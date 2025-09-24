Kiedy półfinał Polska – Włochy? O której Polacy grają z Włochami 1/2 finału mistrzostw świata?

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Włochy?

Reprezentacja Polski nie zostawiła żadnych złudzeń tureckiej drużynie. Choć nasi rywale byli przekonani, że mogą nawiązać walkę z podopiecznymi Nikoli Grbicia, to na parkiecie różnica klas była zbyt duża. Turcy dopiero zadebiutowali na tym etapie turnieju, więc ich kibice i tak mają sporo powodów do radości, a do tego przegrać z numerem „1” światowego rankingu siatkarskiego to nie wstyd. Polacy przygotowują się więc do półfinału, który odbędzie się już w sobotę, 27 września. Niestety, nietrudno oprzeć się wrażeniu, że będzie to „przedwczesny finał” ponieważ nasi zawodnicy zmierzą się w nim z Włochami.

Półfinał Polska – Włochy odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 8:30 lub 12:30 polskiego czasu. Dokładna godzina zostanie podana później, gdy rozstrzygną się pozostałe dwa ćwierćfinały. Włosi weszli do półfinału pokonując Belgię, która nie postawiła im większego oporu – aktualni mistrzowie świata rozprawili się ze swoim rywalem w trzech setach, wygrywając do 13, i dwa razy do 18. Nie ma wątpliwości, że półfinał Polska – Włochy będzie jednym z najbardziej emocjonujących meczów na tym turnieju.

Rywalizacja Polaków z Włochami ma bardzo bogatą historię, a często drużyny te mierzą się w... finałach wielkich imprez. Tylko w tym roku Polacy ograli Włochów 3:0 w finale Ligi Narodów, a przecież w 2023 roku Biało-Czerwoni mierzyli się z drużyną z Półwyspu Apenińskiego w finale mistrzostw Europy (wygranym przez Polskę) i dosłownie rok wcześniej w finale mistrzostw świata (niestety, wygranym przez Włochy). Oprócz tych spotkań decydujących o tytułach, Polska grała z Włochami także w fazie grupowej Ligi Narodów (3:0 i 2:3 w 2024 i 2025 roku) oraz w fazie grupowej Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, gdzie lepsi byli Włosi – na szczęście, to Polacy ostatecznie dotarli do finału, a Włosi zajęli 4. miejsce. Nic więc dziwnego, że starcie z tym rywalem w półfinale mistrzostw świata nazwany może być przedwczesnym finałem. Kibice Biało-Czerwonych mają nadzieję, że ich ulubieńcy zrewanżują się Włochom za porażkę w finale MŚ w 2022 roku.

