kamil Semeniuk pomimo bloku rywali!
18:15
Nie przepchnął się Leon i skuteczna kontra Turków - Lagumdzija z prawego ataku.
18:16
Zatrzymany pojedynczym blokiem Kurek. Pierwszy dziś czas dla Nikoli Grbicia.
19:16
Kurek kiwał, ale agresywnie i skutecznie!
20:17
Leon z problemami w przyjęciu, ale kapitalnie zaatakował z sytuacyjnej piłki na potrójnym bloku!
21:18
Koc wszedł na zagrywkę i szukał asa w boczną linię, ale się pomylił.
22:19
Seria nieudanych zagrywek Polaków, ale Bulbul odpowiedział tym samym.
22:21
Nie do wiary! Sędzia odgwizdał rzuconą piłkę Semeniukowi, choć ten kontakt wyglądał naprawdę dobrze... Drugi czas dla Polski.
23:21
Po przerwie pomylił się Lagumdzija na zagrywce!
24:22
Granieczny wszedł do przyjęcia i spisał się świetnie, dzięki czemu Huber zaatakował ze środka!
24:22
Drugi czas Turcji tuż przed polską zagrywką.
I znów challenge przy piłce setowej...
25:22
Nie było bloku! Polska prowadzi 2:0!
Polacy podali rękę rywalom błędami w polu serwisowym, ale nie przeszkodziły im nawet takie błędy:
Trener Turcji wścieka się przed 3. setem, że jego drużyna gra bez dobrej zagrywki i w takim wydaniu nie ma szans z silną Polską.
1:0
Trzeci set rozpoczął się od zepsutej zagrywki Turcji!
2:0
Lagumdzija zaatakował z lewej strony w aut!
4:2
Kapitalny pajp z Semeniukiem!
5:3
Kurek mocno po bloku z prawej strony!
6:4
Huber potężnie uderzył ze środka i trafił w rywala! Od razu poszedł go przeprosić.
6:6
Skuteczna kontra Turków, M. Lagumdzija obił nasz blok.
7:6
Dwa razy szczęśliwie wybronili się Turcy, aż w końcu Semeniuk uderzył przepięknie po prostej!
8:6
I blok! Kapitalnie zamknął to Leon!
9:6
Szczęśliwy skrót Semeniuka po taśmie i Kurek szybko skończył naszą kontrę! Przerwa dla Turcji.
10:7
Huber skutecznie ze środka!
12:8
Kurek na kontrze po podwójnym bloku!
12:10
Leon mocno po skosie, ale tym razem w aut.
13:10
Leon z trudnej piłki po słabym przyjęciu, ale świetnie obił blok!
14:11
Sięgnął jedną ręką Komenda po awaryjnym przyjęciu i Kochanowski wykorzystał to ze środka!
15:11
Autowy atak Yuksela!
16:11
As Kochanowskiego! Zaskoczył rywali skrótem!
16:11
Najprawdopodobniej ostatni czas dla Turcji w tych MŚ.
17:12
Na dwa razy Semeniuk, ale ponownie skutecznie!
18:13
Huber ze środka!
18:15
Szczęśliwy as Tumera, piłka zahaczyła o taśmę i wpadła w narożnik.
19:15
A teraz Tumer już w siatkę.
19:17
Błąd w komunikacji i asekuracji po ataku Kurka, Turcja zmniejsza naszą przewagę.
20:17
Świetnie Leon po skosie nad tureckim blokiem!
21:18
Zepsuł zagrywkę M. Lagumdzija!
21:19
Granieczny ponownie wszedł do przyjęcia, a Nikola Grbić poprosił do tego o przerwę przed zagrywką rywali.
22:19
Mocno i skutecznie Kurek po bloku!
23:19
Dwa punkty do półfinału! Kurek wykorzystał kontrę, świetna zagrywka Kochanowskiego!
24:19
AS KOCHANOWSKIEGO! Piłki meczowe!
25:19
I DRUGI AS KOCHANOWSKIEGO! Polska w półfinale MŚ!
Teraz przed Polakami przedwczesny finał!
Już tylko dwa mecze i azjatyckie kibicki będą mogły świętować złoto z Polakami!
To koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl.
Polscy siatkarze pewnie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W fazie grupowej wygrali 3:0 z Rumunią i Katarem, a następnie ograli 3:1 Holandię i z 1. miejsca awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzyli się z Kanadą, ale drobne problemy mieli tylko w drugim secie, wygrywając ostatecznie 3:1. Teraz na ich drodze do półfinału stoi rewelacja turnieju - Turcja. Niezależnie od wyniku ćwierćfinału z Polską, Turcy zachwycili już świat siatkówki na tych MŚ.
W fazie grupowej Turcja dość niespodziewanie okazała się lepsza od Japonii (3:0) i Kanady (3:0) i z kompletem zwycięstw awansowała do 1/8 finału. W niej Turcy wykorzystali rozstawienie i ograli Holandię 3:1, dzięki czemu awansowali do najlepszej "8" MŚ. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i rywale Polaków chcą sprawić w ćwierćfinale kolejną sensację w tym turnieju. Nie mają nic do stracenia, bo to Biało-Czerwoni są faworytem i kibice ostrzą już sobie zęby na przedwczesny finał Polska - Włochy w półfinale. Włosi wygrali dzisiaj w ćwierćfinale z Belgią 3:0 i czekają na zwycięzcę meczu Polska - Turcja. Wierzymy, że będą to podopieczni Nikoli Grbicia!