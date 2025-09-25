O której mecz Polska - Włochy? Wtedy siatkarze zagrają o finał mistrzostw świata

Rewanż za poprzednie MŚ

Reprezentacje Polski i Włoch należą obecnie do światowej czołówki siatkówki. Polska jest aktualnym mistrzem Europy i wicemistrzem olimpijskim, natomiast Włochy wciąż pozostają mistrzem świata. W rankingu FIVB biało-czerwoni prowadzą od 2022 roku, a włoska drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce.

Historia ostatnich wielkich meczów polsko-włoskich rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy trenerem Polaków został Serb Nikola Grbić. Wtedy oba zespoły spotkały się w finale mistrzostw świata w katowickim Spodku. Polska walczyła o trzeci tytuł z rzędu przed własną publicznością, a Włochy o pierwszy w XXI wieku. Faworytami byli bardziej doświadczeni Polacy, lecz młoda włoska drużyna zwyciężyła 3:1.

W drugim półfinale mistrzostw świata Bułgaria pokonała USA 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) i zmierzy się z Czechami, które wcześniej pokonały Iran 3:1. Zwycięstwo Bułgarów oznacza, że podium tegorocznych mistrzostw świata może być w całości europejskie – po raz pierwszy od 1966 roku.

MŚ: Kiedy mecz Polska - Włochy?

Oba półfinałowe mecze, Polska – Włochy i Bułgaria – Czechy, odbędą się w sobotę. Piłka w ruch w rywalizacji Polaków z Włochami pójdzie o godz. 12:30 (czas lokalny: 18:30).