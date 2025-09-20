Polska – Kanada: Kiedy mecz 1/8 finału MŚ siatkarzy? O której godzinie grają Polacy?

Mistrzostwa świata w siatkówce: Polska zagra z Kanadą o ćwierćfinał

Tegoroczne mistrzostwa świata po raz pierwszy zgromadziły 32 zespoły i przynosi wiele niespodzianek. Już na etapie fazy pucharowej pożegnała się z nim trójka faworytów – Brazylia, Francja i Japonia. Polska drużyna jako jedna z nielicznych ekip typowanych do walki o medale nie doznała do tej pory porażki.

Bartosz Kurek wprost o wpadkach Francji i Brazylii na MŚ. Nie wahał się ani chwili

– Mistrzostwa pokazują, że musimy cały czas mieć się na baczności. Doszło do wielu sensacji i kilku kandydatów do medalu już odpadło. Nie możemy pozwolić sobie na rozluźnienie, każdy mecz wymaga pełnej koncentracji. Będziemy chcieli narzucić swój styl gry przeciwko Kanadzie – powiedział asystent trenera Polaków Maciej Kołodziejczyk.

Jak Kanada radzi sobie na MŚ?

Kanadyjczycy awansowali do 1/8 finału z drugiego miejsca w grupie G. Pokonali m.in. Japonię 3:0, ale przegrali z Turcją w takim samym stosunku. – Wyjście z grupy nie jest dla nas celem samym w sobie. Chcemy walczyć o medale – podkreślił atakujący Xander Ketrzynski, który ma polskie korzenie.

Zawodnik zwrócił uwagę, że kluczowe w spotkaniu z Polską będą elementy serwisu i przyjęcia. – Musimy być cierpliwi i skuteczni w ataku, ale właśnie zagrywka i odbiór mogą zdecydować o wyniku – dodał.

W światowym rankingu Kanada zajmuje obecnie dziewiąte miejsce, Polska od trzech lat jest liderem listy FIVB. Historia spotkań obu drużyn przemawia zdecydowanie na korzyść biało-czerwonych. Od 2006 roku rozegrano 23 oficjalne mecze, z których Kanada wygrała tylko jeden – towarzyski w 2018 r.

Kiedy mecz Polska – Kanada?

Mecz Polska – Kanada odbędzie się w sobotę, 20 września. Stawką będzie awans do ćwierćfinału. Siatkarze wybiegną na parkiet o godzinie 14:00. Zwycięzca sobotniego meczu w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Turcja–Holandia. To spotkanie rozpoczęło się o godz. 8.30.