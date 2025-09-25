Polscy siatkarze po zwycięstwie nad Turcją zmierzą się z Włochami w półfinale Mistrzostw Świata, co Bartosz Kurek określa jako "przedwczesny finał".

Kluczem do sukcesu w ćwierćfinale było doświadczenie i zespołowość Polaków, którzy zdominowali Turcję, mimo że mecz nie był łatwy.

Kurek i Kochanowski podkreślają, że mecz z Włochami będzie "piekielnie trudny" i wymaga od Biało-Czerwonych gry na absolutnym maksimum, by awansować do finału.

Sprawdź, czy Polacy zdołają pokonać Włochów i awansować do wielkiego finału Mistrzostw Świata!

Doświadczenie i zespołowość kluczem do półfinału

Reprezentacja Polski w ćwierćfinale mistrzostw świata pokonała Turcję w zaledwie 69 minut. Choć wynik 3:0 wskazuje na pełną dominację, kapitan Bartosz Kurek zwrócił uwagę, że mecz nie był spacerkiem.

- Turecki rozgrywający zaskoczył nas parę razy i cały czas walczyliśmy, żeby im się przeciwstawić. Myślę, że oni zagrali nieźle, ale my po prostu dzisiaj byliśmy na dobrym poziomie - ocenił środowe spotkanie kapitan polskiej reprezentacji.

Kluczem do zwycięstwa okazała się zespołowość i ogromne doświadczenie Polaków w meczach o najwyższą stawkę. Turcy, debiutujący na tym etapie mistrzostw, nie byli w stanie przeciwstawić się ogranej w bojach polskiej maszynie.

- Myślę, że trochę wyszło nasze doświadczenie w tego typu meczach. Przecież to nie było genialne spotkanie w naszym wykonaniu, ale trochę przez te kilka, kilkanaście lat nauczyliśmy się rozgrywać takie spotkania. Trochę ich po drodze przegraliśmy, żeby móc się ich nauczyć. Myślę, że tą zespołowością dzisiaj dominowaliśmy - stwierdził Kurek.

Piekielnie trudne spotkanie z Włochami

Po pokonaniu Turcji Biało-Czerwoni mogą już w pełni skupić się na półfinałowym starciu. Rywalem będą doskonale znani Włosi. To powtórka finału mistrzostw świata z 2022 roku, kiedy w Katowicach górą była Italia. Polacy zrewanżowali się jednak w tym roku, pokonując Włochów w finale Ligi Narodów 3:0. Bartosz Kurek spodziewał się takiego scenariusza.

- Można było się spodziewać, że w końcu na nich trafimy. Dobrze, że na tym etapie w turnieju, bo poprzeczka powędruje naprawdę super wysoko i będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, żeby móc się im przeciwstawić - przyznał Kurek.

Półfinał MŚ Polska - Włochy. Gdzie oglądać? Na jakim kanale?

Świadomość klasy rywala jest w polskim zespole ogromna. Zarówno kapitan, jak i środkowy Jakub Kochanowski, podkreślają, że tylko gra na absolutnym maksimum możliwości da szansę na awans do wielkiego finału.

- Zobaczymy jak oni zagrają, zobaczymy jak my zagramy. Na pewno będzie to piekielnie trudne spotkanie i musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zagrać naszą najlepszą siatkówkę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to na pewno nie wygramy tego spotkania - dodał Kochanowski.

Mecz Polska – Włochy w 1/2 finału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę 27 września. Godzina spotkania (8:30 lub 12:30 czasu polskiego) zostanie potwierdzona po drugim półfinale. Transmisję przeprowadzi Polsat i Polsat Sport 1.